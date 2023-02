sve se može se kupiti i otkupiti, sprem’te se : ako imaš para isplati se biti četnik, vehabija ili balija, ustaša, ratni zločinac, silovatelj ili bilo kakav drugi kvalifikovani kriminalac, budžet BiH i džepovi vlastodržaca pune se i takvim krvavim novcem

Video klip anonimnog a čisto uslikanog – sve sa bradom i uniformom – četnika na jučer novotvorenoj web stranici “Četnički pokret Republike Srpske” (koja je ubrzo stornirana) ledi krv u žilama, posebno jasne i glasne poruke. “Klao bih muslimansku djecu od 1 do 15 godina”.

Ali džaba, zbog toga bh vlastodršci neće smrznuti, njima je fino i toplo, debela guzovača plata, obilni jeftini obroci, moć i vlast i bahatost sa kojom se rasipaju kao i četnici sa kamama i kokardama. Neće se silne bh agencije previše ni potruditi da utvrde ko je harambaša potomak Draže Mihailovića ‘Čiče’ žedan muslimanske ‘turske krvi’, ako ga slučajno i identifikuju, nema razloga za paniku. Niti će se anonimno poznata fašistička kokarda i brada nasikirati. Njega i takve kao on, vjerovali ili ne, čuva i njeguje upravo bh troglava nacionalistička vlast u zagrljaju vjerskih zajednica, odnjegovana i zadojena ovakvim i sličnim ‘našim tradicijama i folklorom‘, njeni zakoni i sudska nakaradna praksa.

Kod nas u BiH sve ima cijenu kao roba na tržnici, fašizam se najbolje kotira. Kupuje i prodaje.

U BiH, sve po zakonu i Ustavu, registrovano je ravno 16 ravnogorskih četničkih udruženja čije djelovanje je često i medijski potkrijepljeno, šajkače sa kokardama, crne uniforme i mrtvačke glave te krvave pjesmice i još krvavije prijetnje, mržnja i fašističke performanse odjekuju entitetom Republika Srpska, u BiH su to odavno izvor ‘našeg folklora i identiteta’. Također, ne manjka ni spomenika četnicima i četništvu, nosioci tih ideja i fašizoidizacije bh istorije su, na žalost, zaštićeni više od njihovog idola ‘Čiče’. Nema više Tite.

Nedavno je to ozvaničeno i odlukom državih organa u famoznom propisu države BiH i još famoznijoj praksi Sudova, kada su četnička orgijanja iz decembra 2019. dobila konačni epilog (?). Trojka’ koja je izvodila svoj krvavi pir je konačno ‘završila’ ovako. Osuđeni svaki na 5 mjeseci zatvora, četnici Dušan Sladojević i Slavko Aleksić će svoje četnikovanje platiti i neće u zatvor, onog trećeg su pozvali na izdržavanje iste kazne. Valjda je bio grlatiji i ratoborniji, ko zna, ne navode se razlozi takve odluke.

Zakon im dozvolio da svaki dan zatvora koji košta 100 KMa pretvore u slobodu da mogu opet prvom prilikom da se uniformišu.

Zakonodavac je, dakle vlast, donio propis da se osuđeni do godinu dana zatvora mogu iskupiti državi ako uplate narezanih 100 KMa po danu zatvora u državni budžet, da imaju odakle da zagrabe što više, a sve su to podveli pod suvislo obrazloženje ‘da se uštedi lova‘, jer su zatvorski dani skupi, ‘spašavaju državu‘ i njen budžet.

Kada bi se izvršenje zatvorske sankcije odnosilo na prekršaje ili sitna i manje društveno štetna krivična djela, to bi se i moglo nekako progutati, međutim u lopovskoj državi vlast ne može nikako biti drugačija. Tako se kod nas grade novi zatvori a zatvora spašavaju ne samo četnici, slobodu preko leđa državnih propisa iskupljuju i teroristi vehabije povratnici iz Iraqa i Syrije, silovatelji, teški kriminalci korupcije u državnim organima, čak i ratni zločinci. Tužioci masovno (što postaje kod nas sudska bezobzirna i bezobrazna praksa) štancaju ‘prijedloge sudskih nagodi’ o priznanju krivice a Sudovi ‘potvrđuju‘ ove nebuloze od pravosuđa kao da se radi o sporovima za šljivu ili orah, jer navodno priznanja optuženih ‘otkrivaju nove podatke i kriminlace’ a izbjegavanjem zatvora ostaje više u budžetu države. Zato nam se pojavljuju povratnici u kriminalu i kriminal je u porastu a broj ‘suradnika’ organa gonjenja raste kao i cifre u budžetu, što je van svake logike.

Primjera radi, u poslednjih pet godina prema statistici osam osuđenika za ratni zločin, jedan iz grupe najtežih zločina, platilo je izrečeni zatvor parama, budžet je udebljan za 292.000 KMa. Nigdje u Svijetu se ovaj kriminal ne može otkupiti kao kod nas, zato u zadnje vrijeme sve fele kriminalaca trkom piče u BiH, postali smo Eldorado mafije.

