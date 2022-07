U Vel. Kladuši neviđeno rasipanje budžetskim parama uz manifestaciju ‘Krajiško Ljeto 2022’, ali Fikret Abdić iznenadio i vatrometom uz Kurban–Bajram te donacijom Potočarima u iznosu od 10.000 KMa koju od medija krije Emir Suljagić!?

Fikret Abdić nema problema sa opštinskim budžetom iako ga hapse i proganjaju zbog toga. Podsjećamo, 2020. je nekoliko mjeseci pred lokalne izbore gdje je trebao braniti stolicu načelnika Opštine po drugi put, odveden u zatvor u Bihać upravo i najviše zbog budžeta i trošenja opštinskih para. Međutim on je i pored toga pobijedio na izborima i opet kao i prethodnih godina budžet opštine odrezao onako kako on smatra da treba. Faktički, od izbora na mjesto načelnika 2016. pa sve do danas, budžet Opštine je uvijek utvrđivan odlukom načelnika a ne odlukama opštinskog parlamenta.

No, Abdić ‘ne haje’ za te primjedbe, zakon mu dopušta da može i sam utvrditi i kontrolisati budžet kad ‘ne prođe’ u opštinskim klupama pa se tako i ponaša, ove godine je dok se očekuje završetak krivičnog procesa u Bihaću budžet Velike Kladuše veći nego ikada ranije : skoro 20 miliona KMa, tačnije 19,3 miliona.

Iako se rijetko ili nikako pojavljuje u svojoj kancelariji ovog ljeta Abdić za divno čudo češće navrati tamo, mora da je ‘pravi’ načelnik a njegov savjetnik i sin Ervin Abdić na godišnjem. Posjećamo, Abdić je punomoćjem ovlastio sina savjetnika da u njegovom odsustvu može obavljati određene poslove iz djelokruga načelnika pa tragom tog zamjeničkog načelnikovanja i punomoćja njegov sin je skoro uvijek u kancelariji načelnika-Oca i tu obavlja tokom čitave godine sve poslove načelnika uključujući i protokolarne prijeme i rijetke posjete. Dok je Babo skoro preko čitave godine odsutan. U Hrvatskoj ima kuću i on i njegova djeca i odatle putuje na posao načelnika. Na posao iz Hrvatske putuju osim njegovog sina i njegova kćerka Dunja koja je poslanik u Kantonalnoj Skupštini a koja je u ranijem sazivu bila predsjednik Opštinskog vijeća. Sada je na toj poziciji druga kćerka Abdića-Elvira Ljilja Jelinović koja je inače i predsjednica ‘Laburista BiH’, stranke koja je nastala cijepanjem DNZ partije, i stranka čiji je sada kandidat i član Fikret Abdić. U vlast je Babo ugurao i zeta – muža Dunje Abdić, tako da je porodični album za sad poprilično popunjen, iako još ima mjesta u Opštini za suprugu Fazilu i kćerku Ervinu, ako požele, nikad se ne zna. Znanje jest krHko.

No, da zna sa budžetom Babo je pokazao i dokazao. Naročito uz opštinsku firmu JP Komunalno preko koje Abdić fila opštinske milione i koja firma otvara trgovine, čak i fabrike. Isto tako je milosrdan i prema udruženju ‘Nezaposlenih dioničara Agrokomerc’ koje ništa ne radi a ima dotacije Opštine koje se kreću godišnje blizu pola miliona KMa. Evo, biće zaista interesantno izračunati koliko je, recimo, ove godine potrošio na veselice i zabave koje kćerka Ljilja organizira skoro svaki mjesec ili svaki dan. Silna ‘druženja’ po izletištima, uz 8. Mart, Novu Godinu, bajramovanja, ‘krajiške sofre’, ‘novogodišnji’ i ostali nogometni i šahovksi turniri, konjske utrke, prvomajski grah, puzijade i kolačijade svih fela-omogućuju ovoj predsjednici da raja zaboravi ozbiljne probleme opštine i grada koji se ne rješavnju nikako ili slabo. Isto tako, održavaju stalno ‘biračko tijelo’ pa se vrijedi igrati, slikati i zabavljati jer to tijelo uz malo nikad istrošene patetike o Agrokomercu i Babi i onoga ‘hoće da nas unište a mi nedamo, Babo nas čuva’ uvijek donose kakve-takve glasove.

