DOVAMA PROTIV DUŠMANA DRŽAVE : Nije problem što pijanica ministar Zukan Helez pije i čašćava, problem je što sa zadovoljstvom račune plaća narod a odobrava Reis

* Nema tog ministra iz preko(reda) Bošnjaka u BiH koji se ovog ljeta naklanjao i koji je više dove proučio, i obišao džamija i grobalja nekakvih ‘šehida’ od Zukan Heleza. Znam, svi bošnjački ministri dove i naklanjavaju jer im je to u opisu njihovih poslova budući da ne rade posao iz svoje nedležnosti, ali što je ovaj naš pijani i vrijedni ‘patriota’ ministar odbrane BiH i navodno ‘zajedničkih oružanih snaga’ BiH pa još i podpredsjednik tobože nasljednika antifašista i partizana SDP partije uspio samo ove godine, to nije pošlo za rukom čak ni notornom Željku Komšiću, inače Bošnjaku iz (ne)reda Hrvata.

Zukan je nacijo, obišao sve džamije BiH-otvorene, poluotvorene i neotvorene, mejtefe, sve herojske spomenike BiH kojih ima koliko i stanovnika, sva groblja ‘šehida’, islikao se sa bivšim i sadašnji Reisom, naprimao se ahmedija u zvaničnu i službenu posjetu u svom uredu, sastajao se sa majkama, tetkama i strinama, sa udruženjima boraca i udruženjima za zaštitu prirode, otvarao sajmove privrede, kao ovaj zadnji u Tešnju, primao u posjetu fudbalere i ostale sportiste, i čitavo ljeto samo dovio i dovio, ruke mu se užarile onako okrenute prema Nebu. Sa svima njima i na svakom tom službenom zadatku, Zukan se vazda obraćao Bogu i državi, a kad je ponestalo u BiH mjesta za učenjem dove, potražio je spas kod Iranaca, pa onda u Maleziji i evo, vjerovali ili ne, prije nekoliko dana dovio je i na groblju u Egiptu u društvu ‘delegacije’ Rijaseta. Sa domaćeg prešao na internacionalni molitveni zadatak za spas države.

* Najmanje ga je, da prostite, bilo među vojnicima i među suradnicima u vrhu komande Oružanih Snaga, tamo gdje bi ga, opet da prostite ili kako bi rekao Zukan ‘da halalite’, trebalo najviše biti. Sa njima pa i sa rajom je uglavnom komunicirao putem ‘fejsa’, onog regularnog i onog Sandžačkog zvanog TV ‘Face’.

U islamskoj državi BiH koja je inače onako od jebe i dokolice po Ustavu sekularna i građanska, ni to ne bi bio problem, mislim to da Zukan voli popiti, potući se u kafani, platiti račun, opsovati i sve što uz to ide, zbog čega je i pravosnažno presuđen, ta ljudi smo, nismo valjda skupina vjernika muslimani i to nam je lična karta, međutim problem pored toga što Zukan ne radi svoj posao je u tome što ovakvog ministra podržavaju i narod i Reis. Posebno Reis, koji zna kakav je grijeh u alkoholu krvi pravog vjernika i muslimana. A svesrdno ga podržavaju i bivši i sadašnji Reis, sve uz onu poznatu ‘fetvu’ iz Svete Knjige da ‘cilj opravdava sredstvo’. Da prevedemo : ako Zukan dadne državne pare za džamiju u Kupresu i tamo se islika sa ahmedijama, Bog će mu oprostiti. Pa makar bio i malo pijan, da ne kažem pripit. Ako spiska silnu lovu na Bajramski dernek kao i Reis, treba progledati ‘kroz prste’ jer učinio je dobro za ‘našu stvar’. Međutim, problem je što Zukan nije dao svoje već pare naroda, ali to su već finese koje narod oprašta. Bivši Reis ga je proglasio ‘umao šehidom’, umalo onim koji je ušao u odbranu države sa namjerom da pogine sa osmijehom na Allahovom putu (‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, na otvoru džamije na Kupresu ovog ljeta, op. Cross) pa srećom ostao živ, zbog čega mu se dodjeljuje titula ‘gazije’. Džaba neki mediji pišu da je Zukan vazda ‘pod gasom’, to se vidi i osjeća, faca mu tukne na šljivu i pivu, kad on ‘radi za našu stvar’ a što se kod Onog Gore vrednuje stohiljada puta više od svega. Kao kad neko ode na ekskurziju u Saudi Arabia-u pa tamo odklanja jedan ‘namaz’ – molitvu, i onda to po Reisatu vrijedi – kao stohiljada molitvi u BiH u nekoj od silnih džamija. Još konkretnije : možeš piti i potući se, i jesti ‘krmetinu’ ali ako imaš para pa postaneš hadžija, toliko si ‘zaradio sevapa’ da obični vjernik ne može da klanja svaki dan deset puta u svom životu. Kako Zukan još nije bio Tamo, požurio je da molitvama to nadoknadi Ovdje. Osim, ako hadž nije obavio tajno kao i nekadašnji SDP šef i ministar BiH Zlatko Lagumdžija, ali nam to još ne otkriva.

