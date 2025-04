VJERUJTE AL JAZEERA NOVINI : Munira Subašić postala članica PICa a OHR se faktički preselio u ‘District Potočare’, stoga je onda logično da tamo bude i američki ambasador u BiH gdje ga je ‘pronašla’ Al Jazeera Balkans produkcija ‘istine i transparentnosti’ na današnjem sastanku PICa

* Nije naučno dokazano kako poznati novinar, profesor i publicista, stručnjak za Bošnjake, njihove želje i probleme i neprevaziđeni majstor ‘halal kolumni’ Dragan Bursać stigne istovremeno predavati studentima, pisati kolumne, knjige, ‘twittati’ i ‘fejsbučiti’, komentarisati svaku izjavu svakog političara Srbina, sjediti sa Adilom Kulenovićem u njegovom začaranom SDA ‘krugu 99’ plus ko dođe dođe, primati sve moguće bošnjačke nagrade i plakete i gostovati iz dana u dan na tv, ali sve je to u praksi dokazivo. Superman sa ‘Al Jazeera Balkans’ qatarske produkcije i Radia Sarajevo ima svaki dan njegovo i ‘naše mišljenje’ koje odmah preuzmu sve ostale novine i tv stanice i eto ti vijesti dana. ‘Breking News’. Što bi onomad rekao mudrac Alija Izetbegović za kolegu Momčila Krajišnika Karadžićeve desen ruke diveći se njegovoj snazi i energiji ‘šteta što i mi Bošnjaci nemamo više ovakvih Krajišnika kao što je Momo’, prava je nezgoda što nemamo više Bursaća među ‘nama’.

* No, ne trebamo biti tužni, imamo mi osim Bursaća još dokaza suživota i zajedništva. Tu je njegov brat po kolumnama također poznati novinar Slobodan Vasković koji sve zna i koji iz sata u sat ima najnovije vijesti kojima se naslađuju bh novine i tv stanice, dok ih on sa ‘nepoznate lokacije’ bifla. Ovaj tip sa šalom oko vrata i minđušom u uhu sa rokerskom jaknom i frizurom ima svoj blog i svoje ‘sigurne izvore’ a ima i sponzore kao i Bursać i sreću što mu tekstove ne treba provjeravati. To je ono što želimo čuti, makar promašio skoro svaki put. Samo na promašajima i prognozama uz Dodika je odavno diplomirao dok nas je zbog njega ‘sandžo’ Hadžifejzović sa svojom upeglanom ‘Face’ šokirao i ekskluzivirao hiljade puta. Vasković – nekadašnje oštro radio-voditeljsko pero Republike Srpske koji je među prvima ušao u Srebrenicu i onako se nestašno ismijavao sa preživjelima, još nije uglavio ugovor sa ‘Al Jazeera Balkans’ novinom i televizijom ili sa ‘ostatkom’ medija u FBiH, ali zato je Bursać upao u med i mlijeko od čega mu je čak i brada porasla. Elem, nije Bursać onako odabrao braću iz Qatara. Tu je pero oštrio sadašnji bh ambasador Erol Avdović istim receptom, svoje pero šilji i nekadašnji Yutel-ovac novinar Puljić trošeći svoje new-york penzijske dane, prije njega još poznatija faca Goran Milić, Tuđmanov nekadašnji lični novinar. Arape svi danas vole, danas je i ljubav novac ma kako to grozno zvučalo.

* Sve je to i zbog toga što ova medijska kuća ima fin slogan : ‘za istinu i transparentnost oslonite se na nas’. Zato se i oslanjamo.

Koliko nam je oslonac siguran, evo utvrdite i sami s pogledom na sliku uz ovaj tekst.

Jučer je, naime, PIC, Vijeće za implementaciju mira, faktički šef visokog bh predstavnika Schmidt-a održalo svoju sjednicu kod Emira Suljagića u Potočarima. Ne zna se zbog čega je ovaj sastanak došao ‘iznenada i nenajavljeno’ ali se ko i uvijek očekuju njihovi zaključci koji će, kako Bog i red nalažu, biti kao i odranije. ‘Svjesni, zabrinuti ali odlučni da se mir očuva kao i suverenitet države BiH i njene granice, uz poziv na zakonitost i dogovore. Ako čak i nepažljivo pogledate sliku predstavnika PICa i OHRa odmah će te na njoj uočiti američkog bivšeg ambasadora u BiH Murphy-a kao i neke druge ‘figure’ EU diplomatije koje su kao i Murphy nestale odavno iz političkog bh života. Kako niko od sredine februara ne zna gdje je naš Murphy koji je nestao sa medijskog radara, evo Al Jazeera nam ga je otkrila i Murhy je vaskrsnuo u ‘districtu Potočari’. Naravno, slika sa nekih ranijih sastanaka je ubačena ‘transparentnošću i istinom’ ove novine kojoj bi (a i nama) zbog ovakvih ‘gafova’ ovako renomirane novine više odgovarao onaj nekadašnji slogan ‘Jutarnjeg Lista’ u Hrvatskoj ‘dođi na moj jutarnji’ koji se cerekao na frontalnoj web stranici lista dugo godina.

