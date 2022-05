No, oprez, uskoro bi mogla ostati i bez njih, jedini i poslednji Bosanci familije Šalaka uskoro napuštaju svoju zemlju

U najjednostavnijem smislu riječi, državnu zajednicu čine vlast, teritorija i stanovništvo. Stanovništvo je pak skup ljudi na od ređenom teritoriju, državi. Tako, primjera radi, uz izutetke kojih ima, u Americi žive Amerikanci, u Švicarskoj Švicarci, u Srbiji Srbi a u Hrvatskoj – Hrvati. To ti dođe najlogičnije, osim ako govorimo o državi Bosni i pomalo Hercegovini, budući da kod nas logika nije nauka, ona je slučajnost ili ekces. Kaš što svi znamo u državi Bosni nema Bosanaca. Jer, u BiH nema razlike između državnosti i nacionalnosti, hoću reći da se kod nas to isprepliće i zapliće na taj način da nam je etničko porijeklo glavni kod nacije pa stoga u nakaradnoj državi zapravo imamo državu bez nacije. Čudo jedno, za Guinness-a ali istina.

Umjesto Bosanaca po Ustavu i Daytonu mi imamo tri nacionalističke grupe stanovništav koje vlast uz zajebanciju i cinizam naziva građanima. A državu grđanskom zajednicom. Imamo Srbe, imamo Hrvate i Bošnjake, Bosanci ‘spadaju’ u grupu ‘ostali’ a svi se prsimo da nam je država Bosna. Jedinstvena i suverena. I vječita i trajna. A niđe Bosanca!

Pazite, to su zakonska fakta, ustavna kategorija.

Može se neko trsiti i prsiti te vikati da je Bosanac ili još teže Bosanac i Hercegovac kad to u BiH ‘ne pije vode’. U Matičnu Knjigu rođenih pa i umrlih tako se ne možeš upisati već jedino kao jedan iz ‘svetog Trojstva nacionalista’.

U zadnje vrijeme se načisto ova nepostojeća nacija iliti državljana BiH izruguje i zloupotrebljava. Kao, još je mudrac Alija Izetbegović tražio ‘da svi budemo malo više Bosanci’. Jeste govno, pa on je među prvima još septembra 1993. na nezakonit način na Prvom Bošnjačkom Saboru u podrumu hotela bez pitanja nacije promijenio ime čitavoj naciji, od muslimana smo postali Bošnjaci. Da je htio zvali bi se ‘malo više Bosancima’, međutim on je svesrdno radio na tome da Bosanaca nestane. I da na ‘svojoj teritoriji’ imamo i ‘svoj naciju’, tako i bi.

Velika je većina bh bošnjačkih uhljeba političara koji i dalje ‘furaju’ bosansku naciju ali se bez stida kandiduju na izbore kao Bošnjaci jer drugačije ne može i ne ide, Srbi i Hrvati su Bosance također izbrisali iz svojih zakonskih teftera. Faktički od uspostave mira, Dayton-a i Ustava BiH u državi Bosni nema Bosanaca, ako se neko tako ‘osjeća’ taj mu osjećaj ništa ne znači jer ga zakon ne prati. Životna praksa je na ovaj iracionalni i bolan način dokazala da u državi Bosni ne žive njeni stanovnici Bosanci, da bi postao Bosancem moraš se dobro namučiti i sudskim putem utvrđivati da su ti povrijeđena tvoja demokratska i rođena prava sa kojima ti kao sa onom stvari mlate svaki dan naši političari mafijaši.

Imamo i dokaz za ovakve tvrdnje.

Kemal Šalaka iz Sarajeva, opština Centar je tako nakon što je dobio treće dijete sina Faruka 2014. htio da ga upiše u Matične knjige rođenih u rubrici nacionalnost kao Bosanca jer se tako i osjećao i ‘jer je to najnormalnije’, ali služebenica u uredu je to odbila. Dijete se može upisati samo kao Srbin, Bošnjak, Hrvat ili pod ‘ostali’. Kemal je angažovao advokata i vodio spor devet mjeseci da bi tek na osnovu sudske presude upisao sina kao Bosanca, a onda i ostalu djecu te sebe i ženu. Zastupao ga je advokat Nedim Ademović koji je isticao a Sud uvažio da dijete i svako drugi ko hoće ima pravo da se upiše ne po etničkoj pripadnosti već po nacionalnosti. To su za sada prvi i poslednji Bosanci u državi Bosni upisani tako tek po osnovu pravosnažne presude. Opština Centar u Sarajevu nije nikakav izuzetak, tako se u BiH vrši upis svuda, od Bihaća do Zenice ili Tuzle. Dakle, u državi BiH nema više Bosanaca od ovih petero familije Šalaka. Osim ako neko ne ‘potegne’ na Sud. Ko hoće provjeru, neka zatraži izvod iz matične knjige rođenih. U najboljem slučaju može se desiti da mu rubrika nacionalnost ostane nepopunjena.

Kad se to ima u vidu onda znači da smo mi država sa najmanjim brojem stanovnika. Bosance van države BiH ne računam, budući da se u dijaspori oni još mogu tako i prijaviti i upisati ako hoće. No, vjera i politika ne miruje ni vani kao ni kod kuće, skoro širom dijaspore, u Americi i Canadi sigurno odavnio su otvorene online peticije kojima se traže da nam se u stranim dokumentima i statistici ne piše da smo Bosanci već Bošnjaci. Džemati i džematski lobisti a državni plaćenici ne miruju, aktivni su.

Nekad se pisalo kako je Vatikan država sa najmanjim brojem stanvnika a licitiraju se i neka ostrva-države po Tihom Oceanu, pa Lihtenštajn, pa Monaco … Jok! BiH ima samo 5 (slovima : pet) svojih stanovnika, ostalo su … zna se već. No, po svoj prilici i ovi će prvi uskoro postati poslednji Bosanci i država će ostati bez svojih stanovnika. Familija Šalaka planira napustiti svoju zemlju uskoro. Uz neslavnu godišnjicu 7 godina od započete i dobivene bitke ove familije za bosanstvo i upis u matične knjige rođenih, Kemal Šalaka je ovih dana rekao da planira odlazak.

“Ne vjerujem da ću ovdje ostati. Već pripreme neke pravim za odlazak vani, ne zbog mene nego zbog djece prvenstveno, mislim da budućnost nije ovdje dobra, tako da ćemo vjerovatno budućnost na zapadu negdje tražiti”, rekao je Kemal za medije.

Na ovu izjavu kao i na nespornu činjuenicu da se samo prošle godine iz BiH iselilo 150.000 njenih stanovnika, niko od bh političara ili vjerskih lidera se nije ni počešao. Oni se oštre za izbore.

Uz neizmjernu ljubav prema državi Bosni u kojoj njenim državljaninom Bosancem možeš postati ne rođenjem već pravosnažnom sudskom presudom. Ako imaš živaca i love da u tome istraješ.

U protivnom, ti si u rubrici ‘ostali’, bolje rečeno-zaostali.

photo : familija Kemala Šalaka, dolje-sin Faruk Šalaka prvi Bosanac upisan na osnovu sudske presude, arhiv