Bomba nađena u dvorištu može da nasmije : Vildana Selimbegović svakim danom sve dublje sahranjuje ovu nekad poznatu, dobru i objektivnu novinu.

Džaba ‘background’ novine, istorija i silne nagrade, antifašistički i multietnički stav, pa čak i ona famozna objektivnost na koju se najčešće urednica nekad ugledne novine ‘Oslobođenje’ Selimbegović poziva, sve je to uzalud kad to novina koju uređuje demantira.

Ova novina osnovana još 1943. u vrijeme rata protiv fašista i kasnije u bh ratu pokupila je sve domaće pa i svjetske nagrade za svoju objektivnost, istrajnost i hrabrost, odolijevala je svim pritiscima i cenzurama ali je pala na jednostavnom balkanskom ispitu ; još 2006 su većinski vlasnici postali SDA tajkuni braća Selimovići koji su tajkunskim operacijama postali vlasnici i ‘Sarajevske pivare’. Od tada se ‘pijanim uredništvom’ novina srozava i utišava postepeno ali sigurno, sadašnja urednica Vildana Selimbegović se u tom poslu ima itekako čime pohvaliti.

Dok braća Selimovići šire svoje medijsko carstvo (kupili su i sarajevsku televiziju također, pa sedmični list ‘bh Dani’) novina se iz dana u dan bavi ‘mahalskim’ izvještavanjem, cenzurisanim vijestima i postaje vidljivo podbilten SDA stranke i Islamske Zajednice BiH. Sve se više bavi bošnjakovanjem, džematima, ‘vjerskim osjećanjima’ čitalaca zbog kojih je iz novine 2018. otjeran poznati ‘feralovac’ Boris Dežulović, nema ni dana kada ova novina ne prenese šta su ‘twittnuli’ Emir Suljagić ili Reuf Bajrović internet džihadisti i botovi SDA i DF stranaka, ili šta je preporučio Reis.

Šta više tu ima da se pročita? Nešto malo starog dobrog kolumniste Gojka Berića ili Dragana Markovine, sve ostalo su internet bljezgarije ili istraživački radovi državnog novinara Avde Avdića ili pisma nekakvog ‘instituta’ za izučavanje genocida iz džemata u Canadi kojeg Vildana redovno printa kao suradnika.

Najbolje je ipak ovo : Avdo Avdić objavi kolumnu a Vildana je odmah prenese, čim Vildana što napiše eto Avde da na svoju ‘istraga.ba’ radionicu odprinta što je urednica uočila i zaključila. Ne razlikuješ jednostavno više Avdinu od Vildanine novine. Posebno su interesantne neprovjerene a opasne priče iz dijaspore ili kod kuće koje se plasiraju na već uhodani primitivni bh medijski način. Uvredljivo, ‘naprđivački’ i posprdno, baš onako kako to rade ‘izvori Oslobođenja’ i stalni ‘gosti’. Na način da u startu daju i pravne i sve druge kvalifikacije, presude zapravo.

Zadnji primjer je od jučer, govori o nađenoj ručnoj bombi kod kuće povratnika iz sela Godijen kod Foče Ervina Kiselice.

Jeste da je Foča zbog stradanja u bh ratu ‘osjetljivo’ područje i da se treba pažljivo i trezveno odnositi prema svakom incidentu ili događaju, međutim to nikako ne daje za pravo da se ‘Oslobođenje’ javnošću obrati sa ovakvim naslovom. “Bomba na imanju za “dobro jutro” fočanskom povratniku: Poklon od komšija Srba, ali neka znaju bombaški ‘eroji da Ervina nisu uplašili”.

Zato jer se ovim u startu implicira da su bombu postavili Srbi iako još nije ni obavljen uviđaj niti išta utvrđeno, ne zna se da li je ili nije bomba ispravna, posebno, posprdno se implicirajući djelo Srbima navodi ‘bombaši ‘eroji’ što bi trebalo biti uvredljivo a onda dodaje ono poznato bošnjačko i Bakirovo hvalisanje – ‘Ervina nisu uplašili.

I, šta recimo, ako se utvrdi da je to postavio neko drugi? Ne mora biti ali eto, šta onda hanuma Vildana?

Podsjećamo. Na sličan a poguban način izvještavanja augusta 2019. mediji su javili da su Hrvati Uskoplja ispisali uvredljive poruke po autu veličajući genocid u Srebrenici a ispostavilo se nakon istrage da je to učinio Adis Pokvić iz Gornjeg Vakufa koji je sam po svom autu šarao takve nebuloze i bezobraštine. Ili ovo, u vezi crkve kod Fate Orlović, gdje se godinama i permanentno tvrdilo da se u temeljima crkve krije masovna grobnica pa je zemljište dva puta ispod bivše crkve sondirano i prekopavano da bi saznali da vijest nije tačna. Niko iz medija nije i neće odgovarati za plasiranje ovakvih i sličnihlažnih i huškačkih vijesti.

Tako je i sa ovom najnovijom u vezi bombe u dvorištu. Bila je odlična da se naglasi kako je Ervin Kiselica bombu našao nakon što je prisustvovao ‘prelijepom otvoru džamije‘ iako takvih vijesti ima svaki dan, u BiH se otvaraju džamije a ne fabrike, ‘Avaz’ je čak našao Kiselicu ‘na kafi kod komšije‘ i to prenio kao vijest, ostaje još da se kod njega pojave Reis ili njegov ‘izaslanik’ kako je inače običaj u ovakvim prilikama ili neko ispred SDA stranke.

Sve to ne bi bi zaslužilo nikakvu pažnju da vijest nije ‘iskonstruisana’ bez obzira šta će se kasnije utvrditi. Naime, vijest je prenijelo ‘Oslobođenje’ sa ‘fejsa’ udruženja ‘Žrtve Foče 92/95’ onako kako je to ova udruga napisala, međutim, ‘pronalazač’ sam kaže da ne zna ko je bombu postavio ali mediji su već sve otkrili i odradili. Osim što je ‘Oslobođenje’ prenoseći na ovaj način ovu vijest utvrdilo da bomba nije uplašila ‘eroja’, dodalo je da ga je ta bomba i ‘nasmijala i dala mu dodatni motiv da se bori za svoju domovinu i svoju porodicu’. Na koji način smo saznali da je domovina Bosna napadnuta i da je ima ko braniti.

To je zapravo i poanta ovakvih vijesti.

Eto, mene je, iako je tužno i žalosno i nije za smijanja, recimo, ovakav način izvještavanja nasmijao, kao i vijest bomba Ervina Kiselice.

P.S. Ima ovdje u vezi ove vijesti još jedan razlog za smijeh ali moramo se uozbiljiti, dosta je. Naime, ‘Oslobođenje’ je prenijelo da je bomba (p)ostavljena ispod šljive kako je to lansiralo udruženje ‘Žrtve Foče’, dok ‘Avaz’ citirajući povratnika Kiselicu uz vijest o bombi navodi da je bomba ‘ispod trešnje’. Ako ovako nastave prepisivati i dopisivati , dobićemo pekmez od vijesti.

photo screen : naslov u novini ‘Oslobođenje’, arhiv