Kud si poš’o Juka matere ti : Jusuf Nurkić stiže na pripreme bh reprezentacije na Vlašić, no iz njegove najave izgleda da ‘prebrojani’ Juka ide u ratne bitke i rovove a ne zaigrati košarku …

Jusuf Nurkić bh košarkaš sa angažmanom u USA u timu ‘Portland Trail Blazers’ nedavno je potpisao višemilionski ugovor za slijedeće četiri godine igre u Americi, ujedno je najavio svoj dolazak na pripreme sa bh košarkaškom reprezentacijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. To je učinio na specifičan način na svom face profilu krikaturom koju objavljujemo, objava je izazvala ogroman broj komentara.

I sa razlogom. Na ovom crtežu Juka kao da ide u rat i rovove a ne na košarkaške treninge i utakmice, vojničke hlače i čizme to potvrđuju. Po svoj prilici Nurkić obožava ratni ‘stajling’ i zveckanje sa oružjem kao i njegova omiljena stranka SDA, ovom slikom je pokazao i dokazao da je njega kao i mnoge druge Bošnjake Bakir Izetbegović ‘prebrojao’ odavno i da računa na njega ‘za nedajBože’.

Nurkić je inače poznat po svom ‘seljakluku’ i primitivnošću te po bespotrebnom uključivanju u političke medijske polemike, poznat je i po prenaglašenom i bolesnom patriotizmu i verskom zanosu koji često prelazi u nacionalizam i vjerski radikalizam. No, njemu više imponuju komentari nego kritike na njegovo politiziranje, stoga je i svoju najavu dolaska na pripreme na Vlašić oglasio provokativno i SDAovski, huškački i militantno, što mu je donijelo bezbroj željenih komentara. Oni tipa ‘evo ga heroj’, ‘stiže branit Bosnu’ pa do stihova poziva u rat. “Stiže mi pismo negdje iz daljine, zemlja me zove vrati mi se sine, zove me majka stari jarani, vrati se sine i Bosnu brani.”

Znači, u njegovoj torbi na ramenu je najmanje pet ručnih bacača i zolja, dok u onakvim čizmama se ne može igrati košarka, to je za ‘Rambo’ bitke i pobjede. Juka je kren’o i odazv’o se, Bosna koja je prema Bošnjacima u ratu je odahnula. ‘Oslobođenje’ ovu najavu dolaska na košarkaške pripreme naziva ‘spektakularnom’ a to mišljenje dijeli i još neki drugi bh mediji, za mene je to čisto sranje. Poudano znam da BiH nije u ratu a isto tako znam da, kad bi se to i desilo, ne bi Juka ni prdnuo iz Amerike, osim što bi možda poslao preko Merhameta koju tonu žita ili brašna, da sirotnja i raja ne ratuju gladnu.

Kako mislite da znam za ovakav njegov patriotizam? Lijepo. Kad je zadnji put Juka Rambo patriota zaigrao za bh reprezentaciju, kad je zadnji put ovako obučen jurišao u rovove i bh brda? A?

Ima godina i godina. Ne zovu ‘džaba’ sada ovaj njegov angažman ‘povratkom’.

photo : Jusuf Nurkić objavio sopstveni crtež i najavio povratak u bh košarkašku reprezentaciju, arhiv