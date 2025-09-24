Ima jedna seksistična domaća sevdaHHlinka koja objašnjava kako izgledaju naša osjećanja i život nakon nedovršene stvari, nakon kad se nešto počne nikad, da izvinete, ne dovrši a nama opet lijepo : ‘sve behara i sve cvjeta’

Mogu početi odakle hoću, ima toga kod nas to nije normalno.

Evo recimo, da počnem od ‘Oca Nacije’ Alije Izetbegovića. Zna li iko kad će se provesti ostavinska rasprava iza njega pa da ‘varisi’ – tj. ‘mi’ nasljednici odahnemo, da saznamo kome je ostavio našu imovinu-državu u naslijeđe, hoću reći na bosanskom : u ‘amanet’. Njegovi certifikati su bili falš i samo djelimično raspolaganje imovinom odabranim sinovima i kćerima. Nije to bezazleno i bezopasno jer vazda se svađamo kome smo dati i pod pošto i zašto, zemlja je to, ej, komšije pa i braća se ubijaju za pola metra međe, kako onda ne bi to uradili konstututivni narodi i nešto pomalo narodnosti za čitavu državu. Mislim da bi se tada raja malo smirila kad bi vidjela kome smo dati i koliko smo podcijenjeni prodajom ili poklonom. Za sada se javno nevidljivim testamentom javlja najčešće brat Erdogan Tayib, vlasnik Turske, dok rodbina ‘Oca Nacije’ širi bezvezne priče da je zemlja je oteta, ‘Aliji su zavrnuli ruke pa je potpisao’. Pa da, ako je i bilo zavrtanja u Daytonu, onda bi trebali preispitati brata Sulejmana Demirela, ali jok. Mrtav je kao i Alija, zato nam ostaje sada jedino Sud. Bar naroda, ako to neće državni.

Odmah uz to, slijedi podpitanje a šta bi sa našim politički ubistvima? Bez da se to ne rasvijetli, nema nam u EU, valjda to znate. Hoćemo li ikada saznati kako su ubijeni mnogi bh državnici, ministri, neki poznati državni banditi šalabajzeri, pa neki generali, pa važni vještaci u postupcima, pa ratni zarobljenici, da ih ne nabrajam jer javnost dobro zna o kome je riječ a tužilaštva i ostali organi ‘ganjanja’ su davno obećali da se ‘vode istrage’ i da se ‘radi na tim složenim slučajevima’. Tri decenije istraživanja, nije to mala stvar. Tu ubrajam jer ih je svakako ubila država i njen sistem – dva najpoznatija : ubistvo Dženana Memića i Davida Dragičevića. Gdje se sve zna, i žrtve i ubice i nalogodavci, a opet se ništa ne zna, nema zvaničnih postupaka. Samo pokrivanja i zatrpavanja.

Kad smo kod tragične porodice Memić, pitamo se a šta bi sa istragom i silnim tužbama protiv Alije Budnje SDA i državnog ‘vakifa’ i darodavca a bh tajkuna, za krađu vode? Nije besmisleno i zajebancija, ovaj SDA tip je punio bazene u otetim hotelima na Ilidži i krao državnu vodu zbog čega je Sarajevo, dakle država oštećena za nekoliko stotina hiljada KMa mjesečno, plus pomnoži sa 12 da ddobiješ godišnje, a onda to pomnoži sa najmanje tri puta, jer toliko ima odkada je prijavljen. A još nema Suda za njega. A još se bazeni pune. Zaobišli ga u ‘slučaju Memić’ pa ga zaobilaze i kod krađe vode.

Šta bi, dalje se pitamo, sa krivičnim postupkom protiv Alije (vidi kako je ovo ime baksuzno a fino, malo baksuznije od imena Fikret) Delimustafića bivšeg ministra unutrašnjih poslova i jarana koji je uhapšen u akciji bombastičnog imena ‘Pravda’ i naravno poslije pušten još 2016. i od tada nema konačne sudske odluke, iako je već za kriminal prije toga osuđivan, za otmice i rekete. Uzgred stidljivo : koliko je država platila troškova na ime ovog nedovršenog postupka a mi već zaboravili i Aliju i pare. Pored optužnice, znamo to valjda, država mu je dala i advokata.

