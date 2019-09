Ako nemaš sina, ne očajavaj – imaš ženu, kćerku, babu ili tetku

Teoremu uspjeha tačno i precizno je definisao Milorad Dodik.

A ona glasi : “Možete da budete najbolji student, možete da budete najbolji stručnjak u nekoj oblasti, ali ako niste u sistemu vlasti, tj dio vlasti, to je uglavnom uzaludno”. Znači, da još jednom potvrdimo, ključ uspjeha je u sistemu vlasti.

Na državnoj sisi. Koja je najbogatija i najizdašnija i kao i svaka majčinska vrlina nedodirljiva. Otuda u praksi provjerena aksioma da svi listom hoće i žele u politiku. U sistem vlasti gdje ima i para i uspjeha a odgovornosti nema. Nikome. Zato su nam u vlasti sve iste face, sve ista familija do familije. La Famiglia. ‘La Mafia’. Svojta.

I odmah da kažemo da to u BiH nema veze sa nepotizmom, tu floskulu su izmislili ostali narodi i drugi zakoni van Bosne Jedinstvene i Suverene, koji nemaju pojma. Kod nas to znači da su u sistemu najbolji i najodabraniji. I najodaniji. Kome bi recimo, predsjednik, načelnik ili direktor kakve agencije povjerovao više nego svojima? Nasljednicima, dakako.

Zato djeca političara nemaju problema. Školuju se uglavnom u dijaspori na prestižnim koledžima i univerzitetima jer za to ima para, a onda kad se vrate, ako se vrate u zavičaj, čekaju ih komisije za prijem u radni dnos koji boduju po ‘Dodikovoj recepturi’. Ako kojim slučajem neće u politiku ili baš direktno u vlast, ni tu nema problema. Oni su u ‘sistemu’ i uz pomoć tate ili mame, sistema pogotovu, dobijaju ogromne tender-poslove i eto ti šeme za uspjeh. Dakle, kao što onomad davno reče Alija Izetbegović, ‘bolje podobni nego sposobni’. Ako se već mora birati. A mora se.

Slijedom takve empirije, Fikret Abdić je kao načelnik lakoćom u Opštini Velika Kladuša zaposlio svu familiju. Skoro svu. Sin Ervin i kćerka Dunja savjetnici, druga kćerka Elvira-Ljilja Abdić predsjednica Opštinskg vijeća. Iz druge države, Hrvatske, putuju na posao i opet im se isplati. Ako bude sreće u mandatu trećem, može se tu dodati još i supruga Fazila i preostala kćerka. Ili vršiti rotacije zašto da ne ili da?

Fikret Abdić sa ovim porodičnim albumom sistema je, kao što smo jednom napisali, samo prepisao bh životnu praksu i zakone, ništa nije izmislio. Samo što to kod njega snagom sarajevske vlasti i medija biva vidljivije i opasnije, a ista taktika. Jer, ništa manje nisu uspješne recimo, ne znam ni koga da pomenem kad toga ima ihahha, evo, kćerke Fadila Novalića-Ada, Azra i Aida, da kažem. Našeg premijera ‘Fadile Oprosti’ , evo za primjer. Njegove kćerke su tako uspješne i to još u namjenskoj industriji države BiH. Uz pomoć firmi koje su u ‘većinskom vasništvu države’ pa država daje tendere, tj. lovu firmama koje su u vlasništvu Fadilovih ‘curica’. Kao što radi recimo firma ‘Pretis’ iz Vogošća, gdje su kćerke Fadila premijera ‘glavni dobavljači’ i kooperanti.. A Fadil premijer ima lak posao. Da samo prebaci državnu tj. narodnu lovu kćerkama. Ili kćerki ministra Nermina Džindića, recimo. U milionima i sve po zakonu.

I mame znaju biti uspješne, sjetimo se starih a uspješnih dama i baka od direktora banke ‘Muslimanke’ – BBI Banke arapskog osnivača u BiH Amera Bukvića i doktora Farisa Gavrankapetanovića. Vahida i Fikreta, penzionerke tako olako postanu vlasnice nekakvih hotela i odmarališta, babe se razumiju u bh biznis i milione, poslije to ‘prebace’ sve po zakonu na srodnike ili sinove. Kao onomad Fahrudin Radončić što je potpisom notara prebacio ‘Avaz’ na razvjenčanu suprugu frizerku Azru. I nema ništa sa tim, a svaki dan se slika sa tornja ‘avaza’, vjerovatno plaća Azri rentu, šta li. Sistem odlično funkcioniše bilo da se radi o djevojkama, ženama ili bakama.

