BESPUĆA LUDOSTI I BEZOBRAZLUKA, ‘sveto trojstvo’ uzima svoj danak : najplaćeniji prostaci u BiH Parlamentu se svađaju i psuju na razumljivom istom jeziku a ne priznaju materijale koji nisu napisani na tri službena jezika, u ‘Republici Sarajevo’ donose Zakon koji opravdava nezakonistost …

* Možete li zamisliti da se u suverenoj, nezavisnoj i kako ono reče onaj zeleni doktor islamskih nauka što glumi Aliju ‘predsjednika’, onaj Denis Bećirović, aha – nepokorenoj’ državi BiH – zakonodavci i parlamentarci svađaju oko službenih materijala, ne razumiju jedni druge? Svoje neslaganje sa ovom ‘nepravdom’ iskazuju na jeziku kojeg odlično znaju i govore, ali ‘ne razumiju’ materijale za sjednicu pa se na ‘pasja preskakala’ isvađaju, opsuju i na kraju odlože sjednicu koju smo čekali mjesecima uz zaključak da se ‘materijali dostave na tri službena jezika’ za neku slijedeću kafansku raspravu?

* Morate to shvatiti jer to je bh vječna realnost. No, u BiH su problem samo ‘oni’ ili ‘ovi’, Dayton i međunarodna zajednica, a naši ‘pravednici’ su ko ‘Pejgamberi’ čisti i pošteni i sve rade po zakonu. Nema čak za njih ni zakona, mislim – ima ali se ne primjenjuju na njima. Po propisima i Pravilnicima u ovoj nakaradnoj državi svi materijali za sjednice se dostavljaju na tri službena jezika, na bosanskom, srpskom i hrvatskom. U protivnom, predstavnici ova tri bahata plemena iz ‘svetog trojstva’ BiH, sasvim legalno mogu reći da ne razumiju ništa i nema od donošenja propisa također ništa. Prije dan-dva, to se i desilo, ne dešava se uvijek već po potrebi. Kad treba odgoditi donošenje odluke ili blokirati Parlament ili ‘stvoriti situaciju’, onda prorade propisi. Hrvati i Bošnjaci ne znaju čitati ‘ćErilicu’, Srbi nemaju pojma o latinici. Prvi govore hrvatskim, drugi bosanskim a treći zna se, srpskim jezikom.

I, dobro, pošto smo mi ‘država koja poštuje demokratiju i propise’, tako nam je uvijek definišu, zanima li ikoga na kojem su jeziku vodili raspravu da materijal nije dostavljen na tri službena jezika? Mislim, predsjedavajući Dragan Mioković (‘Naša stranka’) je sjednicu odgodio jer je po njemu nerazumljiv materijal koji nije stigao u tri verzije, delegat Mirza Čelik iz DF stranke je materijal dostavio samo na bosanskom a radi se o traženoj informaciji o gubitku radnih mjesta u BiH, u svađu između njih, uključili su se i ostali, bili su vrlo vickasti i duhoviti i materijal nije ušao na dnevni red. Odlično su sve skontali u raspravi a niko ne zna niti se o tome piše na kojem su ‘do mojega’ jeziku raspravljali i budalesali? Nisu se svađali ‘na tri službena jezika’ već na jednom te istom ‘našem jeziku’. Koji je, kao što znate, da bi svi bili različiti u jednakosti, službeno proglašen u tri verzije.

Kako ove barabe jedino razumiju taj ‘naš jezik’ u svađama, dok krkaju, drkaju i piju u retstoranu i dok jedni drugima šalju poruke i reakcije po ‘fejsbuku’ a primaju ogromnu lovu za svoj nerad i zajebanciju, onda im je najbolje poslati poruku koju razumiju. Kako ova sranja neće prekinuti oni sami jer su zakonodavci, te kako takve zakone neće promijeniti ni Visoki predstavnik Schmidt, ima on pametnija posla sa majkom Munirom, sa Reisom, sa Dodikom pa i sa ovakvim prostacima na druženju i žderačini, evo ja ću im poručiti i poslati svoje stručno jezičko mišljenje iz dijaspore, na jeziku kojeg odlično razumiju a nije esperanto. Koje, naravno neće ništa promijeniti, ali će olakšati dušu. Ono glasi. ‘Jebo vas jezik. Daboga ga pregrizli. Jebo vas vaš službeni propis o jezicima, ma jebo vas čak i ‘Švabo Šmit’, eto. Ima još, ‘gonite se svi u pizdu materinu’, i ‘ajd zdravo’.

