Popucali lončići načelnika opštine Velike Kladuše Borisa Horvata poznatijeg pod nadimkom ‘Boro trista lonci’ : predložio sam svoju smjenu jer se šetao go u gaćama po Kladuši i potukao se u kafani ‘Grand’.

Nedavna sjednica, 11-ta po redu i redovna, pretvorila se u vanrednu vickastu i seksualnu razvratničku govoranciju, gdje smo mogli upoznati najnovijeg načelnika opštine Velika Kladuša u malo drugačijem svijetlu. Spremnog da sam predloži svoju smjenu i čak da se i potuče u sali za sjednice, odvukli su ga iz sale pa se srećom to nije dogodilo.

Ovo ‘dijete Velike Kladuše’ kako su ga najavljivali i predstavili pored toga što je iskusan i odličan privrednik u privatnoj firmi ‘Miral’d.o.o Velika Kladuša (sa kojom je počeo po njegovoj izjavi medijima kao i svi veliki ljudi tipa Bill Gates, Mark Zuckerberg ili šta znam Elon Musk, ‘iz garaže’ a danas vidi me mashanllah, umjesto ‘Saniteksa’ sija moja reklama), slavodobitno je zajahao u stolicu načelnika kao ‘onaj koji je pobijedio i srušio ratnog zločinca Fikreta Abdića Babu’ na prošlim lokalnim izborima jer ga je Čaršija ‘prepoznala’. Ova notorna laž je progutana bez daha, pobjedu su mu omogućili VP BiH ‘Švabo Šmit’ sa odlukom da se ratni zločinci ne mogu kandidovati na izborima, a onda dogovor lokalne i bivše DNZ stranke i Rifata Dolića sa SDA partijom i ostalim opozicionim partijama u BiH, uostalom, svima je i u Vel. Kladuši bilo dosta više familije Abdića i njihove privatizacije opštine u stranku Laburista BiH. Tako je sa ujedinjenim glasačima, sa svima osim glasačima Laburista BiH osvojio 7,820 glasova sa kojima su Laburisti ispali iz vlasti. Njegova pobjeda je odzvanjala u tekbirma po Čaršiji a slike novog načelnika ispred ‘spomenika šehidima’ u ‘haremu’ Gradske džamije postala je znakom ‘dobre suradnje’ ove opštine i Sarajeva.

Vidjeli smo kako se ‘Boro trista lonci’ kako ga zovu Kladuščani odmah ogradio od ‘ratnog zločinca’ sa kojim je odlično surađivao prije ove funkcije i u Rijeci i u Velikoj Kladuši, kako je došla ‘sloboda’ u ovu kažnjeničku od Sarajeva Opštinu, njegove slike sa svim bh funkcionerima od Predsjedništva pa naniže i na više uključujući čak i sliku sa VP Christianom Schmidtom, preplavile su internet i bh medije. Poslije su slike susreta načelnika US Kantona sa njim zagušile internet dok je Boro onako siromašno elokventan i samozatajan ponavljao jednu te istu mantru. Da će opština biti otvorena za sve i da će se baviti ozbiljnim poslom. Uz to su stigle i sitnije donacije države te velika obećanja o projektima koji su naravno samo u kompjuteru fino ucrtani, dok se Horvat dao u promjene Pravilnika i povećanja cijena vode i komunalija te opštinskih taksa.

Nakon 11. sjednice Opštinskog vijeća Velika Kladuša koja je održana 18. septembra ove godine, vidjeli smo Boru u malo drugačijem svijetlu, o čemu nas je obavijestila privatna stranka Fikreta Abdića Babe, i njena Laburistička televizija. Koja Boru secira i uzduž i poprijeko i prati svaki njegov potez sa takvom snagom da ti zbog te opozicionarske bitke za fotelje postane žao što su izgubili vlast, i zbog čega dobiješ utisak kako su Laburisti sve radili kako valja a Boris radi suprotno od toga. Što je također još jedna velika laž i zabluda. U par sekundi snimka, nažalost, Horvat je potvrdio ono što smo svi znali i od ranije. Nije njegovo ‘maslo za Ramazana’, iako ga obožavaju u SDA, iako je ostao upisan kao ‘onaj koji je pomeo ratnog zločinca na izborima’. Jedva je sricao i zamuckivao ali se razumjelo. Predlaže ga da Vijeće razriješi, njega i Damira (možda misli na opozicionog vijećnika Pleho Damira, zeta Fikreta Abdića kojeg je Babo uvukao kao i djecu u vlast, ne znamo tačno, op. Cross) pa onako govornički kakvim ga je Bog zaobišao ispriča nam pravu kladušku bajku.

