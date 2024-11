DERVO SEJDIĆ U ‘ROMINGU’ : Romsko naselje Gorica u Sarajevu na udaru vlasti i Islamske Zajednice BiH zbog atraktivne lokacije, zato je čitavom naselju isključena voda

srpska ‘ciganija’ i bošnjački ‘roming

Sjećate li se one famozne rečenice Milorada Dodika koju je izgovorio ne znajući da su mikrofoni RTS još uključeni, kojom je izvrijeđa porodicu Novaka Đokovića, u vezi organizacije teniskog turnira ‘Srpska open’ prošle godine? ‘Teški su u p. materinu… . ciganija poprilična’ – izletilo je Dodiku i otišlo u eter. Uvredu je jedva, i pitanje da li je – izgladio.

No, nije samo uvrijedio Đokovića, uvreda je više govorila o odnosu prema Romima ili ‘Ciganima’, populaciji koja u BiH kao uostalom i skoro svuda nema ama baš nikakva prava. Još od Hitelara do današnjih dana.

Kod Dodika je tako ‘što na umu to na drumu’, međutim u FBiH je to bošnjački fino i uvijeno sa pozivom na dove i propise, ne vidiš dok te ne strefi a onda je već kasno.

Eto, ‘kod nas’ nema ‘ciganije’, ‘mi’ smo moderni pa za gušenje demokratskih prava Roma imamo drugu riječ. ‘Roming’. Kakve simbolike?! Ova engleska riječ ‘roaming’ koja označava ‘šetanje, lutanje ili švrljanje‘ a koja se koristi kod opisivanja postupka mobilne komunikacije i mogućnost korisnika jedne mobilne komunikacijske mreže da, u trenutku kada izađe van dosega njenih usluga preuzme istovjetne usluge od strane drugog mobilne komunikacijske mreže, našla je pravu upotrebu kod ignorisanja ili gušenja osnovnih prava Roma. Pravo onako ‘sjela je’.

arapske pare i zgrade i Reisova lokacija

Čitavu sedmicu dana romsko naselje Gorica u opštini Centar je bilo bez vode jer je ViK vodu isključio zbog navodnog duga od 272.000 KMa. Ovaj utrošak vode se ne odnosi samo na vodu za korištenje, ogorčeni mještani tvrde da je puno vode oticalo zbog nepopravljenih kvarova ali sve je sabrano i kolektivo je kažnjeno čitavo naselje. I oni koji su redovno plaćali, bilo je i takvih. Tako smo vidjeli ružne scene u 21. vijeku i nadomak glavnog grada kako ljudi stoje u redovima čekajući cisterne iako tu ima i bolesnih, starih i posebno djece. Vlast je više od sedmicu dana arogantno izbjegavala vodu uključiti, hoće pare po svaku cijenu i ne čekajući ili utužujući korisnike neplatiše. Mimo suda i zakona.

Kada su mediji obradili ovu temu, ‘na son’ su isplivale druge i drugačije okolnosti, ne samo visoko neplaćeni računi zbog čega se zapravo kažnjava ova populacija. Naime, nije naselje Gorica jedini dužnik, kažu njegovi stanovnici dužna je čitava Bosna, eto i Skenderija i to skoro milion KMa pa je ne isključuju, dužni su i drugi ali vlast trenira zakone na ‘romingu’. Kažu stanovnici naselja da je glavni razlog ovog isključenja pritisak na Rome i porodice da se isele, jer preko puta njih niče veleljepno naselje-neboder sa luksuznim stanovima u koje neće bogataši ući ‘ako moraju gledati Cigane’ u svom dvorištu. Napominju da se u pritisak uljučila i IZBIH i Reisat, već su po njihovom zahtjevu srušene u naselju tri romske kuće pod izgovorom da je zemljište njihovo, bez ikakve naknade.

Naravno, uz elitno naselje odgovara više i elitna džamija ili ‘islamski’ pa još i ‘kulturni’ centar, da se ljudi imaju gdje pomoliti, da ne pješače dva minuta.

Dervo Sejdić odavno u ‘romigu’

Slično su, potvrđuju žitelji ovog naelja uradili sa iseljenjem Roma iz jednog naselja na Ilidži da se udovolji zahtjevu ruske ambasade koja ne želi Rome u komšiluku. Načelnik Ilidže Nermin Muzur ih je smjestio u limene kontejnere na sasvim neuslovnoj lokaciji a obećao kuće i stanove.

