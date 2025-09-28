Utica NY : Da li znate da je podpredsjednik utičke kontroverzne, nelegalne i kompromitovane džamijsko-političke udruge ‘BACA’ Utica NY Sandro Šehić izdao je knjigu o Isusu Kristu još 2018. godine ‘The Art of Jesus’ (Isusova umjetnost)?

Da, podpredsjednik ove džamijske udruge koja ovih zadnjih godina ‘tarlaha’ sa Bosancima zvanim Bošnjaci u gradu Utica NY u ime ‘bosanske zajednice’ a za svoj račun i rčun džemata, doktor Sandro Šehić, zamjenik još poznatije njegove i ‘naše’ šefice-učiteljice u privatnoj školi turskog disidenta Gulena u našem gradu Hanke Grabovice, zaokupljen je kao i svaki pravi džematlija ovdje u dijaspori Amerike – sa Isusom Kristom. Čak mu je i knjigu posvetio, može se još kupiti online ili direktnim pozivom autoru.

Knjga se bavi Isusom u dvije varijante. Jedna je ona ‘umjetnička’ koja govori kako je Isus više od svih religijskih junaka preuzeo umjetnost slikanja i arhitekture (i puna je slika Isusa od platna svjetskih umjetnika do njegovih portreta po crkvama, ima slika daleko više od teksta) a druga se dotiče ‘njegovih humanih vrijednosti’.

Profesor i istoričar Sandro pa još i doktor (Northcentral University in Prescott Valley, AZ, online studiranje i doktoriranje na daljinu) često uz ovu knjigu drži predavanja po sesijama i plijeni pažnju domicilnog krišćanskog svijeta čime dokazuje i pokazuje kako je ‘islam religija koja toleriše i prihvata druge’ i različite’, ali ne ulazi dublje u analizu iz sasvim opravdanih razloga. Što uopšte nije tačno, ali nije tema ovdje i sada. Ponaša se čisto kao i svaki ‘osviješteni džematlija’ : jedno mislim, drugo pišem a na treći način postupam. Iz, kako ono reče ‘uvaženi Reis’, čiste ‘potrebe’. Da prevedemo : ‘da se Vlasi ne dosjete’.

Njegovo veličanje Isusa makar i kroz umjetnost je zapravo recept iz Kur’ana, gdje se Isus spominje ali ne kao ‘Božanstvo’, već kao ‘naš’ Poslanik po imenu ‘Isaa’. Dok je Isusova majka Marija koja je po ‘Novom Zavjetu’ kao djevica rodila sina, zapravo ‘naša’ Mejrem. Čime je opet Isus ‘jetim’ jer nema oca. Kao što je na primjer Noah ‘kod nas’ postao ‘Nuh’ a onaj ‘njihov’ Ismael postao ‘naš’ Ismail, dok je Adam postao Adem i tako redom i listom.

Čista prepisivačina prilagođena novoj vjeri islamu u kojoj se zna da osim Boga Allaha jednoga nema drugih božanstava, ali ne bih dublje u te ‘Božje stvari’, nije dobro za zdravlje, nije ni profesor Sandro to htio knjigom. Knjiga je zapravo samo rezultat ‘naše potrebe’ u kojoj je dozvoljeno sve.

Pa i ova ljubav prema Isusu koja je skriveni portret ‘našeg’ Poslanika Isaa. Ništa drugo.

photo : naslovnica knjige profesora Sandre Šehića ‘Isusova umjetnost’, arhiv