‘Možda ste se .. ovaj…pitali …mislim gdje sam ja …ovaj… ovih dana…. evo da vam kažem…. ja sam u petak hodo go kroz čaršiju u gaćama… pjan bio … potuko se u ‘Grandu’ … znate ovaj.. (ne navodi s kim, op. Cross) pa ..ovaj… predlažem da i mene i Damira smijenite….’

Iskreno do bola, a onda je silaskom sa govornice nasrnuo na nekog u klupi, možda je to ‘taj’ Damir ne znamo i jedva su ga odvuki da se ne desi još i tuča kao u kafani. Ali zato potvrđujemo, vidjeli smo snimak, Horvat nije bio go, bio je u odijelu i sa kravatom. Nismo vidjeli ostale reakcije vijećnika niti odluke o eventualnom njegovom prijedlogu. (Pitanje je da li uopšte to mogu odraditi vijećnici, čak i kad bi se složili sa njim, mogu pokrenuti opoziv i tražiti novo glasanje i nove izbore, valjda). Nismo čuli ni skim se potukao u kafani načelnik ni da li je Policija uredovala, ali smo vidjeli pravu bh sliku bh funkcionera i političara po čemu Vel. Kladuša nije izuzetak već pravilo. Bahati, nepismeni ili polupismeni ili sa kupljenim diplomama, puni love, rade šta hoće ali su i dalje vlast. Bh narod voli svoje ‘lidere’, nego. Još, ako se Horvat potukao sa nekim od Laburista ili njihovih simpatizera, sve mu je oprošteno. U sjenu su pale tačke dnevnog reda, Boro je načisto polupao svoje lončiće. Trista mu Lončića i gromova, načelniče!

Dočekali smo da opštinska govornica postane promocija vica, sexa, droge i pijanstva, i evo, ponavlja se to ovom gradu po drugi put. Imao je Boro od koga i naučiti.

Podsjećamo. Sličnu ‘igranku’ je za govornicom priredio i davni načelnik Edin Behrić kandidat Fikreta Abdića Babe kada je za govornicom pričao vic o ženi i ‘onim stvarima’.

‘Pritisn’o čovjek ženu ... – biflao je nekada Behrić, a onda se zbunio jer je nastao smijeh u sali. Neko je pitao „čiju ženu“, a kladuški načelnik ‘mladi lav’ Fikreta Abdića je nastavljao.

‘Nije svoju…i u tom trenutku zazvonilo je crkveno zvono. Ona se držala, da izvinete, za ono mjesto na preponama i kad se čulo zvono, ona diže ruke da se prekrsti (udario je Behrić za govornicom dlanom o dlan, da dočara atmosferu) i – „ono“ sjede!?

O čemu je i šta je htio Behrić reći niko nema pojma osim ako nije branio svoju odluku da kao Babo poslije njega sam donosi budžet a drugi ga optužuju i prigovaraju. No, zato smo čuli loše ispričani vic o sexu za govornicom.

Narodu uvijek treba hljeba i igara. I sexa, Tite mi. I kafane. Borisu Horvatu treba mnogo još toga. Nije Veliku Kladušu kaznilo jedino Sarajevo. I Bog je tu umiješao svoje prste.

photo : screen titlovanog govora sa snimka načelnika Borisa Horvata na 11-toj sjednici opštinskog vijeća Velika Kladuša, arhiv