Nakon medijske hajke oko Gorice, ViK je popustio a i načelnik opštine centar Srđan Mandić pa je voda priključena nakon osam dana, sve uz asistenciju Derve Sejdića, najpoznatijeg Roma u BiH, da se Romi ‘ne dosjete’. Dervo je inače vlasnik privatne romske nevladne udruge koja se dotira iz budžeta vlasti i vazda je u politici. U ‘bošnjačkom romingu’ se odlično snalazi, makar imao prebivalište u ovom naselju. Najviše je poznat po tužbi i predmetu ‘Sejdić-Finci’ kod Međunarodnog suda u Strasbour-u gdje je utvrđeno da je njegovo, kao i pravo kolege Jevreja Fincija ugroženo u BiH po Ustavu, ne mogu biti predsjednici. Šalu na stranu, presuda je utvrdila nejednakosti građana i tražila da se to ispravi ali još od 2009. samo služi za medijsku zajebanciju, pusta obećanja i svađe, vlast neće da presudu implementira. Neće da naruši svoj raHatluk sa tri Bogom date nacije i vladanje državom preko njih. Dervo je odnedavna postao i članom SDP partije i uskoro će osvanuti možda i u poslaničkim klupama, njegovo žalovanje i borba za Romima je odavno prepoznata : ‘dervanluk’.

Alija Budnjo, Reis i arapski perač love Emir Granov

Priključenje je donijelo olakšanje ali je samo odgodilo problem do septembra i ‘konačnog rješenja’, dakle do izbora. ‘Ispali’ Dervo i načelnik Srđan Mandić dobrotvori i spasioci. Kao što je vlast spasila i najvećeg kradljivca vode, i ne samo nje, Aliju Budnju, SDA tajknuna sa Ilidže. Podsjećamo, ovaj mutni i neškolovani tip koji je uz Alijine certifikate, dove i džematovanja postao vlasnikom državnih termalnih hotela i bazena na Ilidži gdje se iftari i sastanči, pokrao je nezvanično preko milion KMa vode ali još mu nije ništa isključeno i zaključeno. Zvanično, tužili su ga za nešto malo više od 300.000 KMa međutim kako je to utvrđivano za kratak period a on vodu krade decenijama, dug je daleko veći. Tip, međutim, jer mu se može, odbija čak i inspektore koji su jedva uspjeli utvrditi da ima lažne privatne izvore-bunare kojima navodno puni bazene dok su inspektori pronašli da ih puni državnom vodom. No, tužilaštvo o prijavi šuti već dvije godine, što opet znači da je Budnjo odavno u ‘romingu’ sa bošnjačkom vlastelom. Čak se i ime njegovog sina dovodi u vezu sa ubistvom Dženana Memića i vrhom SDA (general ArBiH Fikret Prevljak koji je mahinalno nestao iz BiH) ali opet bazeni normalno rade a u njima se Budnjo ležerno brčka i bere lovu. Osim sa vodom, Budnjo je u ‘ciganluku’ i sa liječenjem u termalnim vodama ‘braće’ sa Istoka, ranjenika i invalida, posao cvjeta.

Uplitanje Reisa na svakoj mogućoj elitnoj lokaciji pa tako i ovdje na lokalitetu Gorice i Crnog Vrha je opštepoznata i pisali smo o tome. Reis je ‘država u državi’ i u BiH se kod njegovih ‘potreba’ primjenjuje šerijatsko a ne građansko pravo. Ako je Reis tu ušicao mjesto za džamiju, onda je našao u šerijatskim knigama izvadak koji govori da je to nekad bilo islamsko vlasništvo. Znači, njegovo, a Sudovi to prihvataju. Vidjeli smo to već na primjerima Tuzle ili Vijećnice i bolesno nasmiješene Benjamine Karić.

Jedna druga osoba koja se u cijeloj ovoj priči oko Roma i Gorice slabo spominje je interesantna i njena uloga je ovdje najbitnija a vlasti to preferiraju i poštuju. Riječ je o nekadašnjem bh fudbaleru Emiru Granovu, sivoj eminenciji bh biznisa kojeg smo pominjali uz otimanje spomenika i lokacija u Sarajevu uz famozni ‘kvadrant A i B. Evo i ovdje je Granov našao svoj ‘kvadrant’. Preko puta romskog naselja kojem se stanovnicima isključuje voda pravi se elitna zgrada sa skupim stanovima a vlasnik i graditelj je upravo Granov i kompanija ‘The Place’. Formalno u knjigama to je firma ‘Bellucci Investment Holding’ a poslove vode Granov i Meliha Hadžić. U srukturi firme su ipak vlasnici Arapi i ‘Investment Holding’ i ‘Greenmont’ d.o.o. i njihove pare. Prljave pare koje se već godinama peru kroz ovu domaću firmu a uz odobrenje vlasti.

Tu sa Arapima ni Dervo ne pomaže. Jok!

photo : naselje Gorica, desno ekskluzivni stanovi za odabrane, arhiv