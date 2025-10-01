VIC LAKO POSTANE STVARNOST : ministar Dino hadžija Konaković zapošljavanjem najbližih rođaka i prijatelja u svom ministarstvu ‘spašava državu BiH’ i traži od medija da je prestanu rušiti

Preuzimanjem vlasti ‘trojka’ u BiH je nagovijestila obračun sa dosadašnjim načinom djelovanja prethodne vlasti, sa posebnim osvrtom na nepotizam i korupciju u MVP BiH SDA babe Bisere Turković koja je, kako je rekao novi ministar Dino KOnaković – privatizirala ovo ministarstvo i zloupotrebama zapošljavala rođake i prijatelje. bio je rezolutan.

“Ko počne zloupotrebljavati, da on zaposli svog, da posao svom, kunem se Bogom odmah leti, nećemo pitati ni minute šta je radio! To je ključna promjena u ovom društvu”.

To je bilo s početka 2023. godine kada je najavio obračun sa SDA mafijom, slobodu građana i državnih službi, i znajući Dinu kao vjernika što se posebno cijeni u BiH i kao beskompromisnog borca za pravdu i demokratiju, vjerovali smo da je kako on reče ‘država prodisala’. Danas, 2025. kada mediji objavljuju da je Konaković u ministarstvu kojeg predstavlja samo u jednom mjesecu zaposlio na desetine rođaka, nekih ‘dvadesetak’ prijatelja i djece od rođaka, Dino hadžijski brani svoje malo carstvo i svoj nepotizam na drugačiji način.

Bitkom za državu, nego! Proziva medije, posebno ‘Avaz’ i ‘Slobodnu Bosnu’ i traži od njih da ‘prestanu rušiti Bosnu i Hrcegovinu’ pišući o zapošljavanju koje je učinio, dodajući da će im ‘halaliti’ ako je to bilo iz neznanja a ne namjerno. Dok na primjedbe novinara u vezi zapošljavanja bez konkursa i provjere stručnosti te potrebnih procedura konkretnih rođačkih imena i jarana koji su uz to još i nekvalifikovani za dobivena radna mjesta u MVP (navodeći imena i prezimena te zanimanja i slike uposlenih), ministar ležerno i glagoljivo kakav je i sam kaže.

‘Kod mene nikada to ništa niste našli – rođačkih, stranačkih, vrlo malo tema o kojima se uopšte može razgovarati… A među tim stotinama ljudi koji su ovdje prošli naći ćete dvoje, troje, pet…, koji imaju neke veze sa mnom. Spreman sam za svakog od tih ljudi podnijeti detaljan izvještaj jer ta moja pravičnost u tom segment je osnov da oni koji sa mnom rade budu pravični’.

Da bi svoje pravdanje ‘zabiberio’ vickastim dosjetkaam iz našeg poznatog humora. ‘U ovakvim slučajevima uvijek “mora neko nekoga znati”,“svako nečiji sin” i “svako je nekome nešto” i da to je sasvim normalno…’

Zar to nije baš onako zabavno i veselo i zar ne podsjeća na stari dobri vic koji odgovara na pitanje ‘zašto u državim firmama nema sexa’ ovako : ‘pa zato jer je tu sve rodbina!?’

Kad se k tome doda još i neizbježni segment da je svaki potez bh ministara i političara generalno povezan sa ‘bitkom za državu’, onda je jasno da je ministar Konaković na pravom putu. Jer, zamislite samo situaciju nedajBože da u MVP nije uposlena rodbina, šta bi tu svega moglo biti. To ništa ne bi radilo samo bi tražilo trenutak za užitak i dokolicu, ovako svi su na braniku države. A država mala, svako svakom bliži rod, ahbab ili kum, kad bi se ministar držao Poslovnika i zakona, ne bi mogao nikog zaposliti. Zato novinari ušutite, i vi se borite za državu. Dvoje, troje, pet, šest, dvadeset, trideset, ko da je to neki problem. To svi rade. Pričajte malo o moji uspjesima u diplomatiji, pustite familiju neka radi za dobrobit sviju nas.

Konaković je nažalost u pravu samo u jednom : to je ‘normalna stvar u BiH’. ‘Ključna promjena’ iz 2023. godine o kojoj je govorio ministar obećavajući da će svako ko bude zaposlen mimo zakona ‘da leti’, konačno dobiva satisfakciju u praksi na malo drugačiji način.

Uzletio ministar umjesto njih. ‘Mi’ u vicu uvijek pobjeđujemo.

photo : ministar vanjskih poslova BiH Dino Konaković, arhiv