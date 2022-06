Ljiga decenije : ‘akademik’ Suad Kurtćehajić, patriota koji obožava izborne liste od broja 1 do 4, zadržao se u ‘partizanima Nermina Nikšića’ od 30. maja do 25. juna 2022 godine

Puna je Bosna Sandžaklija, Sarajevo posebno, državu Bosnu a pomalo i Hercegovinu ne možete zamisliti bez ove sorte ljudi ; vole državu Bosnu više od rođenih Bosanaca. Pred prve ‘demokratske izbore’ 1990. u BiH su počeli dolaziti organizovano vjerski i planski, do tad je sve bilo vjerski i stihijski, statistika kaže da ih sada ima u BiH preko 200.000. Hoćeš medije imaš Senada Hadžifejzovića, prije toga Senada Pećanina, računaj i na Fahrudina Radončića. Hoćeš gazije i heroje u bh ratu i šta znam šehide, ne možeš ih zaobići. U vlasti, spomenuo bih seksi Selmu Cikotića ministra sigurnosti, od generala ArBiH Sefera Halilovića i Ramiza Drekovića. U bh Predsjedništvu bijaše Ejup Ganić, prvo Yugosloven poslije vlasnik prvog privatnog Koledža a uskoro i univerziteta te uzoriti Bošnjak. U medicini Sebija Izetbegović profesorica sumnjive diplome, prepuno Sarajevo privatnih klinika Sandžaklija, tu u srcu Bosne je čak idirektor GRASA bio iz Sandžaka… Da ne zaboravim Rijaset i Islamsku Zajednicu – tu ih ima ohoho ima ih u akademijama, ima ih i u dječjim vrtićima, i neka ih vala.

Jedan od ‘akademaca’ (postao akademikom u privatnoj ‘akademiji’ umrlog muftije ‘šehida’ u Novom Pazaru, Sandžak, Srbija Muamera Zukorlića) i dobro poznati naturalizovani Bošnjak iz Sandžaka je ‘akademik’ Suad Kurtćehajić rodom iz Bijelog Polja, Crna Gora, koji je prvo dobio titulu akademika a onda ‘izišao’ iz bošnjačke akademije Zukorlića BANU (tu su postali akademici ‘Hižaslav’ Cerić, nekakav istraživač genocida iz džemata grada Hamilton u Canadi Emir Ramić-bivši predsjednik džemata Sjeverne Amerike i Canade, Reis Kavazović i još mnogi drugi) pa ušetao se u svoju ličnu akdemiju koju je nazvao ‘Kulin Ban’. Obzirom na ovakve ‘šetnje’ i titule, mogao ju je komotno nazvati i akademija Crven Ban (ona muška stvar po Vuku Karadžiću), ništa ne bi to promijenilo u njegovom habitusu. Jer on jednostavno voli ‘ulaziti’ i ‘izlaziti’.

Dok se tako ‘sigrao’ akademije i muftijinih igrica, Kurtćehajić je bio čest gost po džematima dijaspore u društvu Bošnjaka dijaspore i skupa sa ‘Hižaslavom’ Cerić Mustafom ili sa Tarikom Kurbegovićem šefom sarajevske berze SASE (one normalne i one sa islamskim indeksom, gdje se godinama vrši tiha rasprodaja poduzeća BiH jaranima i podobnim Bošnjacima korupcijom i kriminalom putem dionica, kao nekad uz Alijine certifikate, sve o ‘trošku’ fantomskog ‘Svebošnjačkog Kongresa’ a parama dijaspore i države BiH, bilo ga je i u društvu bule Elmedine Muftić ‘naše’ isilovke sa portala Bošnjaci.net, skoro stalni je gost na tv Face ili tv Hayat.

‘Branio’ je Bosnu, otimao natrag Sutorinu koja je ‘poklonjena Crnoj Gori’, rušio ‘sigurno’ Dodika i Republiku Srpsku stotinu puta posebno njeno ime, najavljivao godinama nekakvo stručno mišljenje UNa pa povratak na Republiku BiH, jednostavno rečeno živući i živohodajući gazija iz Sandžaka.

Po sarajevskim kuloarima su ga opanjkavali tvrdnjom kako je pijanica, alkoholičar i ucjenjivač mladih studentica, jer on i predaje na Fakultetu političkih nauka, međutim njegovo ‘akademsko’ i vjerodostojno tumačenje međunarodnog prava je bilo neoborivo. Jer to tako ‘hoda’ kod Bošnjaka u BiH, mada su mu ‘teorije’ malo manje žestoke od onih izvjesnog Muradifa Pajta zv. Mrak, advokata Rame Atajića iz Bužima ili nekakvog nenadjebivo poznatog ‘Tuđmanovog’ pravnika u penziji Sulejmana Tabakovića iz Zagreba, o čemu smo opširno pisali. Takve sitnice o njemu se ne mogu provjeriti ali da farba kosu i da je zaljubljen u državu Bosnu na sandžački način te da mu je uz njegov narcisistički ego ulazak u vlast i hapanje državnih benefita temelj svih njegovih teorija i bitaka – za to ima dokaza na pretek kao da mu je Ejup Ganić brat rođeni. I zna se, on hoće sve ili ništa, on hoće ulazak u vlast s vrha jer o sebi ima fino akademsko mišljenje.

