USKRS I VASKRS u znaku ljiljana, sve spremno za tucanje : od svih tradicionalnih motiva Benjamina Karić doktorica za laž i baklave smislila zgodnu čestitku nemuslimanima, ujedno pokrenula legalizaciju svoga nezakonito kupljenog stana od 70 m2 koji se proširio na 136 m2 …

Ove godine se potrefilo da i Uskrs i Vaskrs, dakle i rimokatolički i pravoslavni praznik stižu u isti dan – 20. april. Šaraju se praznična jaja, rade četkice i boje, padaju licemjerne bljutave čestitke kao i uz svaki drugi vjerski praznik u BiH.

Najoriginalnija je ipak sitna, mala i bolesno nasmijana SDP lažljivica Benjamina Karić, sadašnja načelnica Novog sarajeva, bivša vlasnica i načelnica iz sarajevske Vijećnice.

Kao što se i moglo od nje očekivati, ona svaku priliku koristi da iskaže svoja ‘patriotska’ i vjerska osjećanja na mahalski način političarenja, samo da se ‘talasa’ u šta smo se uvjerili njenim praćenjem islamskih ‘najdražih’ i ‘najsvetijih’ praznika koji su je do sada bezbroj puta proslavili i donijeli epitet ‘kraljice’ slavljenja i samo ‘naših tradicija’. Ovaj put se sjetila nemuslimana i za razliku od ranije kada je znala da ih obraduje čestitanjem ‘kalendara’ umjesto da praznik i spomene, međutim sitna i krhka političarka a velika varalica ‘zelenkapica’ je pronašla originalan način da opet šaranjem jaja pokaže svoju percepciju ‘čistog Sarajeva’, ‘multietničkog Evropskog Jeruzalema’. Umjesto milion boja i tradicionalnih katoličkih i pravoslavnih motiva koji se postavljaju na jaja u ovim praznicima, ‘Benjka’ je odabrala najslađi svoj i muslimanski motiv : ljiljane.

Ne može lukava i ‘fejsbuk’ načelnica bez ljiljana i poznate podjebancije, to joj je i u agendi i u krvi, jer zna da će to itekako obradovati one koji ovaj praznik slave i praktikuju. Dobro su oni još i prošli, mogla je, čudi se da nije, ušarati i Alijinu beretkicu, simbol džamije, Kralja Tvrtka ili kakvu puškicu ili koje jaje ukrasiti maskirnim bojama kao simbolima mira i zajedništva što je njena uža specijalnost.

Ujedno je uz Vaskrs i Uskrs preko svoje advokatice (Amela Dizdarević-Bulja) uputila dopis vlastima Grada kojim traži da se izvrši legalizacija njene nezakonite kupovine stana u centru grada. Koju kupovinu je obavila prije nego je također nezakonito promijenila ličnu kartu kako bi se mogla kandidovati na dogovorenu funkciju načelnika opštine Novo Sarajevo poslije isteka njenog mandata načelnice Glavnog bh grada. Podsjećamo, ‘Benjka’ je nezakonito obnovila fasadu i krov zgrade gdje je ušicala kupovinu stana i od jednog Albanca kupila navodno stan površine 70 m2 za 200.000 KMa (sve po zakonu i uz kredit, kako je tvrdila, iako se zna da je na tom mjestu i toliki stan trostruko skuplji) da bi novinari odmah isčačkali da je doktorica za baklave i ljiljane slagala. Stan je površine 136 m2 budući da je kriminogenim radnjama stan bespravno proširen renoviranjem i zidanjem na potkrovlju. Sada traži potpise stanara da tu prevaru legalizuje.

Ne treba uopšte sumnjati da će motivi ljiljana na jajima polučiti rezulate i da će Benjamina dobiti potrebne dozvole, tako se u BiH obično radi kad je u pitanju korupcija i kriminal političara. A ima i ovoga. Više od pola svog prethodnog mandata Benjamina je ‘šlajsala’ ljiljane, dijelila balončiće i baklave i ‘dovila’ po Baščaršiji, Vijećnici i po Kovačima i drugim ‘šehitlucima’ i to tako strastveno da joj na tome zavide mnogi SDP ‘prvaci’ od Nikšića pa preko Irfana Čangića, Zukan Heleza ili Denisa Bećirovića koji je prate u stopu. Sve isto je nastavila i u Novom Sarajevu.

Dakle, nemuslimanima šara ljiljana, nama veselo tucanje.

U bolesni mozak.

photo : uskršnje/vaskršnje šareno jaje Benjamine Karić, arhiv