ŠTA BI NA OVO REKAO ‘ŠVABO ŠMIT’ – Srbi ometaju Reisa u njegovim vjerskim planovima : Reis uciljao 64 duluma iliti 64.000 m2 u okolici gradske džamije u Bratuncu kao ‘vakufsko’ vlasništvo koje treba pripasti Rijasetu da tu izgradi stambeni objekat sa poslovnim i rekreativnim sadržajima a Srbi nedaju

– Razočarani su muslimani posebno oni u vrhu Medžlisa IZBiH u Bratuncu jer im vlasti Opštine Bratunac navodno nedaju džamijsko ‘vakufsko’ zemljište u centru grada i uz džamiju, nekih tričavih 64 duluma vrijednih nekretnina. Do sada smo uglavnom čitali i slušali kako Rijaset u odsutnosti Zakona o restituciji i nacionalizaciji podkuplja i u svoje vlasnišvo stavlja državne nekretnine širom Federacije BiH, po Hercegovini i po Republici Srpskoj, tužbama ili nagodbama uglavnom radi gradnje džamija i islamskih centara. Pri tom koriste kao dokaze o vlasništvu ‘šerijatske Zemljišne Knjige’ i nekadašnji Katastar iz Otomanske vladavine, po čemu je čitava BiH zapravo ‘vakuf’ ili tačnije vlasništvo Rijaseta. I zna se, u Federaciji nema problema. Sudovi to prihvataju, ako se ne može izvršiti povrat nekretnine može naknada mjesečna, imamo najsvježiji primjer muljanja Suda, načelnice Benjamine Karić i Skupštine KS po kojem je Reis izdejstvovao još uvijek tajnu cifru mjesečne rente na ime toga što je ‘odustao’ od traženja Vijećnice koja je ‘na vakufskoj zemlji’ u vlasništvo, na sličan način je uzet i Prešernov nekadašnji park u centru Sarajeva koji je inače i državni spomenik. Dakle, sva BiH je bila nekadašnji vakuf iliti Osmansko carstvo pa prema tome tamo gdje Reis ušica prostor ima da se vrati iako ne postoji Zakon o restituticiji ili da mu se plaća mjesečna naknada. Po tom ‘osnovu’ Reis može tražiti da mu se dadne i Predsjednišvo i vlada i sve zgrade Sarajeva i drugih gradova širom zemlje, čitava država, za sada on radi ciljano i izbirom atraktivnih lokacija. Hrvati se bune tu i tamo, vidjeli smo kako su muslimani nestrpljivi pa počeli kao u Stocu i samovlasno otimati, Srbi u Republici Srpskoj su tu najoprezniji. Tamo gdje su bile nekada džamije koje su porušili, dozvolili su obnavljanje, u nekim dijelovima kao u Banja Luci su čak su i trgovali sa Reisom pa su na mjestu nekadašnjeg muslimanskog groblja ‘vakufa’ nikle sambene zgrade u dogovoru sa Rijsetom, Rijaset je to ‘mahnuo’ za nekoliko miliona KMa.

– No, kako se poslovno carstvo najbolje i najprivilegovanije firme (ne plaća PDV a dobija lovu od države sa svih strana) IZBiH širi tako i ‘guzica zijeva’ sve više. Nakon što su ‘podmirene’ porušene džamije, Rijaset se dao u pravi biznis pa gradi islamske centre, vrtiće, islamske restorane i hotele, islamske staračke domove i razumljivo je što im uopšte ne treba Zakon o restituciji.

Ovdje u Bratuncu nije problem kao uvijek džamija, ‘harem’ ili groblje, riječ je o ogromnom komplkesu zemljišta uz centralnu džamiju gdje IZ planira stambenu zgradu, sportsko rekreativni centar i auto-praonicu, čak. Po Katastru ove nekretnine su upisane na Republiku Srpsku i opštinske vlasti Bratunca neće da prihvate ovakav zahtjev Rijaseta, razmatra se u Rijasetu i pokretanaj sudskog spora u vezi njihove inicijative koju ‘guraju’ još od 2010 godine. Kažu da su ‘razradili regulacioni plan’ (!?), ‘to je naše’ i na sceni je ‘čista diskriminacija’, tvrdi hodža u Bratuncu Elvir Hodžić, i ‘ići će se na Sudove’ čak i ‘kod međunarodnih institucija’. Pa dodaju ‘nećemo tu praviti islamski centar već stambeno poslovni objekat sa auto-praonicom koji će služiti svima’.

– Ako je za auto-praonicu onda to svakako treba dozvoliti jer svi znamo da je to jedna od glavnih zadaća vjerske organizacije IZBiH. Pa onda, biće tu unutra i mala halal teretana, pa soba za molitve, svašta ponešto a spratovi su za stanove. Ko može odbiti takav fin i značajan projekat. Tite mi, ovi će u Rijasetu još malo napraviti i aerodrom i imati svoje avione, kako su krenuli.

Šta bi na ovo reako ‘Švabo Šmit’, visoki bh predstavnik? Koji je čak i nametnuo zakon po kojem nekretnine pripadaju jedino državi?

Ko zna? Kad se on svaki dan isjedava sa Reisom sa kojim brsti politiku države, i kad se zna da je IZBiH država u državi BiH, moguće je i da nešto fino ‘nametne’.

photo : ilustracija, go green auto-praonica, arhiv