Posebna priča je manifestacija ‘Kladuško ljeto­’ koja nije patent Abdića već DNZ stranke koja je ranije drmala Opštinom i kojom je ‘Krajiški teferič’ u dijaspori preotet i prenešen u Opštinu, jer ljeti puno dijaspore dolazi kući pa je treba ‘istresti’. Koja traje mjesec dana, od 09. jula do 06. augusta.

A ‘Ljeto’ k’o ‘Teferič : red izanđalih pjevača, red sofri, red dječjih parada red drvenih prodajnih kućica u gradskom parku koje Ljilja svakog ljeta iznajmljuje. Klasična narodna veselica jer narod obožava ‘hljeba i igara’ i raja voli slike na ‘fejsu’ gdje ih Ljilja kači dok komentri frcaju ‘to Kraljice’, ‘to carice’, samo vladaj, bičuj nas, kažnjavaj nas ali mi te volimo. I koja – opštenarodna žurka preraste na kraju u Teferič u nekoj od MZ na Opštini. Prošle godine je uz dobru lovu na stadionu FK ‘Krajišnik’ za autonomaše koje ne može smisliti pjevala ‘jufka majstor’ i baba Hanka Paldum. Koliko je inkasirala ‘mrskih autonomaških para’ ne zna se, ali kako je prije nje Šaban Šaulić ubrao 12.000 KMa, da se približno izračunati.

Ovo ljeto u Vel. Kladuši je ipak po budžetskom pražnjenju posebno. Osim Halida Muslimovića također vremenom i skandalim pregaženog ‘plavog čuperka’ koji je načisto mobilisao jučer cijeli grad Vel. Kladuša gdje se od posjetilaca ‘tražila karta viška’ na cesti i na Trgu (što i nije nikakvo čudo kako to mediji prenose, zbog corone narod je dvije godine u getu), na ovoj manifestaciji je prije njega pjevao i Ferid Avdić. I Mersa Miljković, pa lokalci pjevači, pa čak i Benjamin Kličić nekadašnji finalista ‘Zvezda Granda’. Vel. Kladuša je načisto ‘zapaljena’ i raspjevana kao da u ovoj Opštini funkcionira sve perfektno i bez problema iako je stvarnost daleko od toga, tu ništa ne funkcioniše kako treba osim ovih narodnih žurki gdje se bacaju i peru pare nemilice.

Dosta primjedbi iz bošnjačkih medija stiglo je na adresu Vel. Kladuše što se tu uz 11. juli pjevalo i igralo, jer uz taj datum je to sramota i grijeh raditi. Iz ‘tabora’ Abdića uzvraćaju da se u taj dan u Vel. Kladuši prikazivao film ‘Quo vadis Aida’ Jasmile Žbanić i da se toga dana nije veselilo kao ranije i poslije, međutim ne vrijedi se pravdati. Neznam uopšte čemu pravdanje jer dođe kao ‘priznanje’. Osim toga, da je bilo pjesme i žurke i deset dana ranij eili petnaest poslije, bilo bi isto. Čak i da je (hipotetički) otišao u Srebrenicu, Fikret Abdić bi opet doživio i dobio iste kritike. Ne vrijedi pominjati da je Vel. Kladuša jedna od rijetkih koja je ovog 09. Jula obilježila Kurban-Bajram vatrometom i to kao izvršenje dijela programa manifestacije ‘Krajiško ljeto 2022’ a koje to platio Boga pitaj, posebno ne vrijedi spominjati da je Abdić u ime Opštine Vel. Kladuša i u svoje lično ime poslalo donaciju za Potočare u iznosu od 10. 000 KMa, još decembra prošle godine. Da prekrati slatke muke Emiru Suljagiću i njegovim megalomanskim planovima na račun žrtava genocida.

Hoće li ovaj potez Abdića biti ‘olakotna’ ili ‘otegotna’ okolnost na suđenju u Bihaću u vezi raspolaganja sa budžetskim parama to ne znamo. Ali da para u budžetu Opštine ima i da se bukvalno rasipaju, to se valjda vidi. Kao što se vidi da o ovoj donaciji šute i Suljagić i Munira Subašić iako ‘nije za odbaciti’.

Valjda se stide, šta li, međutim pare su primili i ulupali u upravnu zgradu, drage su im donacije. Po istom receptu kao i donacije Milorada Dodika Islamskoj Zajednici BiH.

photo : screen facebook profila Stranke ‘Laburista’ gdje obavjetavaju o upla’enoj donaciji za Potočare u iznosu od 10.000 KMa, arhiv