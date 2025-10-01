KAKO ISTUĆI ŽENU ‘PO ZAKONU’ : Nije fer što je hodža u jednoj džamiji u Švedskoj ostao bez posla samo zato što je držeći se Svete Knjige pozvao i poučio džematlije kako se ‘žena dovodi u red’, kod nas u BiH je to ‘normala’ i isti stavovi se javno promovišu svaki dan pa nikom (osim žena) – ništa

Baš je baksuz taj hodža u Švedskoj džamiji u gradu Kristianstad, taj brat Saleh Abouelenen. Dobio je otkaz na poslu imama a kakve su (ne)prilike nije mu više lagodan ni život u Švedskoj, vlasti su najavile da će mu preispitati gostoprimstvo. A samo što je pred punom džamijom prošlog petka javno podučio svoje džematlije ‘hutbom’ ili ako vam je ljepše (a meni jeste) – govorancijom kako se tuče žena po šerijatu i pozvao ih da to čine.

Nije fer, hodža je, iako znam da se ovo islamoljupcima i vjerncima u BiH neće dopasti, samo reako ono što piše u Svetoj Knjizi muslimana, u Kur’anu, a njemu je u opisu poslova da ta saznanja širi. On je svoje predavanje pojasnio kao metod kako se ‘na pravi način žena dovodi u red’.

‘Ženina buntovnost nastaje kada je više nije moguće kontrolirati i kada ne sluša svoga muža, i već i sama zabrinutost da bi žena mogla postati buntovna, razlog je da se posegne za “mjerama“.

A onda je citirao ‘mjere’. ‘Ženu prvo treba upozoriti. Potom je treba izbjegavati u krevetu. Ako ni to ne djeluje, treba je udariti. Pod udaranjem se ne misli na upotrebu pretjerane sile. Treba samo pokazati da su narušene neke granice i da nije preostalo ništa drugo’.

Švedske vlasti su zabrinute ovakvim istupom, Islamska Zajednica Švedske se ‘ogradila’ kao i uvijek u sličnim situacijama, međutim hodža je samo citirao ono što piše u Knjizi. I mi će mo.

“A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! – Allah je, zaista, uzvišen i velik!” (Prijevod značenja 34. ajeta sure En-Nisa)

Ne znamo da li u ovom džematu ima ‘naših’ muslimana što nije isključeno jer mi smo uvijek u dijaspori ako nemamo svoju džamiju ‘uz braću’ Turke, Arape i ostalu braću, ali znamo da se BiH Islamska Zajednica nije o ovome oglasila iako u Švedskoj ima dosta i bh džamija. Čak ni ‘ograđivanjem’, a trebala bi, ne zbog ovog hodže u Švedskoj već zbog svojih učenjaka i mualima koji su školovani u istim školama Bliskog Istoka, koji su čak i predavači IZBiH po silnim sesijama ili daju savjete i tumačenja po socijalim mrežama te gostuju po gradovima BiH gdje sakupljaju na desetine hiljada slušača.. Njihovi stavovi su isti ili slični ovom hodži u Švedskoj. Da ne nabrajam mnoge doktore i magistre, hafize i šejhove pomenut ću samo nekakvog tumača islama i hafiza, izvjesnog šejha Elvedina Pezića koji je u jednom o svojih ‘predavanja’ naveo da ‘ženi treba jednu raspalit svaki dan radi prevencije‘, sa pozivom na Knjigu. I opet se u BiH šuti, nema čak ni reakcije silnih odjela za porodicu i brak u IZBiH, a to je valjda njihov dio posla. Umjesto toga, važna vijest u BiH je na nekim portalima kako Elvedin Pezić hrani patke u Bihaću, gdje je svratio ‘poslom’.

Znam, mnogi će reći prijevod Svete Knige nije kompletan jer je arapski složen i komplikovan za prevođenje, biće i ovoga ‘mi imamo drugačije tradicije’ ili ‘mi smo islam srednjeg puta’, međutim suštinske razlike tu nema u stajalištima, iako ih javno nećete čuti iz Rijaseta kao u predavanjima Pezića i sličnih. Uostalom, ako je tako koplikovano, što se ne molimo na našem jeziku pa da onda bude sve razumljivo? A kakav je pristup prema ženam u BiH dokazuju silna ubistva, maltetiranja i tuče žena skoro svaki dan a malo ko odgovara. Tu ni država ne reaguje niti se previše ‘ograđuje’. Zna se i zašto. IZBiH drži državu u šaci i zagrljaju i mnogi ministri i ostali ‘dužnosnici’ se pridržavaju vjere čime se i hvale. I tuku žene naravno, ali paze kako i gdje, žena se ne tuče po licu, tako piše u Kur’anu već ‘tamo gdje se manje vidi’.

Mnogi se vjenčavaju šerijatski i mnogi imaju i više žena od jedne. A kakav im je odnos prema ženi, govori samohvala ministra Adnana Delića u Kantonu Sarajevo. Koji kaže da je odgajan u duhu islama i da je njemu normalno što njegova ‘mati donosi lavor i pere noge ocu’. Što je još dobro, ne tuče je preventivno kao ovaj hodža u Švedskoj. Čak ni ‘miswakom’, granom koja se preporučuje za mlaćenje žena.

Slično njemu i davnašnji delegat u bh Parlamentu ispred stranke Silajdžić Harisa, poznati pjevač Muharem Serbezovski za govornicom kopirao je ovog švedskog hodžu, kad se raspravljalo tada o izmjenama Porodičnog Zakona BiH. Govorio je kako je normalno ženu ‘plesnuti dnevno radi predostrožnosti’ pred parlamentarcima, srećom njegovi prijedlozi nisu još i ozakonjeni državnim propisom.

A pjevač to nije lupio napamet. Preveo je Kur’an na Romski, sve zna.

photo : bh šejh i islamski tumač i predavač Elvedin Pezić hrani patke u Bihaću, u okviru – imam džamije u Švedskoj Saleh Abouelenen, arhiv