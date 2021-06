Ako ne znate zašto je Bisera Turković ministrica vanjskih poslova SDA i ‘šejhinja’ iz Nakšibendijske tekije susret sa bivšim direkorom CIAe i osuđenim američkim generalom (David Petraeus) na svom ‘ćiju..ćiju.. twitt’ nalogu proglasila važnim susretom i ‘zvaničnim razgovorom o evroatlantskim integracijama, NATO savezu i uspjehu države Bosne’, pitajte Sašu Popovića i Lepu Brenu, ‘Slatki Greh’ će vam sve pojasniti. Možda ne bi bilo loše pitati i u bh Telecomu …

Kada joj se ukaže prilika, a ukaže se počesto, Bisera trkne van BiH i uvijek priredi iznenađenje, to joj je u krvi. Ako ode na Bliski Istok obavi ‘mali hadž’, Bosni stigne donacija u hurmama, ministarskom vijeću poštar donese prijedlog ukidanja viza Arapima, Fadilu Novaliću ilegalnom premijeru i njegovoj bh namjenskoj industriji poraste prodaja oružja. Ako trkne u Ameriku gdje je bila ambasador a nakon isteka mandata ugurala zeta Harisa Hrlu, eto nam vijesti koje iz dana u dan pune njene ‘fejs’ stranice i bh medije, Bisera neumorno radi kao pčelica. Spašava Bosnu, traži vakcine, bori se za ulazak BiH u NATO, ma sve što treba i što joj je glavna odlika i preporuka iz ‘sobe za kadrove’ bh šejha armijskog generala iz 7. Muslimanske Halila Brzine koji je sada kao šejh odabrao pravo domaće ime : Halil Hulusi Nakšibendi Bosnawi a Biseri dodijelio titulu ‘šejhinja’, po čijim direktivama biserna Bisera kao ‘osvježenje SDA’ već tri decenije čvrsto sjedi na bedemu ‘sve za moju državu Bosnu’. Ako pak nije van BiH, onda preslaže imovinske lične kartone, prebrojava imovinu i uhljebljuje familiju i SDA kadrove.

Prije par dana vidjeli smo kako se Bisera uslikala sa nekoliko američkih senatora i kongresmena, kako je vodila ‘važne’ razgovore, ‘stiže pola miliona vakcina’, Joe Biden je znamo već, prijatelj, mi i Amerika partneri, SDA svakodnevna lažna i virtualna obećanja uz ton i sliku postali su ‘braking news’ u zemlji blagostanja.

Selfie sa isluženim i penzionisanim senatorima od kojih su neki još ‘aktivni’ (u Americi je to kao i sa Biserom, aktivan si dok te ne iznesu na tabutu iz stolice) se mogu nekako lobistički razumjeti, ali ‘važan susret’ sa bivšim generalom američke vojske i osuđenim direktorom CIA David Petraeus-om je posebna priča.

Šta ovaj nekadašnji direktor tajne službe i komandant američke vojske radi u društvu biserne Bisere, to znaju samo njih dvoje, mi znamo ono što nam napišu, a napišu ono što mi volimo čuti, ono drugo možete saznati na internetu, u američkim i ex-Yu novinama i portalima, priča je fascinantna.

General i direktor CIA je još 2012/13 razriješen generalske dužnosti i vođenja američke tajne službe zbog skandala sa prepiskom sa ljubavnicom (Paula Broadwell) i odavanja državnih tajni, nakon čega mu je ‘suđeno’ u farsa postupku gdje je osuđen na ‘uslovnu osudu’ i na novčanu kaznu od 100.000 dolara kao kod svakog ‘kapitalca’ mafijaša u bh establišmenu, po čemu smo previše slični Amerikancima, i od tada lik uopšte nije u politici već u biznisu. E, sad, David i Bisera taslače o ‘evrointegracijama’, NATO savezu i svim ostalim bh temama do besvijesti, do mojega, a mi ‘navijamo’ kako naša ministrica radi, ‘sve o šesnaest’.

Majke mi, kao da je Bisera u ‘Zvezdama Granda’, ništa posebnog a evo i zašto.

Petraeus je od afere i suđenja na čelu korporacije Kohlberg Kravis Roberts (KKR) koja sa zvaničnom državom politikom BiH ima veze koliko i Bisera sa vakcinama, ali to ne znači da se sa njegovim slikama ne može popuniti facebook ministrice, i da se ta veza neće uspostaviti.

Ova korporacija od 2016. naprosto guta (i progutala je) novine, internet i mobilnu telefoniju te kablovske televizije na prostorima Ex- Yugoslavije od Đevđelije do Triglava, od Makedonije do Slovenije, u opisu uspjeha bivšeg generala se posebno ističe njegov rad kao specijaliste za Balkan. Jedna od najboljih njegovih investicija je ovladavanje internetom, telefonijom i tv kablovskom strukturom Slovenije, Makedonije, Srbije i Kosova, te dobrim dijelom i Zagreba. Čak je uspio od Lepe Brene i Saše Popovića otkupiti većinski dio paketa dionica u ‘Grand Production’, u kojoj transakciji su Saša i Brena zaradili desetak miliona dolara i sada, dok se ‘zvezde’ takmiče oni su tamo samo ‘uposlenici’.

David je posao ovladavanja medijima obavio preko bratske firme ‘United Group’ koja je registrovana negdje u sigurnoj poreznoj oazi a na čelu joj je srbijanski kontroverzni biznismen Dragan Šolak.

Saznati bi, dakle, o ‘zvaničnim’ razgovorima Bisere i Davida mogli ponešto i od ‘ide dalje, ide dalje’ direktora Popovića i od Brene, a mogli bi i od ministrice kad bi ona htjela pojasniti da hoće ili od barabe premijera Fadila Novalića.

Jer, kao što znamo, on je čvrsto ‘dao garancije’ da bh ‘Telecom’ nije na prodaju a čim on tako kaže, zna se da je bh internetu i mobiliji zakazana dženaza, to je Fadilovo veselo pravilo a oboje, i Fadil i Bisera su ponikli iz ‘sobe za tekije’ Halila Brzine i pravi su vojnici svoje Partije. Uostalom, hurme, vize za Arape te nagla prodaja oružja i municije iz Fadilovih fabrika braći Arapima nakon ‘zvanične posjete’ ministrice Bliskom Istoku potvrđuju to pravilo.

Stoga se slobodno može reći da su David i Bisera pričali više o uvođenju 5G provajdera i prodaji bh interneta američkoj firmi nego o vakcinama i evroatlantskim integracijama, jer kao što rekosmo, osuđeni general kao i svaki Amerikanac radi na tome da Kinezi ne ubace ništa svoje u BiH, posebno ne u bh Telecom, internet i kablovske televizije. Svjetska Banka i MMF su već na tragu Fadilovog blesavo-bezobraznog obećanja ‘nikada nećemo prodati ‘Telecom’ već obavili poslovnu ekspertizu poslovanja ove kompanije.

Šega i veselica kao u ‘Zvezdama Granda’. Ministrici je drago i milo uslikati se sa odbačenim i osuđenim generalom i to prikazati kao uspjeh u njenoj diplomatiji, kao što joj je ponos i dika sjediti u društvu SDA kriminalaca i lopova, optuženih kadrovika i jarana, usljed čega mi i ova slika ministrice kao i ona kod Alije Budnje na zadnjem vampirskom posijelu zvanom zasjedanje Glavnog Odbora SDA previše liči na ‘Slatki Greh’. ‘Em je naše, ’em je griješno a slatko.

photo : businessman David Petraeus bivši direktor i osuđeni general američke vojske i Bisera Turković SDA ministrica vanjskih poslova, arhivh