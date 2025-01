ŠTO NEMA U ‘NADREALISTIMA’ IMA U SARAJEVU : Protest poduzetnika sa bitke za radnike sveo se na povike ‘Hoćemo Fadila’, dolje ‘Tuarezi’ (dolje Nermin Nikšić i vlada ‘trojke’), nigdje se ne čuje glas radnika od vojske bukadžija SDA i džemata

– Revolucije obično povedu radnici, penzioneri, ponekad i studenti, dakle najčešće obespravljena klasa u svakoj državi, u BiH je sve naizgled mimo logike ali logično i proračunato. Takvih nema u našoj državi.

Štrajkuju i protestuju neki drugi kojih ima sve više : poduzetnici i vlasnici kompanija. Održani su protesti navodnih ‘poslodavaca i poduzetnika’ u Sarajevu ispred vlade ‘trojke’ i imali smo prilike vidjeti o čemu se radi. Tobože radi bitke za radnike i za svoje firme, nekoliko hiljada protestanata je što dovežno iz drugih kantona što sakupljeno putem društvenih mreža, larmalo satima i postavljalo uslove, povod im je odluka vlade ‘trojke’ o povećnanju radničkog minimuma plaće na 1,000 KMa od 01. januara ove godine.

– Događaj se najavljivao i potpirivao danima, mediji i angažovani portali i soc. mrže uz pomoć silnih ‘ekonomskih stručnjaka’ danima su bombali javnost kritikama ovoj odluci vlade, uz obrazloženje kako će njenom primjenom na hiljade radnika biti otpušteno, kako je odluka potrebna ali nije trebalo je donijeti, i kako je ishitrena jer kako pogađa poslodavce, oporezovani dio je prevelik, kako će stradati radnici i sva privreda pa i država jer nije urađen fiskalni dio regulisanja PDVa, sve propade…

U napadima su prednjačili sa razlogom plaćeni mediji potpomognuti političarima SDA. Nigdje ni u jednom od brojnih medija nije se čuo glas radnika zbog kojih je sva ova namještena frka nastupila, sve se svelo na kuknjavu bogatih i nezajažljivih vlasnika firmi kojima svakako ne ide u prilog poboljšanje standarda radnika, ne odriču se lako svoga bogatstva.

Iako je vlada pojasnila što svi znamo da je minimalna plata od oko 600 KMa mizerna i nedostatna te da će subvencijama nadoknaditi ‘gubitak’ poslodavcima u dijelu poreza i da se radi na izradi seta fiskalnih propisa, sit bogatom ne vjeruje. Tako su nas zatekle slike na ulicama Sarajeva kao one iz nenadmašnih ‘Nadrealista’ kada je vlada protestvovala zbog malih plata umjesto rudara.

– No, u BiH smo otišli malo dalje od ‘Nadrealista’, jer ne radi se o humoru već o našoj realnosti.

Kroz formu ‘borimo se za sebe i radnike’, na ulice izlaze poslodavci i vlasnici kompanija koji ostvaruju milione neoporezovane dobiti a ne mogu priuštiti malo više crkavice za svoje ‘robove’. Ali više od toga se da isčitati iz ovih demonstracija na kojima nema upravo onih za čija prava se tobože svi bore. Zapravo, na sceni je ‘zelena revolucija’ SDA buržoazije i početak javnog rušenja vlasti ‘trojke’ na ulici. Kad se još ne može u parlamentarnim klupama. Ovim protestima je sve rečeno. Ako poslodavci i tajkuni čija okosnica i snaga su SDA galamdžije i gazije po džematima skandiraju ‘hoćemo Fadila’ i dolje ‘Tuarezi’, to je siguran dokaz da SDA ne može izdržati svoj položaj u poziciji gubitničke vlasti, ne može čak ni sačekati redovne izbore već izlazi sa tim na ulicu, onda je vidljivo na šta je sve na zadnjim izborima srušena mafija spremna, samo da bi se vratila na vlast i prijašnje pozicije. Tražiti za kriminal i korupciju osuđenog bivšeg premijera Fadila Novalića da se vrati iz zatvora je također pljuska i državnom pravosuđu ali to je valjda ‘patriotski’ čin urušavanja sistema pravde i države dok parole ‘dolje Tuarezi’ jasno asociraju na traženje ostavki sadašnje vlade Nermina Nikšića i ‘trojke’. Tuarezi su naime ‘skupa auta koje je vlada sebi nabavila’, svrgnuta se vozala u polovnim pohabanim kolima ili u taljigama, valjda!

Vlasti ‘trojke’ se ima mnogo toga za prigovoriti, tu su sigurno i velike plate i auta, međutim uz ovu odluku o povećanju radničke plate je suvišno bilo šta reći. To je trebalo davno uraditi i platu povećati još dva puta toliko a sve to namiriti od tajkuna kojima je uvijek malo. Za očekivati je da sa sličnim zahtjevima na ulice izađu i penzioneri, očigledno je da SDA/DF kolacija ne može više čekati a poslodavcima je u vrijeme njihove vladavine bilo fino. Kao i radnicima i penzionerima.

A radnici ? Ma nisu šutnjom ni zaslužili ništa drugo.

Koliko ih ima u ovoj masi od nekoliko hiljada, da li iko zna? Nema ih!

Fadil Novalić je najveći pobjednik ovih nakaradnih protesta. Treba ga pod hitno vratiti u premijersku fotelju. Eno ga, zna on to, i dalje ‘fejsbuči’ iz zatvora pored svih zabrana i hvali se brojem ‘pratilaca’ kao youtuber bauštelac Salko Juklo ili kakva ‘pevaljka’ sa prvim ‘albumom’. Kao i poslodavci, i on ‘zna svoj narod’ i svoju radničku klasu.

U BiH revolucija ne može biti ni u jednoj drugj boji osim zelene.

photo : protesti privrednika i poslodavaca protiv odluke vlade u Sarajevu, arhiv