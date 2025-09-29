TUŽILAŠTVO PO ŠERIJATSKOM KALENDARU : Bivši načelnik Opštine Banovići SDA Bego Gutić konačno optužen, hapšenje, ispitivanje i istragu odgađao zbog odlaska na hadž, javljeno mu iz Sarajeva da ga ‘prisluškuju’…

I ne samo to. Bego Gutić zbog veza SDA centrale u organima gonjenja, kakve su prilike neće imati ni problema sa optužnicom a posebno sa oslobađajućom presudom. Javili mu jarani da se prisluškuje i da, kako pišu mediji, ‘pazi šta priča i s kim razgavaraš’. Ko u krimi serijama na ‘Netflixu’, Tite mi. Kažu vijesti, tužilaštvo BiH je trebalo podići optužnicu protiv njega još u augustu ove godine i prije, ali je ‘na njegov zahtjev ispitivanje odgođeno zbog odlaska na hadž’ (juna 2025, op. cup Cross), na svetu dužnost svakog SDA kriminalca ili kojeg drugog bošnjačkog političara u vlasti. Zbog dojave iz službi bezbjednosti, nije ni uhapšen pa je tako i optužnicu dočekao ovaj hadžija na slobodi.

Odprilike, u šerijatskoj sekularnoj i građanskoj državi to izgleda ovako. Tužilaštvo zove i kaže, brate možeš li doći da te ispitamo, ima nekakvih nepoznanica i da to rasčistimo, a eventualno istraživani kaže : ne mogu sad nikako, možeš li to odgoditi dok se ne vratim sa hadža, pod primprema sam i pod stresom i tako dalje. I neka ne bude petkom, please, znaš da to ne propuštam i neka se zna nije to zbog krivice i straha, Bego se samo boji Allaha…

Nema problema, kad postaneš hadžija, javi se, završi tužilac službeni poziv iz ono ‘sretan ti put i neka ti Allah podari zdravlje na tom časnom putu.

Samo prave patriote i vjernici imaju mogućnost u pravnoj državi da im se kaže da se ‘prisluškuju’ i da pripazi šta će govorit preko telefona. Oni ostali, zaostali i njima slični, mogu očekivati upad ujutru u tri sata u spavaću sobu, sa kamerama televizije i moraju odgovarati na teška pitanja odmah onako nenaspavani. Ovaj uzoriti hadžija je tako mjesecima zajebavao prisluškivače i ‘čekere’ jer je kao u serijama na tv znajući da se osluškuje, pričao o baklavama, o značajnim planovima za državu ili o svakodnevnim stvarima, tako da ni oduzimanje njegovog telefona neće biti nikakav pravi dokaz. Jučer je, vele, koačno podignuta optužnica, Bego je nakon povratak sa hadža bio ‘kooperativan’ i sad je spreman i na postupak. No međutima, isto tako i također, sve mi ovo liči na šegu i zajebanciju. Istraga je protiv Bege ‘vođena’ i ‘vodi se’ još od 2022, jednom je čak i ispitan marta 2022. dok nije bilo hadža, dolazili su mu i kući ali telefon tadašnji mu je tek oduzet juna mjeseca te godine, sačekali su da Bego počisti ono što ne valja, kad je kupio drugi, onda su mu javili da ga tobože ‘prisluškuju’. Budala, mogao je odbiti dati telefon kao i SDA Sarajlić ‘hoš da ti sredim’ Asim, platiti kaznu od 1,000 KMa jer po bh propisima i to može, pa biti hadžija i prije hadža. A mogao je zovnuti i advokaticu Vasviju Vidović da mu telefon prokrijumčari u tašnici kao onaj od Ranka Debevca predsjedniak Suda BiH, no Bego je telefon ‘glat’ predao jer u njemu osim slika džamija, djece i radnog stola u Opštini nije ništa bilo, imao je vremena tri mjeseca da ga ‘delitira’.

Pa ko ne bi volio ovaku državu jebem ga blesava i pizda mu materina. Kad možeš ovako biti ‘kooperativan’. Optužnica će pokušati dokazati Begi neki sitni prekršaj i nestašluk koge često zovu krivično djelo korupcije i zloupotrebe jer je navodno koristeći položaj načelnika opštine nudio lovu opozicionim parterima sa kojima je dogovarao zaposlenje njihovih članova porodice u javnim poduzećima a da za uzvrat oni pređu u redove SDA mafije da bi imao većinu.

I još, mediji zaključuju da je ‘predmet godinama bio u ladicama tužilaštva’.

Pa gdje će drugo biti budale jedne, neće ih valjda držati po hodnicima.

photo : Bego Gutić hadžija i načelnik, arhiv