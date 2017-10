Ne treba nimalo žaliti bh penzionere, ni radnike, ni sirotinju

Godinu dana najavljivani protest bh penzionera, hvala dragom Fadilu Novaliću i Mehmdaliji Rapi, završio je na tipično bosanski način : razilaženjem uz slatka obećanja. ‘Biće, biće!’ Kad na vrbi rodi grožđe, ili kad se obere bostan prije nego šljive popadaju.

Prvom, premijeru Novaliću, zahvala ide jer je, osim što je lažov, kao i cjelokupna bh vlast iskren i bezobrazan do bola. Prošle godine kad su penzioneri, šehidi ili ko je više ni sam ne znam prijetio demonstracijama, mrtav-hladan izjavio kako se nimalo ne plaši revolucije ni pobune ‘jer odlično poznaje svoj narod’. Odprilike tako. Rapa Mehmedaliji kapa do poda, kad može bukvalno vući za nos blizu pola miliona jadnih i bijednih penzionera, onih 30.000 KMa što je dobio od Novalića za nekakav ‘projekat’ vodstvu bh penzionera prije par mjeseci ne uzimam u obzir, to je normalna matrica bh vlasti i ‘vođa’, bilo da se radi o borcima bilo o penzionerima ili poljoprivrednicima. Naravno, Mehmedalija će osim ‘projekta’ i para, ući u istoriju kao popriličana izuzetak : svim silama se trudio da spriječi ove jučerašnje ‘demonstracije’ tvrdnjom kako nije vrijeme za to i strahom od mogućih posljedica i nereda, da bi nakon što je bio nadglasan i nakon što se odlučilo izaći na ulicu, sa vladom pregovarao u ime onih koji su protivno njemu tražili proteste.

Od silnih najava ‘krvi do koljena’ i dolaska ’15 hiljada’ penzionera, jučer smo vidjeli tipično bh ‘agregatno stanje’ ne samo penzionera, već kompletne nezadovoljne populacije bh građana. Ništa, buljuk jadnika kojima vlada služi kao ispovijedaonica a njihove vođe u prvim redovima su najbolji bedem između naroda i vlasti. Ovo ‘agregatno stanje’ sam posudio iz neobjavljenog intervjua hanume Sebije Izetbegović na BHRT, intervjua kojeg je dala ovoj televiziji a potom i stopirala najviše zbog svoje izjave ‘kako ljekari iz sarajevskog Kliničkog Centra nisu nikud otišli već su samo prešli u drugo agregatno stanje’, otišli na druge destinacije.

Bolji opis penzionera od hanuma Sebije nije niko do sada dao, sve čestitke direktorici i najmenadžerici medicine i svega ostalog u Bosni pomalo. Jer, osim što su pokazali da su samo malo promijenili ‘agregatno stanje’, bh penzići nisu ničim drugim zaslužili ni da se pomenu a kamo li da nad njima ronimo suze.

Neka ih, neka igraju šaha i kukaju pred tv kamerama i novinarima, ali ‘please’, nemojte više prijetiti, evo čujem rekoše kako će, ‘ako vlada ne ispuni obećanje’, zaozbiljno na ulice opet u januaru iduće godine. Taman da uštede za transparente, autobuse i hranu u šta su spizdili bespotrebno dosta para a od svega toga ispišali se na sopstveni jad i muku i pokazali kolika su i kakva snaga.

Neko će reći da ih je vlast izigrala pregovarajući sa predsjednikom udruženja Mehmedalijom što je sasvim ispravno i tačno, međutim šta je Mehmedalija naspram 400.000 siromašnih i jadnih penzionera, neka mi neko kaže? I gdje je taj toliki jad i čemer na ulicama, kad su već toliko u teškoj situaciji? Nema ih, nije ih ni bilo. Vladi je bilo dovoljno da ‘po hitnom postupku’ uputi u proceduru Zakon o penzijama, dan prije zakazanih protesta pa da tako armirani beton penzionera postane drugačije ‘agregatno stanje’. Bezlična i tugaljiva masa koja se izvikivala par sati pod prozorima vlade i na kraju razišla uz slavodobitne osmjehe kako je ‘natjerala’ vlast da ‘udovolji njihovim zahtjevima’. Kao da je ova vlast od jučer i kao da su obećanja vlasti mjerilo obraza i poštenja. Uostalom, vidjećemo ubrzo ‘u proceduri’ kako to izgleda, ali ‘voz je prošao’, Novalić i Rapa Mehmedalija mogu ponovo na kaficu, do slijedećih prijetnji i zastrašivanja ‘izlazimo na ulicu’.

Na isti način i po istom receptu, ne treba suze roniti ni nad ostalim ugroženim bh slojevima sa ulice. Jok! Evo dokaza od prije nekoliko dana. Radnici iz Viteza pješače čitav dan i noć do Sarajeva, urliču i prijete a onda im dođe Novalić Fadil i obeća ispunjenje njihovih zahtjeva i oni se vrate kućama. Isto rade i ratni vojni invalidi, borci, šehidi i njihove porodice, poljoprivrednici, ma svi redom. Ne smijem ni pomisliti šta bi se desilo sa vlašću da svi pobrojani najednom i u istom danu dođu pod prozore vlasti i da osim ‘nerealnih’ zahtjeva o postotcima i naknadama izbace samo jedan jedini zahtjev : smjenu vlasti. Ili, nedaj bože, da uhapse vlast, onako đuture, jer se vlast nikada neće sama uhapsiti.

To bi već bilo nešto, jer ova i ovakva bh vlast samo takav jezik razumije, jezik sile i straha, sve ostalo je kako reče hanuma ‘agregatno stanje’.

U demokratskim državama narod smjenjuje ministre i vlast zbog računa za vodu, u Bosni vode nema u Sarajevu čitavu godinu a raja plaća račune i čeka obećanja kojima vjeruje. I tako 25 godina, a milioni i milijarde ispred nosa nestaju u džepovima vlastodržaca i ahbaba, javnost se svakodnevno bombarduje nezadovoljstvom i seljaka i doktora, i penzića i ratnih boraca i svih drugih klinaca, da prostite. Ne znam uopšte što moramo slušat takve jadikovke, još koliko sutra, dobro ne sutra iduće godine u oktobru, isti ovi što paraju nebo parolama ‘mi smo gladni’ glasaće za svoje porobljivače, kao za rod najrođeniji, tako radi ‘agregatno stanje’.

Naravno, kad ‘demonstriraju’ penzioneri, onda nigdje nema boraca ili poljoprivrednika, i obrnuto. Studente da ne računam, oni bi izišlina ulicu jedino da im nisu vlasti odobrile odlazak na džumu petkom, sve ostalo je za tu izgubljenu populaciju čista talašika.

Sve u svemu, svi su izgledi da su bh građani pelcovani od virusa zvanog bahata i bezobrazna vlast. Ne samo da su vodootporni (jer mogu bez vode koju plaćaju), ne samo da su termootporni jer im se računi za grijanje uvećavaju i naplaćuju i ljeti, oni su načisto imuni na ‘svoju’ vlast. Šta onda cvile svaki dan i proklinju ne ide mi u glavu. Kad vidim da im je dobro i fino. A kad je već tako, onda ušutite, ne larmajte bez veze. I dijaspora je pelcovana od istog virusa kao i vi.

photo : Sarajevo 24. 10. 17, protest penzionera, arhiv