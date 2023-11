Navodno 18. novembra Denis Bećirović ‘pola SDA-pola pisač pisama’ ide u Vukovar uz godišnjicu pada ovog grada, sastaće se ‘sapun’ i ‘parfem’ i uslikati : a kad će hrvatski predsjednik Milanović zvanično doći u BiH i kad će se ‘Bećiraga’ ukazati u Grabovici, Trusini ili još kojem stratištu hrvatskih civila i vojnika?

Kako je najavljeno, 18. novembra uz godišnjicu pada Vukovara Denis Bećirović putuje u ovaj grad-žrtvu, Zoran Milanović je nagovijestio tu mogućnost. Ko je koga ‘pozvao’ najmanje je bitno, prema izjavi hrvatskog predsjednika Bećirović se samopozvao.

“Neki ljudi iz Predsjedništva, možda i gospodin Bećirović, predstavnik bošnjačkog naroda, to je rekao, ja to govorim javno, dakle razgovarali smo o tome, dobrodošao je”.

Naravno, čak i da se sam pozvao, Bećirovićev potez je za pozdraviti, treba se sastajati i razgovarati, sačekajmo da vidimo da li će se susret i desiti. I svi susreti, i sve posjete svih učesnika u bh vlasti i predstavnika vlasti u Regionu su dobrodošli, daleko više su korisniji od višegodišnjih naprđivanja pismima i silnih ‘odgovora’ i ‘reakcija’.

Dakle, sastaju se ‘sapun’ i ‘parfem’ (poznata teorija Milanovića o BiH, za ulazak u EU treba se znati ko je ‘parfem’ a ko ‘sapun’, asocirajući da se građani BiH još peru sapunom), biće to fina mirisna kombinacija, ali uz to treba podsjetiti da od takvog susreta na ‘marginama’ Vukovara neće biti baš prevelike ‘fajde’. Zato jer se znamo.

Bećirović je inače poznat kao ‘pola SDA-pola pisač budalastih pisama’ i mrzilačkih pamfleta svima i svakome, zavijenih u patetične patriotske fraze i floskule, biće zanimljivo kako će progutati svu tu svoju buraniju od ‘spisateljstva’ koju je godinama i često kuvao i servirao hrvatskom predsjedniku na tanjir. Kao ono Milanoviću – ‘promovišete segregaciju ljudi i zagovarate entievropski izborni sistem’, ili ‘Vi ste primjer štetne politike, morate raditi na detuđmanizaciji’, kako se slavodobitno javljao iz svog ureda. Naravno, i Milanovićev osmijeh zvaničnika uz ovaj poziv je osmijeh licemjera. Ta svi znamo da on od davne posjete Želju Komšiću još iz vremena dok je ‘gazija’ bio ‘komunista’ a ne ostrašćeni Bošnjak i suparnik Bakira Izetbegovića koji je posvađao zbog stolice Bošnjake i Hrvate, Zoran Milanović šparta i posjećuje samo Hercegovinu, i to kao ‘Herceg-Bosnu’, ostatak BiH ga uopšte ne zanima niti tu ima ikakvu dobrodošlicu. Trebamo li spomenuti da je i njegov pristup ratnim zločinima generalno i BiH u najmanju ruku neobičan i sumnjiv.

Obojica su nacionalno umazani, da kažem zaprljani, pa čak iako se i uslikaju u Vukovaru biće to samo radi slike i medija. Od čega žive obojica i na što su kao na lovu i na drogu ‘navučeni’. No, i pored toga, neka ih skupa. Uvijek smo pisali i podsjećali da treba prestati sa tim medijskim sranjem i pametovanjem kad jednog dana opet treba sjesti zajedno za stol, tu sjedaju čak i oni koji su godinama ratovali a ne samo pisali. I danas mislimo isto.

Odlazak Bećirovića u Vukovar, međutim, neće biti iznenađenje, budući da će rumeno-zeleni pisač pisama to znati oprihodovati. Odmah će kao i uvijek povezati ‘žrtve Vukovara’ i bh ‘šehide’ i čućemo kako najbolje tu i takvu tragediju ‘razmiju najviše Bošnjaci’ a onda će slijediti niz zločina koje je ‘ona’ strane učinila ‘nama’.

Posjet Vukovaru bi bio potpun kada Bećirović tamo ne bi odlazio kao i Šefik Džaferović prije njega ili kao ‘majka nad majkama’ Munira Subašić (ova nije propustila ni Bleiburg), već kad bi u Vukovar otišao nakon pravog i predsjedničkog poteza i bez fige na svojoj rumenoj faci.

Kada bi, primjera radi, prije nego se nakloni žrtvama Vukovara otišao i naklonio se žrtvama Hrvatima u bh ratu i osudio ratne zločine ArBiH. Ako ne na svim stratištima a ono bar da priviri u Grabovicu (09.09.1993. tu su ubijena 32 civila Hrvata), Trusinu (16. april 1993, ubijeno šest vojnika i 16 civila), Uzdol, Busovaču, Bugojno i tako dalje, ima stratišta Hrvata još poprilično. Sve dok to Bećirović pa i bilo koji drugi bošnjački predstavnik vlasti ne odradi, ‘džaba je postio’. Hoću reći, ‘džaba je krečio’. Crne mrlje ostaju i opominju. Tim prije jer će, ako ode, Bećirović odati počast Hrvatima u Vukovaru a Hrvate, žrtve i svoje građane zaobilazi i vrijeđa.

Isto tako, ako poslije Vukovara Zoran Milanović ne sapere svoju nečistu savjest ‘sapunom’, evropski ‘parfem’ će i dalje gušiti. Slike ove dvojice sa zadnjeg susreta nisu ama baš nikakav dobar znak.

photo : Denis Bećirović i Zoran Milanović, arhiv