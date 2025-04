RAMO, RAMO DRŽI SVOJ – Svaki dan isto pitanje bez odgovora a odgovor jednostavan i nudi ga Ramo Isak, Prvi Pendrek BiH i još ministar : Sud BiH treba naredbu za hapšenje izdati Rami i FMUPu i dostaviti je kurirskom službom …

– Ovo sa hapšenjem Milorada Dodika i ‘bjegunaca’ već prelazi u žalosnu bh burlesku. Čak i internacionalnu, jer što je više naredbi, crvenih, zelenih i drugih boja potjernica, sve je manje hapšenja a ‘bjegunci’ sve više šetaju i paradiraju. Ulazimo u drugi mjesec tog tjeranja a koliko će mo se ovako ‘ćerati’ niko ne zna.

Zapravo, ima hapšenja svaki dan i iz minuta u minut, samo što mi obična raja to ne razumijemo, zauzeti smo studiranjem prava, sve smo naučili. Od prijave, istrage, pritvora do finalnog proizvoda, studiranje online, od kuće, se nastavlja. Nastavljaju se i virtualna hapšenja, zato su zaduženi ministri. Koji? Ma, svi, kad je država u pitanju svi smo predsjednici, svi smo ministri, pravnici, tužioci i sudije.

– Ima jedan naš ministar a zove se Ramo Isak, posebna pojava na bh političkom vašaru. Iz čuvene je familije poštenih tajkuna, nargile, bogatstva i kriminala, bez njega nema ni vlade ni Parlamenta i od njegovih poštenih ruku i prstiju sinova zavisi svaka sjednica. Ako bi se kojim slučajem razbolio Ramo ili njegov sin, ništa se važno ne može donijeti ni propisati. Zato što je vlada ‘knap’ skrojena i Ramo koji ima i nema firmu, koji i jeste i nije nikad osuđivan za kriminal je naprosto nezamjenljiv i vječan, kako i sam kaže. Ramo je još i Prvi Pendrek, ministar našeg FUPa, Policijski šef. Posebno, nadasve je hrabar, ‘prolivao je krvu ratu’ kako reče nedavno na tv, voli državu više nego država njega jer sad se dokazuje ono američko ‘ne gledaj šta će tebi dati država kad ti je dala sve, gledaj šta ćeš ti uzeti državi’, tako nekako, održava redovno kondiciju u teretanama, voli kao i sin mu ‘Kralj nargile’i poslanik potegnuti slatke mirise ‘šiše’, ima ‘muda’ ako ne kao Zukan Helez ili Benjamina Karić a ono za jajce veća, boji se samo Allaha iako je ministar u sekularnoj državi, i ima pratilaca na ‘fejsbuku’ više nego bilo koja bh politička starleta. Ima čak i svoju privatnu stranku ‘proprobosansku’.

– Zašto ovoliko ‘slovo o Rami’? Pa, nacijo, zato što je on ključ i rješenje za najveći bh sadašnji problem i bh krizu. Dobro, kriza nije baš prava riječ jer smo u krizi tri decenije, ali nema pametnije. On jedini može, hoće i zna kako uhapsiti Dodika i ‘ekipu bjegunaca’, i svaki dan to ponavlja a vlast ga ne sluša.

Rješenje je jednostavno. Umjesto što Tužilaštvo i Sud izdaju bezveze naredbe i tjeralice za Dodikom drugima, te naredbe treba usmjeriti na FUP BiH i na Ramu Isaka. Kad već oni neće, sabotiraju, nesmiju i zajebavaju, naredbu treba nasloviti na njega. Ništa OSA, SIPA, Sudska Policija, kantonalni MUPovi i štokakve druge Agencije, lovačke udruge, vehabijske patriotske zajednice, kick-box klubovi i streljane, ništa Zukan i njegova ‘sila nebeska’, sve je to jalov posao jer je očigledno, a što potvrđuje Ramo iz dana u dan. Poručujući onima koji se ‘boje rizika’, da idu biti služebnici u dječjem vrtiću.

– Uhapsiti Dodika za Ramu nije nikakav problem. Sto puta je ponovio. ‘Eto me Dodiže, uhapsiću te u uredu u Banja Luci’, ‘uhapsiću Dodika ako Sud izda naredbu mojoj Policiji’, više je postao patriotski dosadan sa tim javnim zamolnicama da mu se izda takva naredba i da se jednom okonča ova bh ‘situvacija’. I fino kaže, ‘imam ovlaštenja da djelujem na prostoru Republike Srpske’, surađujem sa njihovim MUPom, vjerujte mi ljudi u tom entitetu mole da se Dodik uhapsi. ‘Sve što mi se naredi mogu izvršiti’.

– Dakle, samo par rečenica od Suda i Tužilaštva i eto rješenja naših problema.

Da bi dokazao da smije doći u Banja Luku, Ramo je potvrdio već dva puta. Jednom uz Ramazan kad se uslikao ispred Ferhadije sa prijetećim kažiprstom Dodiku, drugi put kad se zakamuflirao pa otišao u opštinu Foča/Ustikolina i sa načelnikom Mujom Sofradžijom ukopao neki kamen temeljac. A zapravo prerušen gurajući ‘tačke’ izviđao situaciju.

Eto, ako je već po zakonu dozvoljeno da naredbu može izvršiti svako kome se dostavi ­a kažu da je tako, neka se odmah dostavi i Rami, jer jedino on još nije zvanično naredbu dobio. Jedna naredba više, ‘gori-doli’. Daj bar onu za asistiranje.

I, molim, neka se naredba dostavlja kurirom da bi bilo sve po propisu. Zato, jer se može desiti, ne zbog Rame, da se poštar vrati sa naznakom na ‘kuferti’ adresa primaoca nedovoljna i nepoznata. Da, tako je bilo i sa kaznom CIK, cik haj’d pogodi Izborne Komisije kada su kaznili Ramu i sinove zbog izbrnog patriotskog spota iz Potočara i okolice i pokušali uručiti rješenje o kazni a nisu mogli, Pošta se vratila i sa adrese sinova i Rame i sa adrese njegove stranke sa naznakom ‘adresa netačna’. Ti poštari su jedno od većih problema samo se to prešućuj. I kazna se nije nikad naplatila, jebeš 6.000 KMa, Ramo je rekao da će platiti svaku kaznu jer ‘patriotizam nema cijenu’. A ima se, ‘more’ se. Za svaki slučaj je angažovao advokata, jer sa našim kaznama se nikad ništa ne zna. Zato ni mi ne ne znamo kako je Sud po žalbi odlučio.

Da se ne bi ponovila slična idila sa naredbom Suda ili Tužioca, dostavu izvršiti na ruke. Kurirom.

P.S. Svaka sličnost sa Ramom i ostalim događajima, slučajno je – namjerna.

photo : Ministar Ramo Isak u rijetkim trenucima užitka sa bivšim načelnikom Hadžibajrićem, arhiv