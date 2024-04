Sarajevska ‘Zelenkapica’ načelnica glavnog Grada Benjamina Karić stazama SDA ministrice Bisere Turković : od foruma do summita, od kongresa do konvencije, zagrljaji, bratstvo, sestrinstvo i poklončići, svuda stigne, evo je u Prištini zamijenila ministra vanjskih poslova BiH i bh Predsjedništvo – ugovara vizni režim

Da guzica vidi Svijeta a faca da se naslika i nagleda kamere – glavno je geslo sarajevske načelnice Benjamine Karić. Kako vrijeme odmiče, ova opasno i bolesno nasmijana SDPovka u službi Reisa i SDA praši po gradovima, državama i Kontinentima i nadmašila je već svoju učiteljicu troškarenja i budžetske blagodeti bivšu ministricu vanjskih i unutrašnjih poslova SDA partije Biseru Turković. Nema konvencije, foruma, summita ili slične političke nabiguz sjedeljke a da Benjka nije ‘za sofrom’ i pred kamerama. Korpicu sa zlatnicima ili suvenirima u gepek ili avion, rezervacija hotela, sličice i vreće sa poklončićima pa raspali.

Ima je svuda, a toliko je voli raja i vlast ‘trojke’ da je povedu čak i kad se raspravlja o NATO Savezu ili ekonomskim državnim pitanjima (kao recimo što ju je vodao ministar harambaša bez pokrića Zukan Helez), a počesto i ona povede sa sobom. Fotografa obavezno, ponekad i brata Ramu Isaka, koji kao i Benjka voli da se ‘selfira’ i da hvata ‘lajkove’.

Osim državne kartice koju je izlizala pri kraju svog prvog manadata i koju žulja nemilice, ona je kao i biserna Bisera davno naučila da su u BiH zakoni za budale, pa tako od prvog dana svog načelnikovanja istupa i postupa u svojstvu svakog, samo ne u funkciji načelnika. Zakone ne poštuje ni vani ni kod kuće a stalno ih citira. Niko njoj nije dao pravo (zbilja gdje je to naučila ‘doktorica Rimskog prava, u Travniku možda), čak nešto takvo nije bilo ni u Rimu, da načelnica Grada sa malim i više nego simboličnim ovlaštenjima, putuje i sklapa sporazume kao da je član Predsjedništva ili ministar vanjskih poslova.

Prije par dana je osvanula na Kosovu i tamo na nekakvom forumu ‘Žene, mir i sigurnost – WPS – Women, Peace, Security“, gdje je slučajno našla a odmah se i uslikala se njom, predsjednicu (Vjosa Osmani) što je označila ‘zvaničnim susretom po pozivu predsjednice’, prije toga je bila na krkanluku sa načelnikom Prištine Perparim Ramom koji baš onako malo i liči na ‘našeg’ Ramu Isaka te ‘sklapala neke važne sporazume’ i kovala bratstvo.

‘Ajde što je onako zavodljivo i zaljubljeno kako ju je sam Bog stvorio buljila i gutala očima načelnika Ramu i stiskala mu ruku sa obje svoje ruke, na to smo navikli. Viđali smo kako je proždirala banjalučkog načelnika Draška Stanivukovića kao u scenam na ‘Titaniku’ kad ono dvoje zaljubljenih na palubi očekuju najgore a nisu okusili ništa od ljubavi, slične kadrove smo doživjeli i u Prištini, međutim ‘susret’ sa predsjednicom Kosova je posebno bio sladak i ukusan. Benjka je naime sa Vjosom koju je opisala kao NJ.E. raspravljala ništa manje niti više nego o vizama između dvije države. Citiraću Njenu Ekselenciju Sarajeva i dio opasne zajebancije Benjamine, da ugođaj bude bolji.

‘Jedna od tema bilo je pitanje ukidanja viznog režima između BiH i Kosova’.

Dakle, načelnica za baklave, praznike, nakaradne spomenike i radikalno SDA političarenje te stručnjak za zaobilaženje propisa službeno je vodila razgovore o vizama između dvije države, kao da je u najmanju ruku ministrica SDA poslova a ne načelnica za haos, mahalanje i internet naslikavanje. Ko ju je ovlastio ne zna se, međutim Benjka je tako istupala i zastupala državu BiH. Ko veli, kad može sa Zukanom o NATOu što ne bi i o vizama, nema boljeg razloga da se udobri ‘svojima’ a da napakosti ‘njihovima’. Zna se da njene vratolomije podržava Nermin Nikšić i svakim danom se sve više potvrđuje da ‘afera’ sa Bogićem Bogićevićem nije bila slučajna i da ‘Neka’ nije baš neka ‘tevćelija’ i dobričina, stoga njen nastup neće zasmetati ni njemu ni Konakoviću ministru vanjskih poslova. Koji, i to je već utvrđeno, ‘puše u istu’ kao i Nikšić.

Osim viznog režima, načelnica je drvila i o rezoluciji o Srebrenici (žrtve i Srebrenica su joj kao i svakom SDA političaru glavni izvor patriotizma i glasača), o svemu što nije ni blizu njenih nadležnosti, međutim sve to postaje u Sarajevi jedna sramna i bljutava normala, zbog čega njen šef Nikšić snosi najveću odgovornost i on je, nema dileme, namjerno i odabrao Benjku umjesto Bogićevića. Udijelila je predsjednici i suvenir ‘cvijetak Srebrenice’ što nam kazuje da je ‘ispucala’ zalihe ‘sarajevskog zlatnika’ jer je njihovog ‘davanja’ bilo na pasja zvona.

Nismo utvrdili ima li reakcije na ‘cvijetak’ od ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića, budući da je on sa sestrom i firmom patentirao ‘cvijet Srebrenice’ kao svoje autorstvo na čemu decenijama mlati lovu i tužaka filigrane po Sarajevu zabranjujući im da prave bilo šta slično. No, Benjka je odradila dobar posao. Već od sutra, Kosovari navalite u BiH a vi Bošnjaci na Kosovo, bez pasoša i bez viza, načelnica je sve dogovorila.

Sam svratite u Vijećnicu po ‘muhur’ kod Nj.E. Mislim bukvalno kod nje.

photo : Benjamina Karić uručuje ‘cvijet Srebrenice’ predsjednici Kosova Vjosi Osmani, arhiv