IDE DALJE, DALJE IDE : Srbi imaju ‘Zvezde Granda’ i ‘Pinkove zvezdice’ ali, Tite mi – i ‘mi’ u BiH imamo svoje, ‘naše’ su u duhu bratstva i jedinstva silom prilika i potrebe i u njima prednjače Srbi

Nekada smo, bez interneta, klikova i brojača gledanosti imali festivale sevdaha i dobre pjesme, dnevnike od pola sata, prenose fudbalskih utakmica, jutarnje emisije za djecu i omladinu, igre bez granica, stare dobre filmove i nedjeljna popodnevna sijela pred tv ekranima, danas je sve drugačije. Takmičarski duh nije propao, dapače, ali nije kao nekada. Danas tv dnevnici traju čitav dan i politka je zamijenila i ukinula sve drugo osim političke dobre pjesme. Došla neka druga vremena i zavladao je internetom i televizijom neki drugi svijet.

Led je probijen u Beogradu sa festivalom muzike i proizvodnjom ‘zvezda’ pod palicom Saše Popovića i njegovih neuništivih ‘Zvezda Granda’, iz koje fabrike se iskotilo na stotine i hiljade ‘muzičara i pjevača’, parirao mu je i još mu parira TV ‘Pink’ sa skoro istom koncepcijom ‘Zvezde Pinka’. No, ubrzo i BiH se ‘ušaltala’ i proradio je onaj poznati bh inat pa je i BiH dobila svoje nove festivale. U Sarajevu su odavno startale ‘Poluzvijezde Sarajeva’ a u Banja Luci ‘Zvezde Kozare’. Tek da se zna i dokaže da su i Sarajevo i Banja Luka centar Svijeta a ne samo Beograd. Sad se takmiči, pršti na sve strane, ‘zvezda’ nikad dosta. U BiH smo ipak, kao što je red i zakon, pronašli originalniji način za privlačenje takmičara za ove manifestacije, jer mi smo u svemu nenadjebivi i najoriginalniji, odmakli smo se od pjevuckanja starih i tuđih pjesama, naši takmičari su iz domena politike i vlasti i takmiče se u obavljanju svojih svakodnevnih poslova patriotskom domoljubnom pjesmom, što i nije daleko od zapijevanja i estrade, dapače, ali je dugačije. A navijanja ima na pretek, mora se znati koje emisije i koja takmičenja su bolja i ko pobjeđuje.

Za sada po brojaču RAKa, u vodstvu su ‘Poluzvijezde Sarajeva’, ne zaostaju puno ni kandidati iz Banja Luke. Žiri sastavljen od članova dvije vlade, bh Telecoma i nezavisnih medija imaće težak zadatak jer se ne zna i naprosto je nemoguće razlučiti koji kandidat je bolji. U Banja Luci u takmičarskoj konkurenciji ‘Zvezde Kozare’ su u ubjedljivom vodstvu favoriti kao i uvijek Milorad Dodik, onda slijede Nenad Stevandić, pa Vlado Đajić i Draško Stanivuković sa babom Gospavom, Baja Mali Knindža, prate ih u stopu Dodikova kćerka Gorica, Siniša Karan i Radovan Višković.

Kod ‘Poluzvijezda Sarajeva’ je situacija takva da će žiri imati velikih problema kod proglašenja pobjednika. Za sada su u slijedeći krug takmičenja bez premca prošli oprobani majstori mikrofona Ramo Isak i Zukan Helez, međutim u stopu ih prate i najnovije zvijezde kao što su Benjamina Karić, Bakir Izetbegović, Irfan Čengić, Denis Bećirović i Željko Komšić, uspjeh se smiješi i Dini Konakoviću, Reufu Bajroviću, majci Muniri Subašić, Ramizu Salkiću, Duški Jurišić, Ćamilu Durakoviću, Adilu Kulenoviću, Harisu Zahiragiću i Reisu Kavazoviću koji sa svojim orijentalnim kvalitetima i zvucima ne zaostaju mnogo od favorita publike i medja.

‘Sarajevske Poluzvijezde’ su u zadnjoj sezoni ostale zapamćene po svojoj specifičnosti i bratstvu u jedinstvu jer su dozvolile takmičarima iz Republike Srpske i bivšim ‘Zvezdama Kozare’ takmičenje na ovoj manifestaciji što se pokazalo punim pogotkom. Sarajevo je dokazalo da je bez premca zajednički grad i za suživot pjevača a ovi novi takmičari su unijeli svježinu i dašak novog vjetra, suživota kroz pjesmu i dobre pjesme, te su pokazali da mogu vrlo lako ugroziti i sarajevske zvijezde. Među ovim takmičarima prednjače svakako favoriti mladi i talentovani Nebojša Vukanović sa grupom ‘Za pravdu i red’ a u stopu ga slijede Branislav Borenović, Mirko Šarović, Vojin Mijatović i još mnogo talentovanih i uigranih kandidata. U ovoj sarajevskoj grupi su s pravom primjećeni kao nezavisni pjvači iz medija Slobodan Vasković te profesor Dragan Bursać, i stiče se dojam da će žiri kod njih imati poseban zadatak, pravo su osvježenje.

Svaki dan su kandidati pored teškog i znakovitog takmičenja u vještinama pjevanja i nadpjevavanja prisutni i u nezavisnim i objektivnim medijima i na socijalnim mrežama, što takmičenju daje poseban čar i ugođaj, ima prijedloga da se pored nagrada na ovim festivalima dodijeli na kraju sezone i nagrada publike na ‘fejsbuku’ i intagramu. Na kraju sezone će nagrade podijeliti i sandžačka tv ‘Face’ gdje se inače godišnje i dijele slične nagrade kroz izbor ličnosti godine. Žiri očekuje pretežak zadatak ali to nije ništa naspram zadovoljne publike koja iz sezne u sezonu dokazuje kako se navija i takmiči.

Draž ovim festivalima zabave, veselja i patriotizma kroz pjesmu u nezavisnoj, suverenoj i nepokorenoj zemljici daje i činjenica da ovakvi festivali imaju i oznaku internacionalnih događanja. Što je i logično. Banja Luka je za Sarajevo dijaspora a i obratno.

P.S. svaka sličnost sa imenima i događajima u ovoj priči sasvim slučajno je – namjerna.

photo : favorit iz Banja Luke Milorad Dodik, na jednom od takmičenja, arhiv