Žene su pogotovu aktivne u sistemu. Evo, Sebija Izetbegović je eklantan primjer uspješnosti . I bez i preko ‘sistema vlasti’. Direktorica je najveće kliničke ustanove u Sarajevu i veoma se uspješno snalazi u ‘sistemu’. Da ima sina Bakir Izetbegović bi ga ukrilio kao i Abdić svoga, pošto nema, prvo je udomio najpodobniju, hanumu iz bračne postelje, Sebiju. Ostatak je lako nadomjestio rođacima, tečić Zvizdić je jedan od njih. Premijer, poslanik, predsjednik Vijeća ministara, čega hoćeš.

Ali, Bakir ima i kćerku koja, kako priče govore, uskoro postaje dio ‘sistema’ i upješnosti. Školovala se u Amsterdamu kao i svako dijete siromaha kakav je i sam Bakir ali evo je u asocijaciji žena SDA ‘Fatma’. Do ovog kongresa SDA koji je ‘istorijski’ samo po nebulozama i farbanju žene su kroz SDA, tj. sistem vlasti djelovale na dva fronta. Udruženjem ‘Fatma’ i udruženjem ‘Asocijacija žena SDA’, poslije Kongresa ova dva ‘AFŽ’a se spajaju u jedan : SDA ‘AFŽ’ i imaćemo samo jednu asocijaciju žena SDA, gdje će na čelu biti kćerka Bakira Izetbegovića Jasmina, umjesto dosadašnje fiktivne predsjednice Kanele Zuko. Kako je pored Kanele, sve do sada sa ‘Fatmom’ upravljala Sebija, poslije 7. Kongresa eto još jednog člana Izetbegovića ‘u sistem vlasti’, akoBogda. Vijesti kažu da ove promjene na čelu AFŽ SDA podupire čak i Erdogan, jer prije Kongresa najavljenu posjetu Kanele Zuko nije primio već je ugostio Jasminu Izetbegović i asocijaciju ‘Fatma’. Što znači da je Jasmina postala sistem i prije Kongresa i ujedno potvrđuje se obećanje Bakira Izetbegovića o promociji žena u SDA, Bakir nikad ne laže. Osim kad šuti. Ova udruženja SDA se bave šehidima i jetimima, ma šta god to značilo, povratnicima i svemu ostalom što u BiH daje prilaz ogromnoj količini love bez ikakvih mogućnosti kritike ili propitivanja pa tako i mlađahna Jasmina neće imati problema da zaboravi školovanje vani i osvojene diplome, dok će Jedinstvena i Suverena dobiti još jednu sultaniju. Pored Sebije.

I kćerka Milorada Dodika ulazi ‘u sistem’ po drugi put. Iako se već okušala u vladi Željke Cvijanović te ostvarila nekoliko ‘upješnih’ biznisa sa restoranima i apotekama, a što je sve rasprodala novim vlasnicima iz sistema, evo je u udruženju fondaciji ‘Djeca nam se rađala’, na mjestu podpredsjenika. Predsjednik je podpredsjednik Dodikve stranke Vlado Đajić a fondacija će se baviti poboljšanjem nataliteta. Kroz sistem, svakako, i nova nada Gorica Dodik neće ostati praznog novčanika, tim prije jer sistem itekako kani da se obračuna sa ‘bijelom kugom’.

Ako bi upitali ili kritikovali Dodika da se radi o nepotizmu, čisti promašaj. Ona, njegova kćerka ima četvero djece, ej, kud ćeš sposobnijeg za podpredsjednika firme za promociju rađanja, u situaciji kad nas je sve manje.

Sin Milorada Dodika je već planetarno poznat po ‘uspješnosti’. Ima nekoliko firmi i svi željeni tenderi su njegovi. U prvom samo pokušaju da uzgaja jabuke i šljive dobio je milionske iznose kredita od vlasti, sistem se odužuje poslušnima. Ima toga, rekoh u BiH Ponosnoj na kilometre, strah me i nabrajati. Od stranke do Islamske Zajednice. I natrag. U Hercegovini i Republici Srpskoj također, svuda funkcioniše sistem vlasti iako država ‘ne radi’.

Porodica i njena tradicija su za BiH ‘svetinje’. Kao što je svetinja i država odnosno sistem vlasti. Zato čitave familije Čampara, Cerića, Osmanovića, Softića, Zvizdića, Tokića i ostalih tečića lagodno i bez problema brode svakodnevne muke u sistemu i u vlasti. Dok ostatak sirotinje likuje i nariče nad svojom nesposobnošću.

I sposobnošću sistema.

photo : Jasmina Izetbegović i otac Bakir Izetbegović, arhiv