Šta bi onda sa diplomom Sebije ‘Seb’ Elene Izetbegović da li iko zna? Je li završila fakultet i dodatno doškolavanje i gdje, te kad će se saznati da li je ili nije još uvijek profesorica? Nema ništa, jedva su je nakon dvije godine tobože izbacili sa KCUSa ali tek kad je otišla iz penzije u poslaničke klupe. Znam, to sa diplomama u BiH je nemoguća misija jer čim oduzmeš jednu, pojavi se deset drugih falsifikovanih, morao bi hapsiti svu političku klijentelu i vlast i to bi već bio udar ne na Bošnjake već na sistem, Srbe i Hrvate, ipak nacijo, nije nama Sebija bilo ko. I nije nam za svakog falsifikatora Konaković obećavao da ćemo disati slobodnije kad Sebiju ‘oćera’ sa direktorske fotelje, zato za nju i pitamo. A mogli bi komotno pitati ima li ijedna ‘prava’ diploma kod bivšeg direktora OSAe ‘Osmice’ Mehmedagića od njih nekoliko. Uz put, tek onako : šta bi sa diplomom mladomuslimana SDPa Irfana Čengića? Moram i ovo pitati pa kud puklo da puklo : kad će se završiti krivični postupak protiv predsjednika Suda BiH Ranka Debevca jarana ‘Osmice’, odužilo se čekati? Da nije gluho bilo kao ratni zloćko Sakib Mahmuljin zgladio u ‘svoju matičnu državu’? Ma ne u Tursku, u Španiju, vjerujem da znate da nam je predsjednik Suda BiH bio Španac, ima i pasoš i imovinu u Španiji te prezime Kavason. I ne znam da li ovo zataškavanje sa njim ima veze sa činjenicom da mu je otac vodio istragu protiv Alije Izetbegovića?

Dalje, šta bi sa krivičnom prijavom protiv Bakira Izetbegovića? Ima ih više ali pitam se za onu o izdaji države i žrtava genocida u vezi Revizije tužbe protiv Srbije? Šta se čeka? Naredba majke Munire Subašić i brata Murata Thirovića ili je tužilštvo ope tu u onom fazonu : Nismo dobili prijavu a mi ‘gonimo’ samo kad nam se zvanično prijavi? Dobili su oni i zvaničnu i nezvaničnu prijavu i kamion dokaza ali su prezauzeti, čekaju da se Bakir vrati ponovo na vlast pada istragu obustave na svu radost ‘majke nad majkama’ Munire.

Šta bi sa krivičnom prijavom advokata Mirnesa Ajanovića, pitanje je na redu? Fino je advokat složio i prijavu i dokaze i optužnicu protiv benastog i pijanog ministra SDP dovadžije (onaj koji samo hoda po grobljima i uči ‘fatihu’ bošnjačkim borcima ‘šehidima’, (op. Cross, opali sad po Cross Atlanticu do mile volje) i ‘živog šehida’ Zukan Heleza pa opet nikom ništa. A zapravo Zukan se sam prijavio. Pričao je na TV kako je sjedio u društvu Bošnjaka koji su crtali podjelu BiH. Znači kad nema prijave, da je podjela dogovorena i da nema krivčnog djela, je li tako? A mediji love uokolo vještice koje dijele BiH dok im Zukan drži u džepu SDA crtače podjele zemlje!?

