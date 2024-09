CIK ‘kaznio’ kandidate i stranke u visini do skoro pola miliona KMa i sa tim se hvali iako odluke nisu pravosnažne a nema nijedne prave kazne : skidanja sa liste i zabrane učestvovanja na zborima

Samo neupućenog i nezainteresovanog građanina BiH, a takvih je najviše, mogu impresionirati vijesti CIKa – centralne izborne ujdurme u BiH koja se negdje zove i Povjerenstvom o izrečenim ‘kaznama’ kandidatima i strankama uz ovaj sveopšti ‘praznik demokratije’ u lokalu 2024. Vidjeli smo i pročitali da je, za razliku od ranije, CIK izrekao blizu pola miliona KMa kazni strankama i kandidatima, najviše ‘kažnjenih’ je iz SDA, SNSD, SDPa, prate ih u stopu i ostale ‘vodeće’ stranke i svi bi trebali iz ovoga naučiti da će ‘ovaj put’ biti drugačije i da se neće krasti na izborima i da će biti pravedniji. I da CIK konačno radi kako treba, jer su u nekim slučajevima pojedinci ‘kažnjeni’ sa čak 20.000 KMa

Jok, što bi se reklo na našem maternjem turskom, nema od toga ništa, sve je to sastavni dio izbornog inžinjeringa za ‘Džirlo raju’.

Dok američki ambasador montira turističke sličice šetnjom po bh planinama i vazi o bh turizmu kao avanturista i putopisac Robert Dacešin i ‘papa’ sir (Bože što su ‘stranci’ u BiH navalili na sir, Mr. Murphy na planini Tisovica a prije njega uz ćevape visoki bh predstavnik Ahbab Christian Schmidt sa veselom Benjaminom u Sarajevu na zaštićene ćevape sa lukom i sirom) izborna centralna Komisija nas umirujućim ‘kaznama’ zavarava. I zasmijava, čak.

‘Ajde što nas sada ima više skoro za milion nego što nas ima, ‘ajde i to što mrtvi i dalje čekaju izborni listić, što niko u BiH nije od prošlih izbora do sada pandrkn’o niti se iselio iz BiH i što je ‘Švabo Šmit’ prije zaštićenih ćevapa zamaskirao i ušminkao našu demokratiju sitnim i nevažnim izmjenama Izbornog zakona, ali to hvaljenje CIKa sa svojim odlukama o ‘kaznama’ (kao kad se Uprava za za poreze hvali nakupljeni haračem od sirotinje) nikako se ne može svariti bezbolno. Ima više razloga za to, navešćemo neke.

Prvo, kazne bogatim tajkunima i milionerima u vlasti nisu nikakve kazne, zato ih stavljamo u navodnike. Jednostavno, imaju para da plate i ako hoće, to im je kao bakšiš za njihovu bezobzirnu igru prijestolja ili čašćenje konobara u kafani. No, oni neće svi ni to platiti, i tu dolazimo do drugog razloga našeg nedivljenja ‘kaznama’. Odluka naravno nije pravosnažna i većina ako ne i svi će ići žalbom na Sud, ‘iskoristiti će svoje pravo ‘ i blagodeti bh propisa čime će mnogima žalba biti i uvažena. CIK je ‘ciknuo’ prije zore a mi ushićeni kao da je to gotova stvar.

Vidjeli smo na slučaju Prvog Pendreka FBiH notornog oca tajkunske familije Rame Isaka i njegovog videa sa pjesmomo o šehidima, bitkama i odbranom države za što je ‘fasovao’ 6.000 KMa, kako to ‘hoda’. Ramo druže moj je na prvu rekao da će platiti u cugu ‘kaznu’ jer toliko voli državu da mu nijedna kazna nije velika a onda mjesecima ‘nisu mogli da mu uruče rješenje jer stranka nije na adresi iz papira o registraciji’. Niko se nije sjetio u CIKu gdje Ramo ‘radi’ pa da mu pokuca na vrata sa kurirom, kad je već njegova stranka na ‘nepostojećoj adresi’. Poslije je išla žalba uz advokate kojima će Ramo dat čitavu ‘kaznu’ samo da dokaže da je ‘legalista’ i niko više ne zna, niti koga briga šta je konačna odluka Suda. A CIK se pohvalio ‘kaznom’ i javnost umirena. Za svo vrijeme ‘zabranjeni’ spot koji je trebao biti skinut, vrtio se na interentu tako da ‘kazna’ više nema nikakvog smisla ni efekta. Osim što je Ramo postao veći patriota nego što smo ga zamišljali.

Treće, ako i kada Sud potvrdi ‘kaznu’ kandidatima ili strankama, CIK ima zakonsko pravo i to koristi često i prečesto – da plaćanje ‘kazne’ dozvoli u ratama. Da se siromasi ne oštete, pa tako oni godinam odplaćuju tešku i rigoroznu ‘kaznu’. Kao kad po bh propisima lopovu i kriminalcu ‘sve po zakonu’ odrežeš kaznu do godinu dana a on je slatko uplati na račun države i ne ide u zatvor. Ima odakle, drpio je stotine takvih ‘kazni’. Četvrto, ‘kazne’ neće uticati na ‘vaspitanje kažnjenih’ jer pare za izbore uglavnom daje država i dolaze iz budžeta odakle će se platiti i ‘kazne’, naći će oni ‘rješenje’ kao i do sada. Osim toga ‘kažnjeni’ nisu Bogom dati da se vaspitavaju, oni su školovani i vaspitani i previše i tu su da nas nepismene i budale ‘utjeruju u suru’, da ne kažem ‘izvode na pravi Božji put’.

Sve navodne ‘kazne’ i još navodnije izmjene Izbornog zakona su stoga nikakve jer CIK namjerno ne izriču one prave a koje stoje na raspolaganju CIKu po Izbornom zakonu a to su : zabrana učešća na izborima i skidanje sa izbornih lista. Pa da vidimo onda ko će se odreći slatke i parajli funkcije.

E, u tom grmu ‘leži CIK od zeca’, jer takve kazne neće da izreknu. Dajte nam tu ne pola miliona, bar desetak takvih ‘kazni’ jer imate pravo na to, pa da onda aplaudiramo.

Ovako, sve te ‘kazne’ treba popišati i čim prije zaboraviti. Hvaliti se sa njima – nikako. Jer, ‘kažnjeni’ na taj način samo postaju još veće ‘žrtve’ i raste im rejting u narodu. Dobro mi znamo šta nama znače žrtve.

