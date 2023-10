Iz zemlje narkomana, kriminalaca, lopova i budala : da bi propala država BiH ne treba vanjske neprijatelje iako ih revnosno pronalazi, dovoljni su unutrašnji kriminalci u vlasti, ulični rječnik u komunikaciji, bahato etiketiranje i uvrede bez kraja …

* Kako i priliči funkciji koja se sastoji od predobro plaćenog nerada, fejsbučenja, opstrukcija i razvaljivanja države, vlastodršci su odavno u javni diskurs uveli model uličnog, kafanskog i razbojničkog ponašanja. Komotono možemo reći da nam državu vode (u propast) neviđene osione kabadahije, pijanice, psovači, silovatelji i zlostavljači nemoćnih, narkomani, mentalni nedorasti i kriminalci svjetskog podzemlja i kova. ‘Jer im se može’.

Ove epitete nisam izmislio, svakodnevno ih susrećemo u vijestima, u izmjenama i poklonima koje kao djeca sličice razmjenjuju međusobno po medijima ove balkanske protuhe koje bi svakom građaninu BiH trebale biti primjer uzornog i moralnog državnika umjesto rugla, sramote i izliva(proliva) moći.

Ne treba nam više famozna * ‘zvjezdica’ u pravopisu i ne moramo se ‘praviti’ finim da sakrivamo što se sakriti ne može u bogatstvu našeg jezika, u uvredama i psovkama, kad već oni bez stida i bojaznosti pa i bogobojaznosti na koju se licemjerno pozivaju – jebu i grebu svaki dan i psuju kao pijani kočijaši, da bi poslije toga najavili, kao da se ništa nije desilo, ‘normalne’ sastanke i susrete, nove ‘historijske’ dogovore u vezi slijedećeg dogovora.

* Davno smo rekli na ovim stranicama da te protuhe treba podvrgnuti psihijatrijskoj i svakoj drugoj medicinskoj kontroli i da bi umjesto imovinskih trebali u bh zakonodavstvo uvesti obavezne medicinske kartone i obavezne preglede svakih šest mjeseci.

Da se ne lažemo, medicinska ekspertiza se javlja neophodnom ne samo zbog činjenice da su nam na izbornim listama a poslije na važnim državničkim funkcijama sve ‘goli’ kriminalci, osuđivani ili pod istragama, ratni zločinci i profiteri, optuživani ili ucrtani na ‘crne liste’, već i zbog činjenice da su se ‘lideri’ sa svojim neurotičnim ponašanjima u komunikaciji pored interne zabave usmjerili i na međunarodne diplomate i ambasadore kako one u BiH tako i na ostale vani, tako da sada po takvoj javnoj slici i prilici u državi nema nijednog ‘normalnog’ insana, političara ili diplomate od čije pomoći država pa makar samo u formalnom nazivu i postoji.

* Iz priloženih ‘vijesti’ koje mediji namjerno plasiraju sa tri konstitutivna bunkerisana utvrđenja i u tome se utrkuju, vidjeli smo ovih godina da nam državu vode pijanice, narkomani, silovatelji i kriminalci, pa je onda tim prije veće čuđenje zašto država i kako uopšte opstaje pod takvim vodstvom. U ovom novom trendu političarenja prednjači Milorad Dodik ali ni sa ‘drugih strana’ ne fali komplimenata. Posebno od strane Željka Komšića ili Bećirovića i njihovih satelita, prije njih se u tome odlično okušao i Bakir Izetbegović, te desnija struja HDZa. Famozni sastanak ‘trojke’ u Konjicu 30. juna ove godine ministar Zukan Helez je ‘ovjerio’ i sočnom jebačinom majke Dodiku, prije toga ovaj je odjebao genocid, od kada famozno slovo ‘J’ kao u Americi ‘F’ postaje naš zvanični zaštitini znak diplomatske komunikacije vlasti. Prije i poslije toga uživali smo i još uživamo u ‘genocidnom okotu’ u Republici Srpskoj, u djelovanju ‘ustaša i UZPovaca’, u čarima uličara, silovatelja i narkodilera, više se niko ne uvrijedi kad mu se kulturno citira presuda za kriminal, korupciju ili zloupotrebu. Sad razrađujemo i živimo moć i snagu budala.

