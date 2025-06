HIFA Ahmetlići – Izudin i Hajrudin i ‘popušlići’ : Nas dva brata oba ‘ratujemo’, za tendere bratski ‘poginemo’

– Vidi ti braće kako su snalažljivi, što bi se reklo za one koji legalno znaju hapati lovu na tenederima, da uzimaš, otimaš i bogatiš se a još ti mediji tapšu i to nazivaju transparentnošću.

Vidi ti Izudina i Hajrudina Ahmetlića, rođene braće, bošnjačkih tajkuna bh naftne industrije (benzinske pumpe i opskrba aerodroma gorivom) kako su skontali kako izigrati ionako neefikasne i za korupciju ‘dušu dalo’ zakone BiH o tenderima. Nekadašnji familijarni biznis koji je odavno na stranicama ‘Forbes’ magazina gdje se prave rang liste milijardera i multimilionera i gdje sve više gledamo face iz balkanskih nezavisnih državica bivše Yuge, braća su tobože ‘u svađi’ podijelila. Umjesto jedne kompanije ‘HIFA’, imamo dvije : ‘Hifa Oil’ Izudinovu i ‘Hifa Petrol’ Hajrudinovu. Svaka od ove -odvojene kompanije godišnje napravi promet od najmanje 800 miliona KMa, i svaka se zasebno pojavljuje na tenderima, javnim pljačkama državnih para uz odobrenje vlasti i uglavnom su, jer su najjači u ovoj branši, uvijek jedan od njih ‘pobjednici’ i jedan od njih dobije posao. Onda mediji kažu kako je nabavka goriva toliko transparentna da čak i braća Ahmetlići ‘često žalbama obaraju provedene posupke’, dok se ne izabere pravi ponuđač. Između njih dvojice.

– Posebno se ‘takmiče’ u nabavci kerozina i drugog goriva za bh aerodrome, sarajevski posebno, zna se i zašto, najfrekventniji i najviše toči gorivo. Kako imaju skladište u Kaknju, oko 50 km udaljeno od Sarajeva, na tenderima uvijek dobije posao jedan od njih, nakon što se ‘odbije žalba’ onog drugog. I tako decenijama. 0Uz opasku da se ovakvi ugovori sklapaju na više godine unaprijed.

Ništa nema slađe od ovakve ‘bratske svađe’. Još kad to mediji koji ‘maste brkove’ iz istog bušelara obrade, kao štos u to učinili jučer obavještavajući javnost kako je jedan od Ahmetlića ‘pobijedio’ dugog pa dobio posao na deset godina za aerodrom Sarajevo, onda to dođe kao ‘šćer po pilavu’. ‘Pobijedio’ Izudin, pa će slijedeću deceniju da nas gorivom hrani Hajrudin, i to tako što je žalbom ‘oborio ponudu svoga brata’. Pa će prodavati gorivo valjda iz mog a ne iz skladišta rođenog brata, iz zajedničke cisterne.

– Eto, vidite da zakon fercera, a toliko su braća legalisti da se zbog toga ‘svađaju’ i ‘tužakaju’ a milioni se sliježu u zajedničku familiju. ‘Popušlići’ – običan narod od kojeg uz pomoć zakona i države braća bukvalno otimaju narodne pare, ne mogu protiv Ahmetlića. Oni su zakon.

Ova sladunjava priča ima i drugu stranu medalje ali ko će okretati medalju, koga briga. Ahmetlići su ocijenili da im je Kakanj predaleko pa su ušicali u naselju Dobrinja uz sami aerodorom plac za skladište kerozina i otpočeli gradnju 2021. godine. Da zabetoniraju svoj tender zauvijek, jer niko neće moći biti kurentnij od njih kad tu uz avione napune rezervoare dok drugi moraju plaćati skladištenje pa dovlačiti gorivo cisternama. Iako bez dozvole jer se skladišt kerozina pravi u vodozaštitnoj zoni, iako i najmanja eksplozija ili požar mogu progutati i naselje i avione, Ahmetlići nisu odustali. Stanovnici koji su tim najugroženiji pored buke motora aviona su protestirali mjesecima, slali tužbe i prijave Tužilaštvu ali Ahmetlići nikad ne odustaju. Tako se dosegne ‘bosnian dream’ : nešto osmisliš i nikad ne posustaš. Kao u Americi ‘američki san’, i u Bosni se može sanjati, nego.

Vlast kao i uvijek ‘ništa ne zna’. Opštonari vele nije naša nadležnost, to je kantonalni resor, ovi u Kantonu kažu to je federalni posao, tužilaštvo – ‘oformili smo spis’ i sve se zaboravilo. U međuvremenu Ahmetlići dobili dozvole koje nisu imali i nakrkali pravu manju atomsku bobu usred naselja i uz pistu. Na stotine tona uskladištenog goriva je tu ispred našeg nosa. Ako negdje procitri pa se narod otruje, ispitivaće se odgovornost kao i za dozvole za skladiše. Isto će se desiti ako gdje nedajBože plane.

– Ahmetlići se transparento i dalje nataču i takmiče na tenderima, ‘crna hronika’ počesto objavi ponešto ali tu lektiru država ne čita. Skladište je gotovo, Ahmetlići su u međuvremenu dobili ‘papire’ i uvijek legalno pobjeđuju. Jedan od njih. Mi se čudimo što već decenijama ‘zapinje’ izmjena zakona o tenderima čije izmjene EU traži. Nije im nikako jasno da neko zagrabi sto miliona a plati kaznu 500 KMa.

Glupi Evropljani.

Što bi mi njih slušali i mijenjali nešto kad odlično funkcioniše. Jebo ‘crnu hroniku’ koja svašta piše. Pa blati naše uspješne i pametne ‘patriote i biznismene’.

P.S. Prije nekoliko godina, davne 2016, godine, HIFA i Ahmetlići su svoje umijeće i svoj patriotizam jasno potvrdili. Skupa sa Fikretom Hodžićem koji je osmislio kao ‘dijete Srebrenice’ da štogod zaradi dok ne stigne corona. Tako što je Fikret izbacio na tržište novi bošnjački brand majica i odijela i jakni sa logo-znakom žrtava genocida, a Ahmetlići oglasili rasprodaju žrtava : kupi majicu osvoji popust pri točenju goriva. Čim se ‘popušlići’, tj. narod javno pobunio, Ahmetlići su otkazali suradnju Hodžiću. Koji je kao što znamo poslije u coroni nastavio sa patriotskim idejama.