Kad je zbog tih ciljeva ušao u Stranku za BiH Silajdžića te kad su mu dali redni broj 1 u izborima 2018., svi su osim njega mislili da je to prema zaslugama, samo on je znao da je to stvar dogovora. Zna akademik da samo vrh liste ima šanse za vlast ostalo ispod prvih pet je zajebancija. Koji dogovor, kad se nije ispunio, raskida i ‘izlazi’ iz te stranke te se posvećuje predavanjima i knjigama. Da bi nas nakon četiri godine, maja ove godine, nakon godinama slušane priče o bošnjaštvu i vjeri vratio u ‘bosanstvo’ te se uslikan ispod slike Josipa Broza i u društvu ‘patizana’ Nermina Nikšića i Adnan Štete obradovao viješću kako ‘svečano pristupa u SDP BiH’. ‘Kao onomad ‘Hižaslav’ kad se pojavio iz muzeja Tite u Jajcu 2014. iz istih patriotskih pobuda kao što su Suadove.

To je bilo 30 . maja ove godine kada su ushićene karikature SDP ‘partizana’ pojasnile kako je njihovom taboru ‘pristupio ugledni akademik Kurtćehajić’ koji je sa osmijehom ‘varen zec’ sličan onom Reufa Bajrovića ‘radikalnog twiitt SDA bota’ pojasnio kako je ‘socijaldemokratija uvijek čučala u njemu’, kako je još njegov otac bio ‘partizan’ kao ovi kojima pristupa, te kako želi da se ‘bori za BiH kroz parlamentarnu vlast’ i da se ‘čuje za njega’. Kaže, rekao sam predsjedniku Nikšiću da se nadam da neću doživjeti sudbinu poznatog danskog slikara Vincent Van Gogha i on me razumio. Htio je reći – hoću da budem slavan za života a ne poslije moje smrti, kako je nekad izjavio ovaj svjetski poznati slikar.

Život zaista piše romane a ljudi i dalje čitaju crtane stripove, ‘akademik’ to dokazuje. Već 25. juna ove godine, stiže nas tužna vijest kako je ‘akademik’ Kurtćehajić istupio iz SDP BiH’. Samo nakon manje od mjesec dana isfrcio, Tito dragi, čuješ li i vidiš ovo? Pa ‘akademik’ akademski pojašnjava zašto napušta stranku koja je oduvijek čučala u njemu. Kaže, i ‘Nikšić i SDP su se prema meni ponijeli kao seoske varalice’. Obećali mi najmanje četvrto mjesto na biračkom spisku za bh Parlament pa me izigrali, tu su prije mene na listi Benjamina, pa Šteta, pa…

Hej, veli, nisam insistirao da budem na rednom broju 1 već na bar broju 4 i oni su pristali pa slagali i računao sam ‘na moju prepoznatljivost’ na moj ‘habitus’, broj glasova koji bih ‘dovukao’ u stranku…

Za ne povjerovati je ali je akademski. Pojasnio je i kako pravda svoje laži oko ukidanja Republike Srpske, u vezi Sutorine .. Da,veli, to su mi predbacili, kao da ne znaju da su to naučne postavke, ja nisam vlast… Vidi majke ti, što je ‘akademik’ namazan. Godinama tvrdi i laže jedno a onda se pravda naukom. Kao, mogu svašta reći ali nisam vlast i ne mora biti tako… za laž ne odgovaram. Zlatni pametni dečko iz Sandžaka, ni blizu ‘seoske varalice’.

Ako se ikada bude pravila lista političkih gnjida, papaka ili preletača, kakva ‘politička bh Ljiga’, ovaj nauljeni i ofarbani ‘akademik’ će zasigurno zauzeti prvo mjesto. Dokazao je koliko vrijedi bošnjakovanje iz Sandžaka te kakav habitus se krije u bošnjačkom i inače bh patriotizmu, od ‘Kulina Bana do sandžačkijeh dana’.

Naravno, za utjehu ‘akademcu’, evo nisu se obistinile njegove najcrnje sumnje. Postao je slavan prije nego je umro. Nije baksuz kao onaj Vincent van Gogh.

photo: ‘akademik’ Suad Kurtćehajić sa jednog od ‘zoom’ javljanja medijima, arhiv