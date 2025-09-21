KOLIKO PUTA TREBAŠ BITI PRIZNAT DA BI OSTAO NEPRIZNAT : Što više priznanja suverene i nezavisne države Palestine to je nje sve manje

U BiH vole svakom prebacivati i prijetiti zbog miješanja u unutrašnje stvari države, ali nam je zato nos uvijek u tuđoj avliji. I uvijek se traži i nađe poređenje i paralela sa nekim drugim državama preko žrtava genocida, islama i muslimana. Sad smo ‘se našli’ kod Palestine, sve drugo u državi BiH je palo u sjenu i sav unutarnji i vanjski žitov zemlje se svodi na Palestinu, kao da nam je kod kuće med i mlijeko, i kao da smo toliko moćni i uticajni da možemo bilo šta promijeniti. Zbog Palestine polako ali sigurno ulazimo u sferu posmatranja Svijeta i bez zadrške se konfrontiramo sa susjednim i ostalim Zemljama EU i Amerike. Dok nam politiku vlasti u državi i diplomatske akcije određuje Palestina i palestinske organizacije u Sarajevu.

Podrška narodu Palestine je opravdana i poželjna međutim paralela preko žrtava bh rata sa Palestinom a prenaglašenim vjerskim nabojem je pogrešna i neproduktivna i samo šteti državi BiH u cjelini bez obzira na velike žrtve genocida u BiH i daleko veće žrtve u Palestini. Bolje bi bilo da smo našli sličnost sa Palestinom u podijeljenosti države BiH koja je više nego očigledna i da se na tom planu djeluje, međutim takva podijeljenost BiH je postala normala i čini se da su sa njom svi u državi zadovoljni.

Ovih dana se medijski zahuktava proces priznavanja Palestine i opšta je ‘jagma’ ko će priznati Palestinu što je, kad je ova država u pitanju – pravi paradoks. Jedni je priznaju djelimično, drugi po teritorijama, a Palestina je davno već priznata država čak i u UNu. Podsjećamo. Još 15.11.1988. godine je Palestina donijela Deklaraciju o nezavisnosti od strane vlasti u egzilu, u Alžiru, koju su donijele PLO i Nacionalno vijeće Palestine i djelimično je postala priznata država na Bliskom Istoku, da bi državno-pravi status dobila i u UNu 2012 kada joj je priznat status posmatrača države u ovoj međunarodnoj organizaciji. Od tada je Palestinu kao suverenu priznalo 147 od 193 države članice UNa. U stvarnosti, Palestina iako priznata, unutar svoje teritorije ostala je do danas podijeljena iako suverena i samostalna i raspračana je između dvije vlade. Jednu u pojasu Gaze čine predstavnici vojne militantne organizacije Hamasa, druga vlada upravlja Zapadnom Obalom i na čelu njenom je predsjednik Palestine Mahmoud Abass, nasljednik Yassera Arafata, kao predstavnik vojne organizacije Fatah. I jedan i drugi dio stalno kontroliše Izrael na razne načine.

Šta u ovakvoj konstelaciji i podijeljenosti države znači njeno priznanje?

Ne znači mnogo jer velike sile koje odlučuju i u UNu, sa ovim duplim ili naknadnim priznanjem neće riješiti stanje u ovoj državi. Tim prije, što je još jedna odlika muslimanskih zemalja Bliskog Istoka, ni arapski Svijet nije sam sa sobom rasčistio dileme oko Palestine i podijeljen je više od UNa kad je Palestina u pitanju. Zato će ova naknadna halabuka oko priznanja samo još više pogoršati podijeljenost, budući da UN nema ni volje ni moći da to riješi na pravi način, a ova organizacija to ima u svojoj agendi kao jedan od glavnih zadataka. Suverenost priznata u UNu dakle ne znači puno, što nas opet dovodi u vezu sa BiH. I BiH je suverena i nezavisna i to kao papagaji ponavljaju bh državnici i strane diplomate i ambasadori a svi vidimo da nije ni jedno ni drugo. Osim toga, Palestina, kao što je inače prisutno kod većine muslimanskih zemalja, nije ‘načisto’ ni među sobom. Imamo situaciju da se zapravo ni ne zna glavni grad Palestine. Jeruzalem je to po njima ali je to glavni grad i Izraela, tvrde Izraelci. Predsjednik Palestine otvoreno naziva vodstvo Hamasa teroristima i čini se da uopšte nije uključen u ovaj beskrupulozni rat sa Izraelom, pa se postavlja pitanje čiji je onda ambasador Palestine u Sarajevu Rezeq Namoor : Hamasa ili Abassa? I koga BiH podržava?

Dakle, država Palestina je suverena i nezavisna država, ima zastavu i vlast, primljena je i u UN kao posmatrač država, ima ambasadore i teritoriju, svi je nazivaju suverenom i nezavisnom a nema nažalost – ništa od toga.

Da li vas to podsjeća na BiH? I da li bi na tim postavkama trebali pružati podršku Palestini i ujedno se boriti da postanemo ono što nismo?

Umjesto da sve serviramo uz žrtve i vjeru?

photo : mapa Palestinskog teritorija i države, arhiv