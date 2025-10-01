KAKO ISTUĆI ŽENU ‘PO ZAKONU’ : Nije fer što je hodža u jednoj džamiji u Švedskoj ostao bez posla samo zato što je držeći se Svete Knjige pozvao i poučio džematlije kako se ‘žena dovodi u red’, kod nas u BiH je to ‘normala’ i isti stavovi se javno promovišu svaki dan pa nikom (osim žena) – ništa

 

Baš je baksuz taj hodža u Švedskoj džamiji u gradu Kristianstad, taj brat Saleh Abouelenen. Dobio je otkaz na poslu imama a kakve su (ne)prilike nije mu više lagodan ni život u Švedskoj, vlasti su najavile da će mu preispitati gostoprimstvo. A samo što je pred punom džamijom prošlog petka javno podučio svoje džematlije ‘hutbom’ ili ako vam je ljepše (a meni jeste) – govorancijom kako se tuče žena po šerijatu i pozvao ih da to čine.

Nije fer, hodža je, iako znam da se ovo islamoljupcima i vjerncima u BiH neće dopasti, samo reako ono što piše u Svetoj Knjizi muslimana, u Kur’anu, a njemu je u opisu poslova da ta saznanja širi. On je svoje predavanje pojasnio kao metod kako se ‘na pravi način žena dovodi u red’.
‘Ženina buntovnost nastaje kada je više nije moguće kontrolirati i kada ne sluša svoga muža, i već i sama zabrinutost da bi žena mogla postati buntovna, razlog je da se posegne za “mjerama“.
A onda je citirao ‘mjere’. ‘Ženu prvo treba upozoriti. Potom je treba izbjegavati u krevetu. Ako ni to ne djeluje, treba je udariti. Pod udaranjem se ne misli na upotrebu pretjerane sile. Treba samo pokazati da su narušene neke granice i da nije preostalo ništa drugo’.

Švedske vlasti su zabrinute ovakvim istupom, Islamska Zajednica Švedske se ‘ogradila’ kao i uvijek u sličnim situacijama, međutim hodža je samo citirao ono što piše u Knjizi. I mi će mo.
“A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! – Allah je, zaista, uzvišen i velik!” (Prijevod značenja 34. ajeta sure En-Nisa)

Ne znamo da li u ovom džematu ima ‘naših’ muslimana što nije isključeno jer mi smo uvijek u dijaspori ako nemamo svoju džamiju ‘uz braću’ Turke, Arape i ostalu braću, ali znamo da se BiH Islamska Zajednica nije o ovome oglasila iako u Švedskoj ima dosta i bh džamija. Čak ni ‘ograđivanjem’, a trebala bi, ne zbog ovog hodže u Švedskoj već zbog svojih učenjaka i mualima koji su školovani u istim školama Bliskog Istoka, koji su čak i predavači IZBiH po silnim sesijama ili daju savjete i tumačenja po socijalim mrežama te gostuju po gradovima BiH gdje sakupljaju na desetine hiljada slušača.. Njihovi stavovi su isti ili slični ovom hodži u Švedskoj. Da ne nabrajam mnoge doktore i magistre, hafize i šejhove pomenut ću samo nekakvog tumača islama i hafiza, izvjesnog šejha Elvedina Pezića koji je u jednom o svojih ‘predavanja’ naveo da ‘ženi treba jednu raspalit svaki dan radi prevencije‘, sa pozivom na Knjigu. I opet se u BiH šuti, nema čak ni reakcije silnih odjela za porodicu i brak u IZBiH, a to je valjda njihov dio posla. Umjesto toga, važna vijest u BiH je na nekim portalima kako Elvedin Pezić hrani patke u Bihaću, gdje je svratio ‘poslom’.

Znam, mnogi će reći prijevod Svete Knige nije kompletan jer je arapski složen i komplikovan za prevođenje, biće i ovoga ‘mi imamo drugačije tradicije’ ili ‘mi smo islam srednjeg puta’, međutim suštinske razlike tu nema u stajalištima, iako ih javno nećete čuti iz Rijaseta kao u predavanjima Pezića i sličnih. Uostalom, ako je tako koplikovano, što se ne molimo na našem jeziku pa da onda bude sve razumljivo? A kakav je pristup prema ženam u BiH dokazuju silna ubistva, maltetiranja i tuče žena skoro svaki dan a malo ko odgovara. Tu ni država ne reaguje niti se previše ‘ograđuje’. Zna se i zašto. IZBiH drži državu u šaci i zagrljaju i mnogi ministri i ostali ‘dužnosnici’ se pridržavaju vjere čime se i hvale. I tuku žene naravno, ali paze kako i gdje, žena se ne tuče po licu, tako piše u Kur’anu već ‘tamo gdje se manje vidi’.
Mnogi se vjenčavaju šerijatski i mnogi imaju i više žena od jedne. A kakav im je odnos prema ženi, govori samohvala ministra Adnana Delića u Kantonu Sarajevo. Koji kaže da je odgajan u duhu islama i da je njemu normalno što njegova ‘mati donosi lavor i pere noge ocu’. Što je još dobro, ne tuče je preventivno kao ovaj hodža u Švedskoj. Čak ni ‘miswakom’, granom koja se preporučuje za mlaćenje žena.

Slično njemu i davnašnji delegat u bh Parlamentu ispred stranke Silajdžić Harisa, poznati pjevač Muharem Serbezovski za govornicom kopirao je ovog švedskog hodžu, kad se raspravljalo tada o izmjenama Porodičnog Zakona BiH. Govorio je kako je normalno ženu ‘plesnuti dnevno radi predostrožnosti’ pred parlamentarcima, srećom njegovi prijedlozi nisu još i ozakonjeni državnim propisom.
A pjevač to nije lupio napamet. Preveo je Kur’an na Romski, sve zna.

photo : bh šejh i islamski tumač i predavač Elvedin Pezić hrani patke u Bihaću, u okviru – imam džamije u Švedskoj Saleh Abouelenen, arhiv 

 

tagged in 'jedna pleska ženi radi predostrožnosti', Adnan Delić ministar u Sarajevu, Elvedin Pezić hrani patke u Bihaću, Elvedin Pezić šejh ženu je poželjno istući, femicid u BiH žene tuče ko stigne i ubijaju ih, hodža u Švedskoj dobio otkaz jer je propovijedao kako istući ženu, IZBiH kakopostupati sa 'neposlušnom ženom', Kako se po islamu tretira udaranje žene, kako se tuče žena po šerijatskim propisima, Muharem Serbezovski bio delegat u bh Parlamentu, Muharem Serbezovski preveo Kur'an na Romski, Saleh Abouelenen hodža u Švedskoj ženu treba kažnjavati, smije li se žena tući po islamu, tumačenja šejhova i hafiza žene se mogu istući
Share: