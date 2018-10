Ibro Bublin : “otkrio” ga Sead Purić – “pokrio” Saša Popović

Malo se zna o činjenici da je najmlađa ‘Zvezda Granda’ Ibro Bublin, pobjednik ‘fabrike zvezda’ Saše Popovića 2016. godine, zapravo ‘otkriven’ u Velikoj Kladuši 2013. godine, na tadašnjem ‘ 7. Festivalu zavičajne narodne muzike’, gdje se predstavio u revijalnom dijelu ovog, sada već ugašenog festivala sevdaha Seada Purića, vlasnika ‘Velkatona’. Bio je Bublin i prije ovoga takmičenja učesnik na festivalima sevdalinke u BiH ali je odavde, iako nije učestvovao u takmičarskom dijelu programa, otpočela prava medijska ‘hajka’ za mladim ‘slavujem’ iz Sarajeva.

Na ovom festivalu kojeg je finansirao SDP Krajine Hamdija Lipovača a otvorio DNZ načelnik opštine Admil Mulalić, Bublin je učestvovao u grupi u kojoj su pjevali Zehra Deović, Ahmet Bajrić, Hako Obić i još mnogi drugi pa iako nije osvojio nagradu, festival mu je dao krila jer je nastupao među poznatima.

Međutim, takmičenje ‘Zvezde Granda’ 2016. godine, uz nesebičnu pomoć Dragana Stojkovića Bosanca člana žirija i nadasve nadahnuta i odlična interpretacija mladog Sarajlije, ‘rodile’ su još jednu ‘zvezdu’ iz ‘fabrike zvezda’ Saše Popovića i Ibro Bublin je postao ‘odviše’ poznata faca u novinama i na tv, na društvenim mrežama posebno. Ima logike što je Bublin u tadašnjoj poprilično oštroj konkurenciji odnio pobjedu, međutim da se takmičenje odvijalo bilo gdje van Sarajeva, pitanje je kako bi to prošlo.

Stari lisac i lovator Popović je to znao, uostalom da mu nije Bosanaca, njegov show bi se mogao odavno ugasiti, naime, tamo je više kandidata iz Bosne nego li publike u studiju.

Poslije pobjede, Bublin je u startu snimio svoj prvijenac pod palicom Stojkovića Bosanca ‘Bolujem ti od sevdaha’ a onda je, uz stan u Beogradu i novu ‘Škodu’ – poklon Popovića, kao i hiljade ostalih ‘zvezda’ potisao ugovor sa ‘Grand Produkcijom’ i Popovićem i krenuo po zemljama bivše Yugoslavije i po dijaspori, ‘da odprđuje dobiveno’.

Da, upravo tako se to zove. Popovićev show iz dana u dan gubi na gledanosti, može se on hvaliti koliko hoće, od kako traje ovaj program više je poznat po sisama ‘silikonske mega zvezde’ Karleuše i guzovima otkrivenih ‘zvezdica’ te primitivnim svađama i doskočicama članova žirija nego po ‘zvezdama’ i njihovim pjesmama. Uostalom, da skratim festival ‘otkrivanja talenata’ Popovića koji traje od 2004. godine, imao je smisla do određene granice, međutim proizvoditi stotine ‘zvezda’ iz godine u godinu proizvelo je sve drugo samo ne ‘zvezde’. Na prste jedne ruke se mogu izbrojati oni koji su postali zvijezde, ostatak ‘rinta’ pod članovima ugovora Saše Popovića i jurca ‘sa gaže na gažu’, a lova se slijeva kod Popovića. Kao kad vođe prosjaka strpaju u kombi one koji prose, razveze ih po gradovima a uveče pokupi i njih i lovu. I tako iz dana u dan, iz godine u godinu. Sve dok traje ugovor, a traje najmanje sedam do deset godina i čitavo vrijeme pjevaš i snimaš i putuješ samo onda i onako kako Popović odluči. I pod cijenom koju on određuje.

‘Ide dalje, dalje ide’!.. A ‘zvezde’ još uvijek pjevaju pjesme Šaulića, Bešlića, Ilića …

Tužna priča govori da pobjednik ‘Zvezda Granda’ Darko Lazić, pjevač koji se ovih dana bori za život nakon teške saobraćajne nesreće koju je doživio jureći sa ‘gaže’ i pod alkoholom, pored bračnih problema ima još većih onih finansijskih : ne može ‘stići’ ugovor Popovića pa se dugovi gomilaju. Pa se jurca na sve strane, odrađuje se i danju i noću, i vikendom i praznicima. A statistika kaže jos gore : čim odstupiš od ugovora, eto ti kazne. Rigorozne. Nema te u medijima, nema te u dijaspori, nema te na Popovićevoj televiziji. Ne postojiš.

Jedna takva ‘kazna’ stigla je ovog ljeta i pobjednika ‘Granda’ Ibru Bublina. ‘Čudo od djeteta’. ‘Slavuj’. ‘Najmlađi takmičar pobjednik’. Pune su bile stranice novina, čitav tv ekran je svaki dan prekrivala nasmijana faca mladog ‘Safet Isovića’ a onda ga nestalo, pojeo ga mrak. ‘Zvezda prestala sijati’, kao da je na baterije.

Razlog : iz medijske ‘fabrike’ Popovića javljaju da je Bublin pokrao Popovića, a to se ne oprašta. Prema pisanju medija sukladno ugovoru, Popović je kod poznatog tekstopisca i kantautora Saše Lazića za Bublina naručio pjesmu, a Lazić pjesmu napisao i dostavio Ibri. Demo snimak je upravo odpjevao pomenuti pjevač Darko Lazić, kojeg smo pomenuli uz njegovu tragediju i pjesma se Bublinu dopala. No, umjesto da je plati ili da to uredi sa Popovićem, Bosanac odlučio da se ‘igra Bosanca’. Onako, na naš način. Pjesmu je samo malo promijenio i snimio, a u potpisu autora stavio umjesto Lazića – svoga oca. Tako se pjesma ‘Sve ću dati’ našla u eteru, na Ibrinom kanalu Youtube ali ne zadugo. Po zahtjevu Popovića, pjesma je uklonjena a pravni postupak za autorska prava je pokrenut, što znači da je Bublin osuđen da ‘svijetli u mraku’.

On se pravda da je pjesma njegova, ‘osim što se malo podudara u refrenu’, žali se da ga niko ‘od kolega ne podržava’ međutim Popović se ne pravda, on radi sa timom advokata, šta će biti čuće se.

Za sada, tu spornu pjesmu Bublin može samo da pjevuši, pjevati je ne smije.

photo : Sarajevo 2016, Ibro Bublin prvi s lijeva, Lepa Brena i Saša Popović, arhiv