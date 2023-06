U Sarajevu u predmetu optuženog načelnika Hadžibajrića za više krivičnih djela otkrivenih iz aplikaciju ‘sky’ oduzeta su tri javna parkinga koja je (do)dijelio uz dogovor o raspodjeli love suoptuženim kriminalcima u Sarajevu, u Vel. Kladuši Fikret Abdić je oteo zemljište od građana i sagradio za prodaju garaže koje je pojeo mrak …

Ovih dana u Sarajevu je po nalogu državne agencije izvršeno pečaćenje i oduzimanje tri javna garažna prostora koja je uhapšeni načelnik opštine ‘Stari Grad’ Ibrahim Hadžibajrić dodijelio kriminalcima iz podzemlja i svom također uhapšenom sinu na upotrebu uz ugovor o podjeli love.

Afera ‘start’ otpočela je aplikacijom ‘sky’ i još traje, protiv Hadžibajrića je proširena istraga i na ‘garažiranje’ poslova sa sarajevskom mafijom i podzemljem, stoga se s pravom postavlja pitanje gdje su nestale i gdje su ‘garažirane’ garaže u Vel. Kladuši?

I ova opština ima ima svoju ‘aferu garaže’ koja je otkrivena i prije ‘sky’ potjernica i prepiski, nismo više poznati samo po ‘Agrokomercu’, ili po aferama ‘ukradeni ključevi opštinskih kancelarija’ (dva puta) ili po ‘provalama’ u opštinsku vijećnicu, skandaloznoj i bizarnoj trakavici koja se pred očima javnosti odvija ovih dana. Kao prava bh provala gluposti i bezakonja.

Sve je počelo marta 2018. kada je načelnik opštine Fikret Abdić Babo donio nezakonitu odluku sa tada postojećom većinom njegovih ‘Laburista’ kojom je oteto gradsko zemljište-parking iza zgrade stanara u glavnoj ulici Maršala Tita u Vel. Kladuši gdje je nekada bilo dječje igralište a poslije parking i na tom prostoru izgradio garaže i obilježene parking prostore. Ali ne za stanare zgrade već za svoj račun, za prodaju. Preko firme JP Komunalno izgradio je u proljeće 2018. preko 20 garaža, manjih ili većih i asfaltirao ovaj javni prostor a onda krenuo da ih rasprodaje. Cijena čista sitnica : od 15 do 25.000 KMa pa ko voli nek’ izvoli. Stanare zgrade koji su tu imali jedini pristup parkiranju budući da sa prednje strane zgrade postoje opštinski parking aparati kojima gazduje ‘Komunalno’ i Opština niko nije pitao pa su došli u situaciju da moraju plaćati sopstveni parking ili ostavljati auta kilometrima daleko od svojih stanova. Ili kupiti garažu, ili pazi sad ovo : kupiti ‘vinjetu’ za parking prostor od 300 KMa godišnje. Ako neće, neka ulaze u stanove dronovima ili putem ‘sky’ čarolija, preko neba, bez ozira što se zna da zgrade moraju imati parking kao i svaka kuća dvorište, jer objekti ne vise u zraku. Kao da stanuju u prestižnim hotelima velegrada a ne u svojim stanovima.

Abdić se nije osvrtao na silne kritike pa je nakon dovršetka ovih, otpočeo i dovršio gradnju 2019. na isti način i garaža u ulici Ibrahima Mržljaka, sa najavom da će tako uraditi sa prostorom uz svaku zgradu u opštini a onda je krenuo u ‘tendere’ da rasproda napravljeno i da zaradi. I on i JP Komunalno. Međutim, odziv je bio slab ili nikakav iz razloga što mnogi stanari nemaju toliku lovu i što su kivni što im je oduzet pristup zgradi kolima kojeg su koristili desetljećima, tako da je Abdić uspio rasprodati vrlo mali dio garaža pa ponovio ‘tender’ a kad ni to nije išlo, onda mu je opštinsko vijeće (uz bajato obrazloženje kako opozicija blokira i minira prodaju te neće da glasa za takvu odluku) i porodična vlada kojim je tada rukovodila njegova familjija sa kćerkom na čelu, dala odluku da garaže ‘mahne’ slobodnom prodajom. Po svom izboru i po cijeni koju sam odredi.

Zbog silnih afera kasnije koje permanentno potresaju ovu opštinu, ovo familijarno biznis gnijezdo familije Abdića koja ju je preuzela i preotela od naroda Abdića su čak i hapsili ali o garažama više niko ništa ne govori evo skor pet godina. Neki stanari tvrde da su pojedini kladuški tajkuni kupili nekoliko za svoje potrebe, da se neke koriste ‘onako’ uz dogovor sa Abdićima ili sa djecom, većina garaža je i dalje nezvanično nerasprodata ali i nedostupna stanarima. JP Komunalno je naravno za gradnju dobilo sredstva od Opštine, kao što dobiva uvijek, u budžetu ova firma je stalno prva na opštinskim jaslama.

Kada će kladuščani saznati ko je i pod kakvih uslovima kupio garaže ispod njihovih prozora i ko su vlasnici dok oni moraju plaćati parking iza i ispred svoga stana, još se ne zna, spiskovi ‘kupaca garaža slobodnom prodajom’ se kriju od očiju javnosti, Opština je previše zauzeta sa drugim ‘aferama’.

Ovih dana se u ovoj opštini sa ‘dvije vlasti pod istim krovom’ provaljuju kancelarije i ulaz u opštinsku vijećnicu (jedan dan provali nova većina u Vijeću koju ne priznaje Abdić, drugi dan provale Laburisti), Abdić je više u Hrvatskoj ili na Sudu u Bihaću nego u kancelariji koju mu čitav njegov mandat vodi sin Ervin uz notarsku punomoć i koji je de facto i de iure načelnik, zbog čega će mo informacije o ovom ‘parkiranju’ garaža još čekati. Parkirani smo. Pod ručnom.

photo : garaže iza zgrade stanara u glavnoj ulici Maršala Tita Vel. Kladuša, arhiv