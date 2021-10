Nije tačno da se ‘bošnjački predstavnik’ Bakir Izetbegović ne sastaje ni s kim u ovako važnim trenucima za državu BiH : sastao se sa Dervom Sejdićem!

U Zagreb je stigao Mathew Palmer, specijalni izaslanik američke administracije za bh izbornu reformu, sastao se sa hrvatskom vladom, u Beogradu Dragan Čović sa Aleksandorm Vučićem dok je Milorad Dodik na sastanku sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem na Pantovčaku.

Veoma dinamična sedmica je na izmaku, krupne probleme bh države treba rješavati, svi se ‘digli na noge’, ne samo zbog Milorada Dodika već i zbog neophodnih ustavnih promjena i promjena Izbornog zakona BiH. Eto, pored ovih pobrojanih u BiH stiže i Angelina Ajnhorst (Eichorst) izvršna direktorica EU za vanjske poslove, samo Bošnjaci se ni s kim ne sastaju. Mislim na neke važne faktore, čimbenike, državnike …

Kao da ih sve sve to ‘ne tiče’. Oni i dalje ‘praše’ po svome : rat samo što nije počeo, kuku i lele spašavajte nas Visoki predstavnici, tužioci, NATO i EUFOR, i sve političke partije Evrope, mi će mo i dalje onako kako mi hoćemo naprđivati i prijetiti a vi će te da nas čuvate i branite…. Srbi, Hrvati, Rusi, Kinezi svi nam rade o glavi, proslavljaju se izgubljene bitke u zadnjem bh ratu i arlauče se o nezavisnosti i suverenosti…

Jihad internet ratnici ‘bošnjačkog građanskog’ puta tipa Denis Bećirević, Reuf Bajrović, Emir Suljagić, Šemsudin Mehmedović ili Denis Zvizdić koji se razdruženo udružio sa Bakirom piskaraju i podučavaju Dodika o istoriji, naglašavajući kako će ‘ako zatreba kao i prije stati u odbranu ove države‘, ‘doktori’ bh Predsjedništva Željko Komšić i Šefko Džaferović su nakon određivanja dijagnoze (u ludaru s njim) i terapije (zovi tužioce i Visokog bh predstavnika) Miloradu dodiku okupirali i preoteli Predsjedništvo od Ustava i bh države.

Kuku nama, pa ako će ove gazije stati u odbranu kao i prije, teško nama, zna se gdje su bili prije, međutim kad te Bakir pozove i naglasi da je ispred tebe, da je država u opasnosti, teško je odbiti tako stamenu i čvrstu doktrinu.

Bakir zapravo ratuje kao i oni, pripomaže mu stara mrziteljska prznica i ratni profiter Mustafa Cerić ‘Hižaslav’, u zadnje vrijeme kao i Bećirević, državu ‘spašava’ i Nermin Nikšić, i on ‘upao’ u kolotečinu SDA partiotizma, tu su negdje i ostali iz ‘tripartitne’ opozicije, iz legla ‘susramlja’ Forte i hadžije Konakovića.

I u takvoj pustoši i zaobiđenosti, iz čista mira Bakir Izetbegović nam je najavio mogući sastanak sa Vučićem, zapravo samo potvrdio poziv i ‘ispruženu ruku’ onog ‘genocidaša’ iz Beograda, dok skoro cijela BiH klikti ‘ne, Bakire’, ne idi tamo, ne spašavaj Dodika… Kao, Bakir će ako bude razgovarao spasiti Milorada od propasti koju najavljuju već godinama a ona nikako da se desi, zato nema razgovora dok traje pad Dodika..

Bakir pak, kao prava beogradska starleta, tvrdi da će ići na sastanak po svaku cijenu, ‘neće mu spasti kruna sa glave’ ako to uradi, kaže ovaj krinisani predstavnik Bošnjaka u BiH i šire i duže. Susret se s pažnjom očekuje, još se ništa ne zna.

Ali, u sjenici ove bošnjačke šutnje i indiferentnosti koja seže do Bosfora, odakle šuti i brat Erdogan kojem je Bosna data u amanet iliti nasljedstvo a on ni da mrdne brkom dok Ona puca u raspičju i pičvajzu (valjda zbog onih poštanskih markica sa likom Milorada Dodika koje je isprintao u njegovu čast), ipak se nazire malo svjetla, tama se razbija. Ma ne, nije Denis Bećirević objasnio odakle mu lova i poslanička plata, to kad mu spomenu on se samo prisjeti švicarskog računa u banci kao i Ćiro Blažević kad mu viču ‘ćiro pederu’ niti je njegov imenjak Zvizdić pojasnio išta više od ‘SDA komoditeta’ kojeg je napustio pa svi treba da mu aplaudiramo i da ga doživotno postavimo na državnu sisu nde pitajući za grijehe stare 20 godina, riječ je o susretu Bakira Izetbegovića.

Tursko-Bošnjački sedmični nacionalistički i šovinistički medij ‘Stav’ javlja kako je Bakir Izetbegović ‘primio u posjetu’ predsjednika Romskog informativnog centra ‘Kala Sari’ u BiH, druga i ahbaba Dervu Sejdića. Pa je drug Dervo ‘Bakiru predao’ prijedlog ‘umjerene izmjene Ustava BiH’, kojom se, kako reče Dervo ‘uspostavlja balans kolektivnih i građanskih prava’ u BiH. Bakir Dervi nije poklonio ništa osim rukohvata i slike, ne pišu da li je šta obećao, ali susret je došao u ovoj osamljenosti kao ‘kec na desetku’.

Na kojoj ‘desetki’ se nacijo vidi, tonom i slikom, kako je Bakir državnu bh zastavu na slici ‘bacio iza guzice’ a u prvi plan istaknuo SDA ‘u nama je snaga’ i onu ratnu ljiljanovku koja je Bošnjacima ‘nametnuta’ od strane druga Visokog kao i Dodiku Zakon o negiranju genocida, a oni kao i Dodik ne hebu Visokog pa tarlahaju po svome.

Dakle, nije tačno da bošnjački lider i ‘predstavnik Bošnjaka’ Bakir Izetbegović ‘ne radi’, slika kaže sve, ovo su ispravci krivih navoda. Bakirovih.

A ni Dervo nije za odbaciti, uklapa se u generalnu sliku BiH. Naime, on vjeruje Bakiru iako se presuda ‘Sejdić-Finci’ Evropskog Suda za ljudska prava od 22. decembra 2009 još kiseli Bakirovj ladici. Neće da je implementiraju, pa zbog toga ni Dervo ni Jacob Finci ne mogu i neće nikad biti članovi bh Predsjedništva. Ali hoće vazda biti tu, da prime ili da ih se primi. Kud ćeš boljeg ‘balansa’ između kolektivnog Derve i građanskog Bakira.

photo : Bakir Izetbegović primio Dervu Sejdića (na slici desno), 25. oktobar 2021. arhiv