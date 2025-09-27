BEZ SADAKE NEMA NAFAKE : ‘Zelenkapica’ Benjamina Karić se prva pohvalila početkom gradnje muzeja ‘Ars Aevi’ u Sarajevu ma njenom novom podijumu za zabavu i samopromociju, na ‘Vilsu’, kao da je ona obezbjedila lovu, a zapravo je stigla još jedna ‘sadaka’ iz EU

U Sarajevu je nakon toliko godina i natezanja i nadmudrivanja, ozvaničen početak gradnje Muzeja savremene umjetnosti ‘Ars Aevi’ na Vilsonovo šetalištu. Ovaj internacionalistički koncept i muzeološka zamisao postaje stvarnost i sve je izglednije da će konačno vrijedna kolekcija muzejskog blaga koja obuhvata preko 130 radova renomiranih svjetskih umjetnika (među kojima su i Michelangelo, Pistoletto, Jannis Kounellis, Joseph Beuys i Joseph Kosuth) biti spašena a Sarajevo dobiti veoma važnu kulturnu instituciju. Podsjećamo, dobar dio ove vrijedne kolekcije je ne nebrigom vlasti Sarajeva uništen ili oštećen a početak muzeja se veže još sa početkom opsade Sarajeva 1992. kada je grupa umjetnika (Alma Suljević, Braco Dimitrijević, Damir Nikšić, Edin Numankadić, Enes Sivac, Fikret Libovac, Jusuf Hadžifejzović, Maja Bajević, Mustafa Skopljak, Nebojša Šerić Šoba, Nusret Pašić, Šejla Kamerić i Andrej Đerković) osmislila Kolekciju i prvi put to predstavila javnosti samo dva mjeseca nakon opsade glavnog bh Grada. Od tada pa sve do sad, vlasti su se kao što je red i zakon u BiH kad je u pitanju kultura i umjetnost ove vrste oglušivale o vapaj i zamolbe da se blago sačuva. Dok se svaki dan po glavnom Gradu otvaraju štokakvi spomenici rata pretvarajući Sarajevo u ruglo uništavajući i ono malo zelenila, na što se bacaju milioni KMa bez razmišljanja, dotle državne institucije kulture kao što su Zemaljski muzej i njemu slični, uvijek čekaju sadaku. Vlast se navikla na donacije i to je postala bh normala.

Međutim, čim je novac za ovaj muzej obezbjeđen, među prvima se javila ‘zelenkapica’ SDPa Benjamina Karić načelnica Novog Sarajeva na svom ‘fejsu’, Tite mi kao da je ona dala pare iz svog džepa ili da je novac obezbjeđen iz budžeta. Jok! Lovu (4,1 miliona KMa) je dala EU u sklopu šireg projekta pomoći (za još neke instuticije i spomenike osim Muzeja ‘Ars Aevi’) od oko 8 miliona KMa u čemu učestvuju najviše Italija i Francuska. Samohvalama se pridružila i ostala elita sarajevske vlasti po istom principu : vidi kako smo dobri i kako izgrađujemo naše Sarajevo.

Na isti način je uz pomoć EU obnovljena i Vijećnica koju je za svoje islikavanje pored šetnji po Baščaršiji najviše koristila ova bolesno nasmijana SDP lažljivica uz ono njeno poznato ‘vratili smo Vijećnicu Sarajevu’. Što je notorna laž, Vijećnica je oteta od naroda zahvaljujući Benjamini i Sudu, iz nje je istjerana Narodna biblioteka a Vijećnica pretvorena u sale za vjenčanja i političke skupove. Čak više, Benjamina je uz vlast Sarajeva na zahtjev Reisa, donijela u Skupštini Kantona odluku po kojoj se Reisatu svaki mjesec isplaćuje povelika suma novca, neki kažu preko 20.000 KMa ne zna se tačno jer vlasti kriju tu cifru od javnosti, na ime šerijatske hipoteke, zbog čega je Reis odustao od tužbe da traži Vijećnicu Reisatu, jer je navodno po šerijatskim Zemljišnim Knjigama to vlasništvo Islamske Zajednice. Nacionalna biblioteka još tavori i čuva po podrumima spašene knjige i drugo vrijedno blago dok preko deset godina vodi sporove sa Gradom da joj se dozvoli povratak u Vijećnicu, ali i vlast i Sarajevo imaju druge planove.

‘Sagradiće se nova Nacionalna biblioteka a finansijer je već ucrtan : donacije Saudi Arabia-e.

Ništa u Sarajevu vlast nije izgradila parama iz budžeta već samo čeka donacije ili se zadužuje kreditima a onda se sa tim hvali, kao i ovoga puta svojom uspješnošću. Bez stida i srama kao i uvijek.

No, sadaka je bila i ostala samo njima nafaka. EU je dajući pare za obnovu Vijećnice izričito tražila povratak u nju Nacionalne Biblioteke međutim Benjamina je imala i ostvarila druge i drugačije planove. Ne treba ni ovdje kod Muzeja ‘Ars Aevi’ isključiti smicalice vlasti i može se lako desiti da, kad se Muzej završi, Benjamina u njega ili uz njega useli još kojeg drugog stanara. Vrijedi podsjetiti da ova ‘doktorica Rimskog prava’ iako izgleda nespretno i nevino, zna šta radi. Nakon što je obnovljena stara Bistrička stanica također donacijama, ‘Benjka’ je obećavala da će tu smjestiti Muzej ‘Valter’ iz Električne Centrale, državnog spomenika kojeg je prodala zelenim tajkunima, no nakon renoviranja Stanice, tamo se prodaje turski sladoled i kebab. ‘Valter’ je završio na tavanu Bistričke stanice.

‘Vils’ je sada nova modna pista načelnice, Vijećnica je ostala za druge.

* učimo arapski i turski da bi yavoljeli bosanski :

sadaka – donacija, nafaka – dobitak, a može značiti i rasipanje

photo : elita vlasti Sarajeva predstavlja početak gradnje Muzeja ‘Ars Aevi’, arhiv