* Zukanovo patriotsko pijanstvo se počelo prepoznavati od onog ‘historijskog susreta’ budućih partnera u vlasti u Konjicu juna 2023, kada je nakon što je navodno Dodik opsovao genocid, skočio da se sa njim potuče i opsovao mu majku. Ma rek’o ‘jebem ti mater’, kao što je ponovio isto kod Senada ‘Ataturka’ na tv ‘Face’. Od tada, svaka dova Heleza bila trijezna ili pijana, vrijedi daleko više. A cijeni to i narod, kaže jedan od naslova u bh medijima ‘OTKRIĆE CIN-A: Zukan Helez našim parama platio više od hiljadu alkoholnih pića’ od jučer.

CIN (Centar za Istraživačko Novinarstvo u BiH) je dao samo manju sliku Heleza i ostalih bh pijanaca u vlasti pregledom i analizom utroška vlasti BiH na reprezentaciju, na krkanje državnih para sa službenih kartica za period od 2018 do 2024 te sa djelimičnim uvidom u račune ‘vrijedne’ 578.000 KMa. Potpuniji izvještaj je prenio portal ‘Valter.ba’ i neki drugi mediji, uz napomenu da su osim Heleza u deset ministarstava BiH veoma agilni u troškarenju u kafani i ‘ostali’ među kojima se ističu Staša Košarac i Zoran Tegeltija, no Helez je čini se bio najagilniji.

Najčešće je pijani ‘Bošnjak sa najvećim mudima’ kako mu tepaju jer je Dodiku kreHnuo mater, čašćavao u rodnom Bugojnu i u drugim gradovima države, analiza nije tretirala upotrebu kartice u inostranstvu. Ali i to je bilo dovoljno da saznamo de je Zukan spiskao na reprezentaciju blizu 800.000 KMa, što je blizu prosjeka ovom trošanluku, jer su za ovaj ispitivani period ministri potrošili od 2018 do 2024 ravno 7,14 miliona KMa u ove svrhe, u piće i iće. CIN je pokušao provjeriti prisustvo osoba i udruženja koja su navodno sjedila sa ministrom i nažderavala se, međutim većina sugovornika u organizacijama i udruženjima se izjasnilo da nisu ‘prisustvovali sastancima’, što dodatno daje sumnju u same događaje i eventualno mogućnost izmišljanja radi uzimanja para para i samopromocije.

Pilo se i jelo svega i svačega, od piva, rakije, likera, viskija do vina, nije se žalilo. Radi ilustracije, evo samo jednog banalnog događaja između onih daleko kompleksnijih i većih iz te analize.

‘Dan žena, Bugojno, 2024. godina. U motelu „Alibey” je napravljen ceh od 914 KM koji je novcem građana platio državni ministar odbrane Zukan Helez. Uz hranu, na računu je 60 piva, 22 pelinkovca, 11 čaša bijelog vina i boca „Vranca Procorde” – ukupno više od stotinu alkoholnih pića. Ministar Helez je trošak opravdao računima i službenom zabilješkom u kojoj piše da je bio na sastanku i radnom ručku s 11 predstavnika udruženja žena Gornjovrbaske regije i Kantona 10 te Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). No, većina njih kaže da taj dan nisu bili sa ministrom Helezom.’

* Jebi ga, mi mislili stižu uniforme, dronovi, topovi, helikopteri i avioni, cvjeta namjenska industrija kao i slike Heleza sa puškama iz dana u dan, stigla kontrola bh neba, ‘brzi odgovor’ i postali smo ‘najveći partneri Amerike’…

A ono iz duše ministra progovara rakija i piva. ‘Naša stvar’ među nogama.

photo : ministar SDPa Zukan Helez u omiljenoj pozi na svakodnevnom zadatku, arhiv