Najnormalnije je u našoj državi da Dodik kaže da je Konaković budala, da Konaković ‘uzvrati’ kako je Dodik ‘na raskrsnici’, da Zukan Helez pred tv kamerama osim što opsuje kaže za ministra sigurnosti BiH da mu treba logoped i da je Nešić ministar ‘potegao belog’ (ovo namjerno naglasi u ekavici da bude što bratskije i prepoznatljivije jer je Nešić Srbin), još je normalnije kad Nenad Nešić zauzvarti Helezu da se radi o pijanici, razbojniku i tučarošu iz kafane. Da bi se sutradan njih dva ‘jebača malo jača’ kao Paja i Jare iz humorističke stare serije ponovo našli na sastancima i rješavali važna državna pitanja kao da jučer nije nikada bilo.

* U opisu kolega u vlasti kolege najčešće odabiru riječ ‘budala’ i što je pravo iznenađenje, ova imenica u sve tri jezika bez obzira na njihov (bez)načaj ima isto značenje, ne treba nam Vujaklija. Istim žarom sa kojim je Zukan Helez ministar pokupio sve domoljube i patariote U Bošnjaka časteći Dodika i njeovu mater slovom ‘J’ a Dodik genocid i njega, u medijski diplomatski kor gazija Željko Komšić bošnjački član Predsjedništva ‘iz reda Hrvata’ uvodi novo nezabranjeno slovo ‘B’ za svoje kolege, prvenstveno strane diplomate u BiH. Prznica i čuvar bošnjaštva Komšić je svojim uvredama i mudrostima zavadio BiH sa svima od Sarajeva do Tokija i Moskve čime su dionice njegovog ‘ratnog ljiljana’ skočile više nego dionice ‘Amazona’, posebno je bio i ostao dosljedan prema Visokom bh predstavnikui generalno prema Zapadu. Tu je odavno prešao linije svih boja uvijenom sarajevskom retorikom šankera ali je ‘B’ prihvato svim srcem. Uvidio je da ga je više puta bez ikakvih osuda i konsekvenci davno budalom nazavao Dodik, pa je tako jučer budalom nazvao i ambasadoricu Izraela u BiH, nakon njenog komentara na njegov komentar događanja u Palestini i Izraelu gdje je očigledno Komšić prešao crvenu i ušao u zelenu liniju svoga kidisanja na stolicu dovijeka.

‘Tako nešto može reći samo, ili zlonamjerna lažljiva budala ili izmanipulisana, takođe zlonamjerna budala”, rekao je Komšić ambasadorici Izraela a mediji slatko prenijeli. Od ranije, Komšić je ‘odfikario’ i ruskog ambasadora u BiH sličnim frazama njegove diplomatije, njegov kolega Bećirović poznati uhljeb i pisač pisama niz rijeku je u svojim komunikacijskim patetičnim uvredama pak permanentno častio Dodika a ovaj njega, ali nije štedio ni međunarodne predstavnike, međutim profesorski, nateHnane, uputama i podukom iza kojih se ne prepoznaje niko drugi do li obična budala. Domaća ili bjelosvjetska.

* Budala kao počasni izraz za domaćeg kolegu, poprimio je tako internacionalni oblik i značenje, gdje bi se komotno mogao svrstati i američki ambasador u BiH Murphy kojeg je Bakir Izetbegović uvijeno tim počastio nazvavši ga ‘kaubojem sa čizmicaam i šeširom’ koji po ‘kafanama sakuplja tračeve’. Što je klasičan oblik ponašanja jedne budale. Ako se ovim razmjenama simpatija i suradnje dodaju uvijene uvrede iz islamskog vjerskog klera, mualima, hafiza pa i dubokoumnih poruka Reisa Kavazovića (o, da, i oni brinu o bh jeziku), i kao šećer po pilavu one od Bošnjaka sa funkcijom bez funkcije džihadiste Reufa Bajrovića ili brata Emira Suljagića čuvara genocida i Potočara, pa ako se u to umijesi akademska jebačka naobrazba Komšićevog doktora Begić Zlatka i mnogih drugih patriota bez portfelja, onda ne može biti jasnije : našu državu vode i a vjeri uče budale. Dok nam pripomažu da opstanemo strane budale. Bilo ‘izmanipulisane’ ili ‘zlonamjerne’. Ili one Alijine dobre, ‘domaće’.

* Jebo državu u kojoj na vlasti nisu budale. Neko je to još bolje rekao ovako : ‘Inteligencije je sve više vještačka ali su budale i dalje 100 % prirodne’.

photo ilustracija : budala, arhiv