Da li iko zna i ovo : šta bi sa prijavom, istragom ili optužnicom nedajBože za pokušaj ubistva (nekoliko puta) člana i zamjenika Komisije za vrijednosne papire Mateja Živkovića? Navodno je s početka ove godine potvrđena optužnica a čovjek je jedva živu glavu izvukao prije mnogo godina, morala ga čuvati i policija i međunarodna diplomatija, ukazivanje na kriminal je urodilo plodom. ‘Ubij zvizdača, da se svog posla ne laća’.

Šta bi nadalje i u buduće sa mnogim optužnicama protiv bh glavnih i ‘sporednih’ tužilaca koje kriju bizarne a opsane razloge nastanka krivičnog djela kao što su kađa love iz sefa i spisa, krađa celularnih telefona, trošenje para sa tužilačke kartice, ‘potkivanje’, šurovanje sa teškim kriminalcima, namjerno čekanje na zastaru krvičnog gonjenja, muljanje sa davanjem predmeta posebnim tužiocima, kašnjenje sa optužnicama godinama van zakonskog roka, namjernim propuštanjem žalbe na presudu, i da ne nabrajam dalje, muka mi je, da li će neki takvi predmeti koji se vode i po deset godina ikada dočekati svoj i naš kraj? Ko to zna, ‘znanje jest krHko’, u ‘izmeđuvremenu’ zadovoljićemo se disciplinskim mjerama kao kaznama tužiocima koje se masovno izriču. ‘Nemoj više to raditi matere ti’ ili sa onim žestokim novčanim kaznama : ‘šest mjeseci ti odbijam od plate od šest hiljada najmanje 20 KMa’. Prevencija i nauk. Da se naučiš pameti. A možda se čeka i smrt pa da svi budemo zadovoljni, kao što jesmo nakon što je umro glavni tužilac Goran Salihović. Mislim, ne njegovom smrću, već konačnim završetkom postupka nakon ihahha godina ‘istrage’ i ‘sudovanja’.

Ima toga, ponestaje mi papira. Evo recimo ovo, šta bi sa kaznom CIKa Rami Isaku, najministru najPolicije koja mu je odrezana u prethodnim izborima zbog nelegalnog spota uz izbore sa 4,000 KMa. Pa Ramo patriotski rekao da nema tih para koje bi on žalio da plati jer je u spotu izražavao patriotizam, pa je ipak angažovao advokata, pa izjavio žalbu i dalje se ništa ne zna. A to bilo još jula 2024, taman nakon što je dovezao helikopter iz Potočara. Nema ni optužnice za njegovo premlaćivanje nekog gosta na njegovoj benzinskoj pumpi, mora da je kamera na pumpi prestala raditi, ispraznile se baterije taman kad je Ramo junački pokazao bradu i zube te domoljublje a tužilaštvo ne može optužiti nikoga napamet.

Šta bi sa istragom protiv nasmijane, opasno nasmijane Benjamine Karić uz nezakonitu kupovinu drugog po redu stana kojeg je prethodno parama države sredila i sakrila površinu, zna li iko na internetu išta od toga? Kako vidimo Benjka je svoje balončiće i korpice sa baklavama preselila sa Baščaršije na Vilsonovo šetalište gdje se sada umjesto u Vijećnici zabavlja javnost. Mora da se tužilaštvo skamenilo kad je vidjelo kolike kredite ima ova SDA ‘zelenkapica’ i da joj je kao olakotnu okolnost uzelo što je mlada a iskusna i što je naučila kako se mađioničarski prevrće štap mažoretkinje na ‘Vilsu’. Dok je učila Rimsko pravo na ‘prestižnom Univerzitetu’ u Travniku.

Šta bi sa potjernicom za ouđenim ratnim zločincem generalom Sakibom Mahmuljinom, zna li iko, makar sekretarica u Ministarstvu pravde i da li iko pretpostavlja kad će se dovršiti krivični postupak protiv generala Dudakovića i jedanaest veličanstvenih za ratni zločin? Kakva će biti presuda to se zna, ali zaista od 2018. gledati ratne snimke i mrcvarenje i zlostavljanje svjedoka koji su namjeno sve zaboravili nakon 30 godina i čekati da pomru još oni preostali živi svjedoci, više je od puke radoznalosti.