* Ovo sa tri ‘služebena’ kurčeva jezika nije jedini nakaradni propis, pisali smo o tome nekoliko puta. Podsjećamo, ima tu na desetine zakona koji su donešeni ciljano i koje jedino mogu parlamentarci mijenjati a neće, može i Visoki predstavnik ali ni on neće, on se bavi politikom i izigrava diplomatu BiH. Šta znam, recimo propis o odlasku parlamentaraca u penziju, kad se penzionišu pa dignu nekakvu otpremninu od 30.000 KMa a sutradan se vrate u klupe i nastave raditi uz ogromnu platu i penziju, gdje to ima? Ili, recimo propis o registraciji političkih partija zbog čije nakarade sa brojem potrebnih potpisa imamo na stotine političara i stranaka. Ili, propis o takozvanom ‘bijelom hljebu’ kad se godinu dana isplaćuju parlamentarci koji izgube madat a ne rade, ili onaj zakon koji omogućava da dvanaest bh političara u Parlamentu i vladi bez ikakve kontrole i uvida isplaćuju svake godine po najmanje 5 miliona KMa iz budžeta, svako ‘svojim’ odabranim organizacijama ili individuama, pa šta znam – propis o izricanju kazni do godinu dana zatvora za teški kriminal i korupciju ili čak za ratni zločin a onda sijedi mogućnost otkupa kazne. Onda, propis po kojem možeš promijeniti nacinalnost svake dvije godine, postoje i propisi koji regulišu dodjelu bh diplomatskih pasoša svakom kome se ćefne, propis po kojem je skoro ne moguće ikoga smijeniti jer nema konsezusa ili dogovora a postaviti ga na funkciju je lako i brzo, pa propis nakaradan do bola o nekakvim plaćanjima funkcionera dok se protiv njih vodi krivični postupak zbog čega se milioni daju na ime plata i po pet do deset godina, pa propis koji omogućava da se plaćaju stručni suradnici za bezvezne ugovore ili štokakve materijale a u stolicama sjede oni čiji je to posao …Ima toga koliko hoćete, postaje više degutanno nabrajati. Sve su to zakoni koji bi se morali mijenjati ali logično, neće ove gradske varalice sa sela sami sebi sjeći granu na drvetu. A neće ni ‘Švabo Šmit’ da ide ‘u drva’.

* Što je najžalosnije, ide se i dalje u donošenje sličnih. Koliko jučer, na prijedlog SDP mudrog delegata iz vlasti ‘trojke’, pripremljen je Zakon o legalizaciji nelegalno izgrađenih objekata u ‘Republici Sarajevo’.

Zar to nije drskost i bezobrazluk? Pustiš nekoga da gradi kuću, zgradu ili bilo šta, sačekaš da sve završi iako nema potrebnih dozvola ili je dozidao pet spratova više i uzurpirao park ili dječje igralište ili je objekat nasadio uz vodu ili rezervoar vode za piće ili uz aerodrom a onda doneseš Zakon i ostaviš mu rok da on sve to legalizuje. Nema rušenja bespravno sagrađenih objekata, jok! Po Sarajevu se gradi onako kako se kome digne ona muška stvar a ruše se samo nekadašnji državni objekti da bi tajkuni tu mogli postaviti svoje zgrade i tornjeve, i poneki ‘ciganski kartonski kućerak’ ili kokošinjac u nekoj popizdini iznad Sarajeva, kao dokaz da država ‘radi’. Pa dokle više tog igranja, majku mu, ima li tome kraja?

Još nam Grčku i Kipar prizivate umjesto da radite?

Marš, svi u grčku materinu! Ako razumijete što sam neslužbenim pismom htio reći?

photo ilustarcija : bh Parlament, arhiv