* Šta je još kuriozitet u ovom tekstu qatarske novine uz današnji sastanak PICa u Potočarima?

‘Švabo Šmit’ kako Bošnjaci tepaju ahbabu Christian-u nije svakako. Sastanak u Potočarima sa nekadašnjim najvećim njegovim ‘din-dušmaninom’ (neprijateljem) Suljagićem koji ga je sve dok od njega nije dobio 6 miliona KMa kroz ‘nametnuti’ zakon pilao i uzduž i poprijeko i tjerao iz BiH, sasvim je normalna bh stvarnost. ‘Šmit’ se naime stalno smuca ili po Potočarima ili po sećijama bh ‘Ajatolaha’ Kavazovića, a svaki njegov buket cvijeća žrtvama genocida u Potočarima je ujedno i znak da se ne boji Dodika i da smije doći u Republiku Srpsku. Suljagić je svojim nedavnim kompromitacijama sa zatvaranjem Potočara i ‘radom od kuće’ kako bi izdejstvovao vanredne mjere i ratno stanje pa onda vraćanjem na posao izdejstvovao zaštitu posebne jedinice državne službe bezbjednosti DKPa, tako da su sada i on i ‘Šmit’ bezbjedni i sigurni. Sad imaju iza leđa bošnjačke stamene i jake momke umjesto ‘krezubih policajaca Republike Srpske’ kako je opisao njegove prethodne čuvare kojima nije vjerovao.

Trebao bi zato ‘Šmit’ i zvanično premjestiti kancelarije OHRa tu kod Suljagića jer se tu najviše i pojavljuje i odatle uvijek dobiva ideje za ‘nametanje’ i svoje zakone. Uostalom, Bajram je prošao, vrijeme je da se ‘Šmit’ oglasi sa kakvim novim zakonom kako je i obećao.

* Dakle, veći kuriozitet od mjesta sastanka je ipak Munira Subašić ‘majka nad majkama’ koja je pozvana na sjednicu ambasadora Vijeća za implementaciju mira kao da je njihov član, slijedom čega je za očekivati da se nešto ‘nametne’. Gdje je Munira tu se uvijek nameće, traži i zahtijeva. Ima i dokaza za ovakve tvrdnje. Tu je ‘Švabo Šmit’ osmislio i Rezoluciju UNa o genocidu pa je kasnije u tajnosti razradio sa Reisom, Bećirovićem i Zlatkom Lagumdžijom, tu je sačinjen i nacrt nametnutog Zakona o negiranju genocida odranije, čak i onaj o nametanju Suljagiću šest miliona KMa. Ima još jedna interesantna činjenica u vezi bh visokih predstavnika. Uglavnom, ovi kasniji, dok su tu ništa ne rade a kad odu razrade sem, sve se puši. Oni od ranije su radili i donosili zakone ne pitajući Reisa i ‘majku nad majkama’ i ne posebno pijanca, siledžiju i ratnog huškača Suljagića, ovi potonji u zadnjih desetak i kusur godina nameću zakone tek kad dođu u Potočare i ‘osluhnu mrtve’. Tako je naime bivši vp Valentin Inzcko pojasnio donošenje Zakona o negiranju genocida. Prvo je rekao kako ga je na to inicirala posjeta mezaru majci Srebrenice Hatidži Mehmedović (pravoj i istinskoj Majci Srebrenice), kasnije je rekao da je ‘čuo glasove mrtvih’ pa se vratio u Sarajevo i ‘nametnuo’. Ne zna se šta su mu sve ‘mrtvi’ rekli ali sad kad više nije vp on bi i NATO i EUROFOR odmah u Brčko. Dok je sjedio i primao platu za nerad, nije to spominjao. Ratoborni su kao i on postali i oni prije njega, a dok su bili na vlasti bili su pravi pacifisti i mirotvorci.

* Dobro je osluhnuti žrtve genocida ali bilo bi dobro da se malo čuju i glasovi živih. Možda bi onda nametnuto i imalo efekta.

P.S. U vrijeme pisanja i postavljanja ovog teksta na stranicu ‘Al Jazzera’ je skinula prvobitnu sliku sa sastanka PICa u Potočarima i postavila noviju na kojoj, naravno nema američkog ambasadora u BiH Murphya. Dakle, ‘dođite na moj jutarnji’ ali odmah i na vrijeme, kasnije može i ‘istina i transparentnost’.

photo : sastanak PICa u Potočarima jučer, bivši američki ambasador u BiH Murphy desno od Schmidta, arhiv