Utica NY BREAKING NEWS – Čudo na (g)kradilištu male džamije-replike ‘Sebilj’ u režiji udruge ‘BACA’ NY : hodža iz bh džamije smještene u Metodističkoj crkvi Amsal Memić volontirao učeći dovu na novoj Božjoj Kući nakon čega se prekostimirao u slavnog ‘šišmiš’-Batman junaka i vinuo u nebesa sa američkom zastavom …

 

Bh utička raja je zapanjena i ushićena snagom vjere i molitve a objavljene slike su obišle Svijet. Na gradilištu nove, pete po redu, male džamije u parku našeg grada Utica NY koja se službeno zove ‘Project Sebilj’, na jednom od mnogih dana volontiranja i dovljenja, utički imam je iznenada dobio snagu, podigao desnu ruku, rastrgao maskirnu odoru nakon čega su sijevnula krila šišmišša i podigao desnu ruku u pravcu letenja te poletio pravo u nebo. Zaustavio se na platformi budućeg krova ove džamijice a onda razdragano razmahnuo američku zastavu kao dokaz da čuda zaista postoje u islamu a ne samo u legendama.
Prije toga je sa hadžijom ‘Jokerom’, također herojem našeg sna, sa strašnim neprijateljem vodio oštru polemiku a onda je nestao u oblacima.
Njegov drug i pratilac ‘Robin’ lokalni divitljivi pjevač koji nema takve sposobnosti, upalio je fino pokretnu dizalicu i pritisnuo dugme pa se i on popeo na platformu noseći bh zvaničnu zastavu, nakon čega su zvanično mahali dajući vremena medijskom favoritu udruge ‘BACA’ da sve bude propisno zabilježeno.

Utička raja je dobila zasluženo mahanje a hodža sve moguće pohvale, dok su brojni Amerikanci željni što prije završetka ove ‘historije’ u našem gradu, pljeskali i histerično vrištali ‘o, my God, o, my God, neki su čak dobacivali sumnjičavo ‘Does Batman really exist’? …
Naravno da postoji Batman. Postoje i ‘Robin’ i Joker’, svi postoje. Postoji i dizalica.
I ne samo to, ovaj naš ‘bosnian-american leti na poseban način i na drugačiji pogon, ne kao ovi američki. Leti kad zatreba i učeći dove.
Logično. Kad je već šefica kontroverzne i kriminogene udruge ‘BACA Utica NY’ Hanka nesuđena članica odbora džamije – ‘Wonder Woman’ (perfektna i sposobna žena koja može sve), onda nije čudo da postoji i hodža Batman u svojoj plemenitoj misiji.

photo : montmontaža Cross Atlantic, utički imam Memić kao Betman, arhiv

 