Osim Zakona o izvršenju sudskih sankcija koji na ovaj način fašizam i četničko djelovanje zapravo podržava država, a tim i razne oblike mržnje, ugrožavanja i nacionalizma, još jedan propis i to Izborni zakon pospješuje ovu oblast djelovanja. Po tom propisu osvjedočena stranka vojvode Šešelja koja baštini sve ono nad čim se mi u BiH kobajagi zgražavamo, legalno i legitimno učestvuje u ‘demokratskim’ bh izborima i vlasti, ako osvoji mandate.

Kad su u pitanju četništvo i četnici kao i ostali vidovi ove pošasti u redovima drugih naroda vrijedi dodati još par napomena. Ne sa ciljem da se ovo zlo ublaži ili rehabilituje, čisto radi faktografije naših prostora.

Naime, svi znamo da je pred, tokom i poslije bh rata nacionalizam u BiH u stalnoj uzlaznoj putanji. Na vlasti su već 30 godina potomci četnika, balija i ustaša, istorija ovih prostora se prekraja i na tome se vlast održava čitavo ovo vrijeme. A jedno zlo uvijek vuče i hrani drugo. Alija Izetbegović je ušao bh rat i pravljenje države na vjerskoj osnovi sa strankom SDA i Islamskom Zajednicom ali ne onako napamet i đuture. Pažljivo je pratio ono što su radili Slobodan Milošević ili Franjo Tuđman, tako da smo pored četnika i ustaša reinkarnirali vjerski zadojene fanatike islamiste i nacionaliste koji odlično pariraju svojim suparnicima u nacionalizmu i fašizmu. Prije toga, Tuđman je odmah po osamostaljenju Hrvatske proizveo izjednačavanje ustaša i partizana, a 2004. rehabilitacijom Draže Mihailovića i četnika, glogov kolac antifašizmu je zaboden u srce u Srbiji.

Slijedom toga su nam ova orgijanja nacionalista i fašista u BiH postala ‘logičan slijed naših predaka‘ a zakonima donešenim u BiH je ta opasna otpad i to pogubno po državu smeće legalno uvedeno u državni sistem. Koji se hrani poznatom matricom : ‘a šta oni nama rade’, ili ‘šta su nam radili’.

Ustroj države po Dayton-u je pogodovao ovim i ovakvim pojavama kojih će nažalost biti još više i koji se preslikavaju i množe, srazmjerno dirigovanju tri nacionalističke stranke u BiH i sukladno logističkoj podršci vjerskih vođa na sve tri strane. Iako u BiH ima ogromnu moć i zapravo održava i koriguje ovakvu vlast, međunarodna zajednica ignorantski posmatra derogiranje i zakona i države gdje se vlastodršci preko leđa žrtava bogate i nacionalizmom razvaljuju ionako krhku i nikakvu državu, nijemo posmatraju njen raspad kojeg svi u bh ‘političkom smeću‘ (kako je vlast nazvao Visoki bh predstavnik Schmidt) željno očekuju, ponašajući se prema BiH kao prema neizlječivom bolesniku kojem će se uskoro isključiti infuzija i aparati.

Kada je u pitanju četnički nacionalizam koji graniči ili je u ravni fašizma, treba istaći još nešto što se prešućuje a što direktno puše u leđa i vojvodama i njihovim nacionalističkim vođama. Što oni u svakoj prilici zloupotrebljavaju.

Riječ je o ordenu (Orden za zasluge – Legion of merit), najvišem američkom odličju za strance, kojim je američki predsjednik Harry Truman 1948. odlikovao Dražu Mihailovića. Truman je orden dodijelio posthumno (partizani su ga osudili i pogubili 17.07.1946. od kada mu još nije nađen grob) u znak spašavanja 500 savezničkih pilota oborenih od strane njemačkih aviona u operaciji ‘Halyard’, koji su se prizemljili na teritoriju garde ‘Čiča’ Draže (Pranjani, Šumadija, tu se i danas nalazi spomenik ovim pilotima) a on im ‘spasio glave’. Orden je stajao u vitrinama i tek je tako reći nedavno, uz 60-godišnjicu borbe protiv fašizma, uručen Dražinoj unuci Gordani Mihailović od strane veterana Amerike, uručenje je organizovao američki predsjednik George W. Bush.

Orden nije uručen ranije dok je Josip Broz Tito bio živ jer bi, da se to desilo, Amerika derogirala ono što je tvrdila. A to je, da je Broz bio jedini saveznik i vođa antifašista u borbi protiv Njemačke na ovim našim prostorima, sa kojim su inače Amerikanci i saveznici i surađivali, formirali vladu i dočekali kraj ratovanja. Uručivanjem ovog ordena nakon toliko decenija nije se pokazalo samo licemjerje i dvostruka igra moćnih. Naprotiv, samo su se više raspirile nacionalističke pogubne strasti, ubrzana je rehabilitaciju četništva.

I prekrajanje istorije na prostorima Balkana i Evrope, što gledamo i živimo svaki dan.

photo : anonimni četnik na web stranici “Četnički pokret Republike Srpske”, arhiv