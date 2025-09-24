KAD JE MOGAO FADIL NOVALIĆ MOŽE I MARTA – Nagradna igra EU : usvojite Plan rasta i EU Agendu do kraja septembra i osvojite vrijednu nagradu od 200 miliona eura, kad to obavite ja, komesarka EU ću se popeti na Maglić

Dosta medijske pozornosti je izazvala posjeta BiH komesarke EU Komisije za proširenje Marte Kos, koja se susrela sa članovima bh Predsjedništva i sa delegatima oba bh Doma.

Komesarka je vesela, puna energije i poleta, i došla je u BiH kako se ono veli, sa ‘obrazom’ i sa ozbiljnom nadom u bolju budućnost BiH u Evropi. Nahvalila je dosadašnje uspjehe u BiH (?!), neizmjernu želju EU da se BiH primi u članstvo (‘to jedva čekaju svi u EU’), iskazala je veliku želju i u FBiH i u Republici Srpskoj mladih za boljom budućnošću, rekla je da želi ‘snažnu BiH’, jedina njena primjedba je bila na neusvajanje Plana rasta iz Agende EU, čime BiH kako je rekla, gubi 200 miliona eura ako taj Plan država ne usvoji do kraja ovog mjeseca.

Kad je ponudila svojevrsnu nagradnu igru pa izjavila kako će, ako se Plan rasta usvoji do kraja mjeseca u znak sretno završenih pregovora nagrađenih sa 200 miliončića, ‘lično se popeti na Maglić’, bh Parlament je buknuo od aplauza. Ne zna se ko je bio sretniji, da li Marta ili njeni domaćini, sa kojima se uglavnom sastajala odvojeno. Svjesni šta znači vidjeti komesarku EU na najvišoj bh planini kako maše zastavom i potpisanim Planom rasta na vrhu i sa 200 miliona eurića u kasi i u džepovima, nisu krili svoje emocije i zadovoljstvo. Zaista, još do sad neviđeno. EU moli predstavnike države da na najlakši i najbezbolniji način dobiju 200 miliona eura i da počnu ozbiljno sa traženom Agendom i sa ulaskom BiH u EU, a oni se još nećkaju, zatežu i prolongiraju. Da li komesarka uopšte zna gdje je došla i s kim pregovara? Pa oni da su htjeli oni bi već bili u EU sa ili bez ove ‘nagradne igrice’ : zagrebi, potpiši, osvoji vrijednu nagradu i vidi mene na Magliću. No, kako para vrti gdje burgija neće, postoje ozbiljni izgledi da se Plan i ‘izvrti’ Valjda će se dogovoriti oko love, tu su uvijek znali ‘postići konsenzus’, tim prije što su nama ne ulazak ‘za prave’ već lova i Fondovi EU Zajednice glavni mamac i glavni moto i cilj, susreti sa predstavnicima Republike Srpske to i nagovještavaju. Stoga, pomozimo Marti da se popne na Maglić, budimo domoljubi i patriote.

Na kraju svih krajeva, to i nije neki veliki uslov. Kad se naš premijer Fadil Novalić sada u zatvoru mogao popeti na ovaj najviši vrh BiH u potrazi za gljivama ili u povodu državnih praznika, valjda će to uspjeti i komesarka EU. Podsjećamo, tamo smo našeg ‘fadileoprosti’ premijera viđali u povodu 25. Novembra 2021, sa zastavom BiH kako mu i priliči, uz prigodan tekst na ‘fejsu’.

“Volim ovu zemlju. Ne dam domovinu. Svima onima koji Bosnu u srcu nose i koji je doživljavaju svojom zemljom želim sretan 25. Novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine.”

Eto. I Marta Kos voli ovu zemlju. Ako je budemo vidjeli kako se krajem ovog mjeseca ili u toku slijedećeg pentra po brdima Maglića ili pati sa cokulama i konopima u okolini Foče, znajte da smo spašeni. Međutim, ‘đavo je uvijek u detalju’. Ne želim kvariti planinarski duh komesarke i ljubav prema lovi bh državnih ‘lidera’, međutim moraće se ona još dugo pentrati po bh planinama i gorama. Ovaj Plan rasta je, naime, samo jedan u nizu potrebnih koraka i neispunjenih uslova.

Bojim se da osvajanje Maglića neće biti jedini problem.

photo : Komesarka EU Marta Kos u posjeti BiH , u okviru Fadil Novalić na Magliću, arhiv