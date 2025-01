Za načelnika opštine Borisa Horvata uz Dan grada Vel. Kladuša ’23. Februar’ – dvije indirektne nagrade : plaketa i zahvalnica. Glavna nagrada zasluženo Eminu Redžiću za pola vijeka u karate sportu.

Porodica načelnika Fikreta Abdića, dakle opštinska i politička vlast ‘Laburista’, već nekoliko godina nisu dodjeljivali najznačajnija priznanja opštine Velika Kladuša uz njen Dan – 23. Februar. Nisu se mogli odlučiti i ‘dogovoriti’, a i ruku na srce uvijek su vitrine popunjavali ‘najodaniji’, i ‘najbliži’, uglavnom direktori famozne firme načelnika JP Komunalno ili Doma Zdravlja, novinari, menadžeri …

Tu ružnu pauzu prekinuo je novi načelnik Boris Horvat, odnosno opštinsko Vijeće, ove godine nagrade su ozvaničene na sjednici Vijeća 28. januara nakon što je Komisija za odlikovanja pripremila odluke.

Međutim, iako je planetarno i trenutno najpoznatiji, najvoljeniji i najslikaniji načelnik u BiH, sa nagradama se zanio i otišao u drugu krajnost : dodijelio je sebi ne jednu već dvije. Dobro, ne baš, baš, baš sebi, i ne baš on već Vijeće ali nagrade su ipak kod njega. Indirektno. Neki će reći nije se sam predložio i glasao, ali jeste njegovo vijeće uz većinu a to mu dođe na isto. Tako je njegova firma ‘Miral’ d.o.o. Vrnograč – Velika Kladuša koju je ‘zamrznuo’ kao i svi bh tajkuni i ‘prepisao’ na sina dok traje fotelja i funkcija dobitnik ‘zahvalnice’ a Obrtnička komora US Kantona u kojoj je doskora bio aktivan član kao šef obrtnika u Vel. Kladuši okitila se ‘plaketom’. ‘Plaketom’ su nagrađene i skoro sve firme sa područja Opštine.

Dakle dvije pa obadvije. Ili, ko će tebi ako nećeš sam sebi.

‘Zahvalnice’ i ‘plakete’ su bez novčane naknade, ali neka ih u vitrini, dobro dođu za istoriju, za PR i za lične i opštinske albume. Glavna nagrada ’23. Februar’ je pored simbolike potkrijepljena i novčano i nju je zasluženo dobio Emin Redžić majstor karatea 7. Dan, za poseban doprinos u razvoju i promociji lokalne zajednice u oblasti karate sporta, koji se ovim sportom bavi već pola stoljeća.

Čestitke Redžiću, čestitke i ostalima, posebno načelniku! Jer jedna je jedna, ali dvije su duplo vrijednije. Čista matematika.

photo : Opštinsko Vijeće Vel. Kladuša, sasvim desno – načelnik Boris Horvat, arhiv