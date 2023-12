moralni čuvari naše čistoće : Vatromet i veselje dozvoljeni za Bajram, rođenje Poslanika, za bitku na Bedru ili uz Ajvatovicu, uz ostale događaje jok, štete ekologiji, uplašenim kučićima a i rasipaju se pare bez veze ….U Kaknju nema novogodišnjeg vatrometa zbog Palestine, u Sarajevu zbog istih ‘ekoloških’ nijansi nema vatrometa

Svake godine u povodu jedinog zajedničkog bh praznika Nove Godine ista priča ali sa drugačijim zapletom i raspletom. Samo zato što je zajednički.

Od Aliije Izetbegovića i njegove ‘kamene’ mudrosti kako to nije ‘naša tradicija’ pa preko već zaboravljene Azrije Mahmutović nekadašnje direktorice vrtića Sarajeva i promicateljice ‘naše tradicije hidžaba’ koja je uz Novu Godinu protjerala i Djeda Mraza (logično, taj kršćanski pokvarenjak se uvijek šulja uz Nju), pa do notorne multietničke demokratske influencer zelene načelnice glavnog bh grada Benjamine Karić, svake Nove Godine ‘u svakom pogledu sve više napredujemo’.

Dobro, nećemo taj ‘paganski’ praznik tu bezveznu Novu Godinu kad se pije i lumpuje kao dau SArajevu svaki dan ne isključuju na desetine pijanih džematlija iz saobraćaja, nećemo ni Djeda Mraza i ‘cionističku coca colu’ ali znamo šta hoćemo. Još kad bi ovi ‘eu čuvari ćudoređa’ i naše čistoće rekli istinu, ‘naša tradicija’ bi dobila na snazi i vrijednosti. Ovako, klasični balinluk u kojem vjerska nevidljiva fetva koju su opštinari Kaknja umotali u tragediju Palestine, Benjka načelnica u ekološke mašnice. Da se nisu desila Gaza i Izrael, ne bi se veselili zbog Ukrajine, mi bi stalno pronalazili načina da se ne smijemo, ne pjevamo i ne pričamo viceve, da nam je u kući svaki dan dana žalosti kada se samo uče dove.

Slava našoj vlasteli na ovakvim mudrostima i evropskim vrijednostima sa kojima nas obasipaju.

Notorni pratilac Reisovih a ‘naših tradicija’ Benjamina Karić tako ukida prskalice i petarde zbog prestrašenih kučića i mačića te zbog silne brige o zagađenosti, kao da je Sarajevo po čistoći zraka prvo na ljestvi čistoće, kao da uopšte može da diše od tolike čistoće. Prošle godine je ondašnji ministar za izbjeglice i povratnike SDA Edin Ramić otjerao Djeda Mraza ‘zbog povrede prava ostalih zaposlenika’ koji ga ne vole, uskoro će početi bilboardi po Bužimu, Cazinu, Zenici i Sarajevu koji će javno udariti na Mraza i Novu Godinu, Reis a ni država neće žaliti para.

‘Eto Djeda Mraza dolazi po našu djecu’. Vraga ti ili šejtana, oni ne dolaze mi ih dovlačimo i prizivamo. Nema mjesta za ‘Bradonju’ a brade nam po BiH rade punom parom. Okupirano je sa bradama i Sarajevo i pola Bosne.

Benjamina je odlučila a nju će slijediti mnogi pratioci i ‘lajkači’ njene internet zabavljačke i udvaračke politike da prskalice i petarde štedi za neku nama bližu priliku i ‘tradiciju’ a paketiće i lutke ili druge sitnije poklone već pakuje u zelene Bajramske vrećice i specijalne ‘vozićke’. Kada će narediti da se kučićima i mačićima stave slušalice na uši da se ne prepadaju pa razvaliti sa pucanjem. U to ime, odavno je katolički Božić proglasila ‘kalendarom’, dok je doktorirajući u Travniku naučila da Ramazanski topovi najnovije čudo SDA namjenske industrije ne stvaraju ni buku niti ispuštaju barut i dim. Sve je virtualno čisto i umiveno.

Dakle, čuvajmo eksplozije za juli 2024. kada će mo tu našu artiljerijsku tradiciju debelo obilježiti uz baklave, paketiće, banka poklončiće, fijakere i ‘gumenjake’ sa fenjerima, stiže nam Najdraža 1446 Muslimanska slavna Nova Godina a sa njom i ekološki opravdan i nečujni vatromet.

I, oprez, nikako i ni u kom slučaju djeci davati čokolade, kolače ili bilo koju drugu slasticu gdje ima kakao priloga, makar i u prahu.

Jer, i to je ‘haram’, hoću reći na bosanskom zabranjeno i nije ‘dio naše tradicije’. Stručnjaci nutricionisti u SDA tursko-bošnjačkom glasilu ‘Stav’ su već sada, na vrijeme krenuli da nam i to ogade. Uz ono Benjkino da je Božić ‘kalendar’. Pozivajući se na ‘statistiku’ koja kaže da se ‘preko 60 % kakaovca proizvodi iskorištavanjem rada djece’, a što ‘naša tradicija’ nemože nikako prihvatiti. Ovako.

‘Postoji rizik da će adventski kalendari, čokoladni Djed Mraz i druge božićne poslastice biti proizvedeni dječjim radom. Oko 60% svjetskog kakaovca dolazi iz zapadne Afrike, a procjenjuje se da oko šest od 10 domaćinstava koja uzgajaju kakao u Gani koriste dječji rad, s četiri od 10 u Obali Slonovače’.

Kad prestanemo patriotizirati Palestinu kao nekad što smo Ukrajinu, naći će se uvijek nećto. Eto Afrike, ima Ujgura, Čečena, ne sikiraj se braća su svuda unaokolo.

To je ta naša ‘kultura pamćenja i sjećanja’. Naša isključiva nenadjebiva nekultura koja nam je u genima i koja u svemu mora biti drugačija od ‘onih’ ostalih. Čisto da se razlikujemo.

Ništa bez prošlosti iako smo u Sarajevu dali jebenog ‘oskara’ budućnosti. Film frontmana grupe U2 (Bono) ‘Poljubi budućnost’ (‘Jebeš prošlost, Fuck the past, tako su čedno nosili majice protagniti ovog filma) nagrađen je na zadnjem Sarajevo Festu čisto radi naše prepoznatljive dvoličnosti a ne zbog budućnosti. I da se ‘vlasi ne dosjete’.

Fuck the future, mi smo tek kročili u 15 vijek.

photo : bilboard Islamske Zajednice BiH posvećen Djeda Mrazu, na manjoj slici članovi grupe U2 sa majicama ‘Fuck the past’ nagrađenog filma na SarajevoFest prošle godine, arhiv