SNAGA NIJE U TORNJEVIMA VEĆ U VLASTI a dobitna kombinacija je ‘trojka’ : Sandžaklija i naturalizovani Bošnjak Fahrudin Radončić obični konsultant u ženinoj novini ‘Avaz’ krenuo u medijski reket sadašnje vlasti nakon bajramske baklave aprila ove godine, sa Reisom i Bakirom Izetbegovićem dogovorena najnovija ‘trojka’ za opšte dolazeće izbore iduće godine

* Možeš imati milione i milijarde, avione, tornjeve i zgrade, brodove i debeli bankovni račun, ali ako nisi u vlasti ili bar u njenoj blizini, sve se to rasprši u tren oka. Zato svi tajkuni svijeta a u BiH posebno, žele biti vlast. Želja je još veća kad je u vlasti i vjera u samom vrhu države. Odreći će se oni plate jer su tako dobri, plata im je džeparac za sinove ili kćerke jer će ‘ispasti’ dobrodušni ali će, jer je uvijek vlast u zagrljaju politike – dobiti najbolju zaštitu. Snaga nije u narodu, taj stranački slogan SDA bh mafije i njenih prepisivača tipa karikaturalnog ministra Rame Isaka u njegovoj privatnj partiji je dokazana laž i kamuflaža, moć se krije u političkoj partiji, vjeri i vlasti. Svjedoci smo da pored običnih diletanata, fukara, osuđenih kriminalaca i ostale boranije, u politku i u vlast hrle tajkuni i milijarderi, jer ulaskom u te fotelje moći sačuvaju mućkama i kriminalom stečenu imovinu i dobiju šansu da je još pod zaštitim države i uvećaju sve ‘po zakonu’.

* I nije to princip samo u BiH, na primjeru Amerike i ‘ostatka’ Svijeta vidimo isto, međutim u BiH se to više bode u oči. Zemlja u tranziciji preko tri decenije (što je opet svjetski kuriozitet) a kako vrijeme odmiče u njoj sve više sirotinje a broj milionera se uvećava srazmjerno broju rasta političkih partija (u BiH ih ima preko 130 za sada), po čemu smo opet obzirom na broj stanovnika među prvima u svjetskoj ligi politike. Školski primjer za ovakve navode je Sandžaklija i naturalizovani Bošnjak Fahrudin Radočić, sarajevski i crnogorski tajkun, biznisman i političar. Ovaj ‘bošnjački patriota’ iz Berana, Crne Gore i nastavnik likovnog odgoja se nakon kraha njegove stranke ‘SBB’ na zadnjim izborima ponovo vraća politici i vlasti, i po uzoru na sadašnju vlast ‘trojke’ pokušava naći mjesto u najnovijoj dobitnoj kombinaciji u dolazećim opštim izborima iduće godine, dogovorenoj na bajramskom ručku sa Reisom SDA političarem i Bakirom Izetbegovićem aprila ove godine. To se vidi po sve češćim ‘intervjuima’ i ciljanim tekstovima u ‘Avazu’ jedinom bošnjačkom dnevnom glasilu u BiH sa kojim ‘Fahro’ vrši svojevrstan reket nad svojim ‘političkim protivnicima’, ujedno i promociju svoga povratka na političku scenu.

* Ako ste se zapitali šta će Radončiću politika, vlast i povratak u vlast, kad ima love koju ne može ni izračunati, ima uhodan biznis i imovinu u BiH i Crnoj Gori i kad se već dobrovoljno odrekao ministarskog mjesta 02.06.2020 u ministarstvu sigurnosti, odgovor možete naći na početku ovog teksta. Ako se pitate otkud Reis Kavazović u politici, onda ste ili politički ‘blećak’ ili namjerno nećete da čujete istinu, tip je uz vlast odkada je zasjeo u stolicu Rijaseta i Reisa i uvijek uz SDA. Ako pak imate nedoumica otkud ‘Fahro’ sa Bakirom, poslije godina pljuvanja po Bakiru, njegovom ocu ‘izdajniku’ i serijom tekstova o ‘izdaji Bosne od strane Alije’, onda tek ništa ne razumijete. Sve je to u politici normalno a u BiH još normalnije i nekadašnji SDA ‘međed za vašare’ kako je pojašnjavao želje SDA Radončić, a ima i miliona KM dodatnih razloga za takav preobrat i nastavak već viđenog cirkusa. I Bakir i ‘Fahro’ su stari znanci politike, korupcije i kriminala koje je davno čak i OHR smjestio u poznatu ‘halku’ ili Krugove Bošnjačkog kriminala skupa sa tadašnjim Reisom i ostalim bošnjačkim kriminalcima, obojici je vlast kao droga i bez nje su niko i ništa i uvijek u opasnosti da ih pravda ‘onih drugih’ u vlasti sustigne, pa kako su oba van vlasti i dolazi šansa iduće godine uz opšte izbore, sad je pravo vrijeme da se zakopaju ratne sjekire i poliže sve ono što je bilo u’Avazu’ izasrano. Toliko je toga u kanalizaciji ‘Avaza’ ostalo po arhivama da je prijetilo opšte zapušenje i izliv, srećom pa nije. A ima i nekih drugih ‘trica i ku*ina’ u pogledu imovine i budućih neimarskih poslova. Kao što se dalo primjetiti, svi predviđeni novi tornjevi ovog sandžačkog ‘neimara’ Radončića (njih nekoliko planiranih ‘tower’a je ostalo samo u radnoj verziji glavnog arhitekte Radončića SDA pulena Faruka Kapidžića) su u velikom zastoju ovih godina zbog dozvola i silnih ne dobivenih odobrenja, a pare ne daju mira. Nova vlast je nova šansa a ‘Fahro’ je vispren i što bi se reklo za svakog političara – ‘snalažljiv’. Kao što nije za odbaciti ni ona Bakirova od nekada ranije iz njihove muslimanske bratske svađe ‘SDA ti je dala milione i uzdigla te gore, SDA će te i trehnuti dolje’, ili tako nekako slično.

