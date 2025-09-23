ŠTA RADE KONGRES I SENAT U AMERCI? Kod američkog predsjednika Donald Trump-a sve je lijepo i veliko, čak i zakoni u njegovoj percepciji su prelijepi, pored njega gubi svaki smisao i nacionalna doktrina američkog sna (American Dream)

* Nekad se vjerovalo u skoro nacionalnu doktrinu ‘American Dream’ (američki san) koju je prvi lansirao američki istoričar i pisac James Truslow Adams a nacija prihvatila. Po kojoj je svakom u Americi jednako i pod najvećom demokratijm omogućeno i svakom su date mogućnosti da uspije, koja je postala sestra bliznakinja još jednoj mitološkoj doskočici zvanoj ‘samo nebo je granica’.

Ulaskom Donald Trump-a u politiku pa još njegovim ulaskom u Bijelu Kuću u jednom a zatim evo sad i u drugom mandatu, obje ove doktrine su ‘ugrožene’. Nebo jeste i ostaje dalje granica ali za bogate i prebogate to je diskutabilno, dok se američki san za ostale, za veliku većinu, pretvara polako u pravu noćnu moru. Sve je zamijenjeno novim parolama i akcijama po kojem klasna razlika postaje sve vidljivija i poželjnija i u kojima politika koju prezentira Trump mijenja ne samo domaće već i strane slične koncepcije pa i ove doktrine koje su našle svoje mjesto ne samo u Americi veći širom Svijeta. Tim prije jer se mnogi već ugledaju na njega i zauzimaju slična stanovišta u svojim državama.

* Lansirao je novu i najnoviju u kojoj važno mjesto zauzimaju epiteti ‘veliki’ i ‘lijepi’, kod njega su čak i zakoni postali takvi. ‘Big and Beautiful Bill’ (Veliki i Lijepi Zakon) njegovo čudo od zakona koji je usvojen u zakonodavnim tijelima ‘utijesno’ i koji već pokazuje i veličinu i ljepotu novog poretka na približno 7,000 stranica normi i naredbi te upustava, ujedno ruši i granice normalnog. Naime, zakon kakav god da je, ne može biti lijep, uvijek je za nekoga ograničenje a samim tim i ružan akt za takve, međutim u percepciji Trumpa sve je veliko i lijepo. Prelijepo.

Osim što su ovim zakonom skresana mnoga prava siromašnih na uštrb bogatih i moćnih, umanjena ili totalno ukinuta sredstva za potrebne državne programe i institucije iz domena zdravstvenog osiguranja, emigracije, obrazovanja i tehnologija, uvedena nova pravila novog načina regulisanja bilateralnih i drugih odnosa sa ostatkom svijeta i mijenjanja ranije sklopljenih sporazuma, dok su sa druge strane predviđena ogromna sredstva za najbogatije, ni po čemu drugom za najveći dio građana zakon nije uopšte prelijep, a da je prevelik u to nema sumnje.

* Ako se može donekle i razumjeti ponašanje Trump-a ili eventualno posumnjati u njegove dobre namjere, važnije od toga je i više zabrinjavajuća činjenica da je zakon ‘prošao’ u Kongresu i Senatu makar i ‘utijesno’, a evo i zašto. Naime, nije to jedini propis kojeg je lansirao Trump, njegovim ulaskom u Bijelu Kuću oba ova zakonodavna tijela Amerike su načisto zaspala i ne čuju se nikako, uz izuzimanje sporadičnih ‘istraga’ u pojedinim odborima ili nastupa pojedinh kongresmana ili senatora. Stiče se dojam da niko ne radi osim Trump-a, koji iz dana u dan izbacuje nove propise ili potpisuje svoje ‘izvršne naredbe’ svjestan da mu većina u oba Doma donosi unaprijed pobjedu. Istina, rade i silna udruženja ili advokatski uredi koji tužbama pokušavaju zaustaviti njegove, može se čak reći ‘izlete’ i u demokratiju i u sam Ustav Amerike, sve drugo kao da je stalo. Uz izuzetak da Sudovi stidljivo i nedovoljno vrše manje kozmetičke promjene ili trenutna ograničenja njegovih propisa. Dok su i Savezne Države nejednako prihvatile njegovu legislativu. Drugih državnih organa kao da nema.