Šta bi sa silnim stotinama miliona naših vajnih stručnjaka i direktora u ‘Autocestama BiH’? Koje nestaju a tuneli se ne probijaju niti završavaju dionice koje se stalno najavljuju, kako koji dodatni ugovor stiže ili nova tranša kredita dolazi? Smjenjuju se direktori kao i vlast ali se jednako kradu milioni. Na stotine, naši ne znaju krasti umjereno. Ovi u EU i u Svjetskoj Banci nikako nas ne razumiju, stalno se pitaju zašto imamo toliko ‘dionica’ i ‘poddionica’, zašto se, kad ima para sve ne završi najednom? Koje budale! U nas ti je svaka ‘dionica’ novi ugovor i novi tender posao.

A ‘tenderi’ rodili ko uz kišnu godinu. Ako koja ‘stotka’ i nestane uz tender, platiš nvčanu kaznu i zapjevaš i ideš dalje. U nove ‘dionice’.

Šta će biti sa tragedijom u Jablanici, zna li iko, kad već sve znamo o tragediji u Novom Sadu i njihovoj tragičnoj nadstrešnici? Evo sad će godinu dana kako je bujica sa brda i kamenoloma iznad sela bukvalno selo sravnila sa zemljom i zatrpalo 21 lica u vodi i mulju, od tada pa do sada istragu vode samo mediji. Nekome je zaista stalo da sačuva nezakoniti kamenolom iznad brda, vlasnika te firme i državne guzonje, čim se ne može utvrditi ko je kriv za smrt ovih nevinih ljudi. A možda je i kiša kriva, ne zna se. A protiv Boga se ne ide.

Šta bi sa Dodikom i njegovim nesutavnim i nelegalnim zakonima, zatvorom, hapšenjem, potjernicama, presudom i sa svim ostalim silama države, uključujući silu i moć notornog Ramu Isaka i Zukana Heleza još notornijeg Dodikovog ‘hapsača’ i ‘hvatača’? Vidi mene budale, ne bi ništa. Čo’jek se zaigrao a igranku prihvatili ‘patriote’ i državoljupci pa je država pobijedila a Dodik gotov. Nema ga nigdje a države ima ‘na svakom pedlju’ u Sarajevu i biće je. Dok je ovakvih njenih čuvara. Još dok prođu ovi izbori koje Dodik i hoće i neće pa se Dodik ponovo izabere, stvari će bit mnogo jasnije. Za sada Ćamil Duraković kmeči jer je Dodik umjesto njega, za potpise i ostalu ‘tehniku’ predsjednikovanja pod zabranom odabrao Hrvata podpredsjednika.

* Ovdje moram stati, odoh niz papir skroz ‘dolje’. Sve do stola pa onda i ispod stola komjutera, nema smisla.

A mogao bih, tako mi Rame Isaka, nastaviti ‘do horozova’, toliko se toga nakupilo. Psiholozi kažu da je nedovršen posao pravi raj za nervozu, neposlušnost uma pa i korak za slijedeće pogrešne poteze. Zato stajem i ne mrdam, da prostite. Pronašao sam lijek u našoj staroj svedaHHlinci (ovo ‘H’ obožavam kao svaki pravi ‘identitetlij’a po čemu me poznaju) ‘Sve behara i sve cvjeta, pjesma mi je ujedno odgovorila i na uzrok nedovršnosti i moje frustracije sa tim što započeto nije dovršeno. Zvuči seksitički ali je realno. Stih ‘Ubode me i ostavi …’ je sve pojasnio, ali preboliće se nekako.

Kad je mogla naša glavna junakinja Bošnjakinja iz pjesme preživjeti i ja ću.

photo ilustracija : sa protesta u Sarajevu zbog ne rješavanja predmeta ubistva Dženana Memića, arhiv