* Nova ‘trojka’ će, nema sumnje imati medijsku podršku u ‘Avazu’, carstvu Radončića kojeg je sagradio parama SDA i Alije Izetbegovića, u novini koja je pozata po tome da ‘lomi kosti’ naciljanim političarima i već ovih mjeseci tamo sve pršti od kriminala i korupcije u redovima sadašnje državne vlasti, Radončić se probudio iz dužeg političkog sna i ‘preokrenuo ploču’. Od hvale i podrške vlasti ‘trojke’ čime su popunjavane stranice ovog lista pored blaćenja Izetbegovića, Seb Elene Sebije i njihove ‘mafije’, sada na naslovnicama stiže druga ‘avazovština’. Prvi je na listi hadžija Din Konaković ali ‘hvataju’ se čak i rodice predstavnika ‘trojke’ (familije Čampara, o. Cross) kojima se umjesto kao nekada Bakiru i njegovoj eliti kriminalaca udjeljuju isti epiteti. Neznalice, barabe, sky mafija, nižerazredni igrači, izdadoše državu, sve dadoše Srbima i Hrvatima i sve u tom fonu. Ma ima čak i to da se Konakoviću kao grijeh uzima davanje para hodži za stan u Sarajevu što je inače praksa bošnjačkih političara i što je dakako krivično djelo, ali se zaobilazi da je Radončić vazda davao Rijasetu i ahmedijama daleko više od Konakovića i ostalih, što se smatra humanitarlukom a ne kriminalom.

Zna ‘Fahro’ šta radi. U najžešćoj borbi onomad preko ‘Avaza’ sa Bakirom i njegovom državom, strefio ga je zatvor, teške optužbe za težak kriminal još te 2016. i jedva se iz toga izvukao, malo uz ‘preležani infarkt’ malo više uz vhještake i ‘Avaz’, spas je od sličnih postupaka jedino u vlasti. Kako sadašnje prognoze govore da će ‘trojka’ pasti, što i nije neko čudo i nemogućnost jer je to i zaslužila svojim načinom vođenja politike i države, ‘Fahro’ se dosjetio šta je najpametnije uraditi. Uz Reisa i Bakira treba napraviti najnoviju ‘trojku’ i ‘spašavati državu’, odnosno sebe.

* A tu je, u ljubavi prema državi i ‘patriotizmu’ iz Sandžaka Radončić pravi mađioničar. I to ne bilo kakav. Podsjećamo. Kada je bio pritisnut da vrati državi silne milione poreza kojeg nije plaćao i kad mu je umalo država pokucala na vrata, izveo je poznate bh trikove sa ‘reorganizacijom’ biznisa i imovine da bi ušao u politiku, tj. u vlast. Prvo je on ‘dao’ neke pare ‘Avazu’ a onda njemu ‘Avaz’ isplati 12 miliona KMa ugovorom, poslije se razveo sa ženom i samo u mjesec dana uspio i imovinu ‘podijeliti’. Hoću reći pokloniti imperiju ‘Avaz’ razvedenoj supruzi frizerki. Koja se obavezala da će mu isplatiti 200 miliona KMa do kraja tekuće godine (rok isplate je pomjeran nekoliko puta dodatnim ugovorima) dok je on po tim ‘papirima’ postao samo ‘konsultant’ u svojoj firmi. I ministar sigurnosti bez imovine. Notar koji je to sve ovjeravao (Samir Muslić) je kasnije kao i Radončić bio uhapšen pa pušten u drugim sličnim mahinacijama i ovjerama ali niko nije upitao Azru Radončić bišu suprugu i frizerku koliko je i da li je išta isplatila bivšem mužu za imovinu ‘Avaz’.

Nije bilo potrebe jer tako se radi u BiH u sprezi pravosuđa i vlasti.

* ‘Konsultant’ i dalje gradi u Sarajevu sa svojom konsultantskom platom i najavljuje nove neiamarske poduhvate i ima ‘nijet’ da nas povede u ‘bolju budućnost’. I da spasi državu od ove opasne ‘trojke’. Koja mu je uskratila par ministarskih fotelja u ‘jagmi’ za foteljama po preuzimanju vlasti od SDA a poslije i nekoliko dozvola za ‘tornjeve’ po Ilidži i šire, što je bio dovoljan ‘patriotski razlog’ da ‘Fahro’ otpočne sa kritikama i paljbama po ‘Avazu’. Nije ga umirilo to što su mu, da bi ga udobrovoljili, ‘trojkaši’ dali čitav mali kvart uz postojeći ‘Avaz restoran’ za stotine stanova i garaža i pravu sandžačku oazu u srcu Grada. Najavljuje kandidaturu za Predsjedništvo iako zna da neće ‘proći’ ali isto tako zna da će time pomoći Bakiru i Reisu.

Bakir i Resi nude više. Našle ‘krpe zakrpu’.

photo : Fahrudin Radončić i ‘Avaz’ šire carstvo, počnije gradnja novog naselja i garaža u srcu Sarajeva, arhiv