Da skratimo. Trump se ponaša u Bijeloj Kući kao u svojoj vili na Floridi ili u svom tornju u NY, mnogi senatori i kongresmani tvrde da su umrli danas ne bi znali da predsjednik Amerike ima ovolike ovlasti koje idu čak i iznad Ustava i naravno zakonodavnih domova Parlamenta. Zaista, teško je pobrojati sve bizarnosti i sfere države sa kojima se Trump bavi. Počevši od carinskih tarifa pa do plastičnih slamki za piće.

* Dok se pravnici i sudovi bave analizama propisa predsjednika protiv kojeg su vođena 32 krivična postupka za razna krivična djela i svi ‘umrli’ u jednom danu po njegovom izboru, dok Trump razmišlja kako da kupi Greenland ili da ga okupira, kako da pripoji Canadu Americi, izvodi vojsku na ulice, kako da se povuče iz NATO Saveza ako se ne udovolji njegovim prijedlozima, dok smjenjuje neposlušne kadrove u Bijeloj Kući kako mu se ‘ćefne’, cenzuriše medije (prijetnjama i tužbama po kojima je već inkasirao nekoliko miliona dolara) i nediplomatski nastupa u inostranstvu, čak i sa prevelikom dozom sprdnje, ignorancije ali i nepoznavanja najelementarnijih znanja (miješa i države i ratove, imena posebno), dok u pauzi kad ne igra golf ‘iznalazi’ nove ljekove protiv raka (sjetimo se corone i njegovih tvrdnji da se ‘bličem’ za pranje veša spašava od virusa) ukidajući sredstva za rad laboratorija za ispitivanja onkoloških ljekova i nudeći ‘paracetamol’ kao spas od autizma, običnim građanima je sve teže. Oni ne sanjaju, oni žive. Cijene po trgovima skaču u nebo i njima nebo nije granica, naročito sa Trump-ovim tarifama koje su kao i svake sankcije pogodile jedino potrošače i to onaj najsiromašniji sloj, niko za sada ne vidi načina kako Ameriku vratiti građanima. Tim prije, što valja istaći, dolaskom Trump-a je nacija postala još više podijeljena nego što je bila.

* Čini se da Trump ne poklanja tome previše pažnje, biće da u Ovalnom Uredu čita najnoviju novelu za domaćice poznate spisateljice dobitnice vrijednih nagrada (Emily Henry) “Great Big Beautiful Life” (Lijep i dug život) i uživa, čekajući Nobelovu nagradu za mir. I svoja neispunjena obećanja o okončanju ratova u Ukrajini za 24 sata ili rata u Palestini i Izraelu. ‘Em je u ovoj priči o ljubavi između dvoje poznatih pisaca sve veliko i lijepo, ’em je relaksirajuće uz male zaplete i dramatizaciju, ’em se uklapa u njegovu najnoviju dokrinu veličine i ljepote. Kao u njegovom Zakonu i životu generalno.

Sukladno svojim nazorima i životu slavnih i poznatih, čak je uveo i bizarne promjene ne samo u svom Uredu već i u dvorištu Bijele Kuće. Kaže, evo ‘gradi se prelijepa plesna dvorana uz Bijelu Kuću’, prije toga je dao popločati veliki dio površine parka ‘da gosti mogu bez problema hodati’, a još prije toga je održao i bizarnu vojnu paradu uz svoj rođendan, maskirajući to istorijskim datumom i praznikom. I ne samo to, iduće godine planira ispred Bijele Kuće organizirati prelijepo takmičenje UFC boraca ‘gladijatora’ na travnjaku. Da udovolji želji svog starog prijatelja i suradnika (Dan White) i sebi jer i sam voli snažne i jake, jula iduće godine će mo gledati spektakularne bitke na travnjaku a unutar Bijele Kuće kao u kakvoj svlačionici vaganje i testiranje nabildanih i istetoviranih tv faca.

Na što će ličiti Bijela Kuća i šta je slijedeće, to samo Bog zna.

A da će to biti prelijep i prevelik događaj, u to ne treba sumnjati. Samo za koga?

photo : takmičenje UFC gladijatora ispred Bijele Kuće, arhiv