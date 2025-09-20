OPROŠTAJ OD SARAJEVA UZ REKLAMU PIĆA: Glumac Emir Hadžihafizbegović naizgled pijan u tv studiu iz Zagreba uspostavio vezu sa Bogom preko viskija, baba Munira Subašić koju je prozvao kao i svaki loš kriminalac u odbrani optužila drugog – majku Hatidžu Mehmedović

– Zaljuljali se ‘stubovi’ glumca i SDA političara, oni poznati temelji njegovog života koje je označio svojim postojanjenm, ono njegovo vjera, porodica, država, stranka, pa sve krenulo veselo u tv studiu N1 u Zagrebu u ćaskanju sa novinarom Amirom Zukićem. Po svoj prilici, iako to nije direktno potvrdio, Emir Hadžihafizbegović se ovim intervjuom oprostio od Sarajeva bez kojeg se ne može nikako, kako je tvrdio, jer očigledno već ‘duže vrijeme živi i radi u Hrvatskoj’, što znači da mu baš i nema više nekog slatkog mjesta u glavnom bh Gradu. Čini se da je u studio došao poprilično pripit iako je umjesto voljenog chivas viskija pijuckao vodu ali uspio je i pored toga nešto reći.

Optužio je vlast ‘trojke’ kao što se i očekivalo (tužio ih je Sudu jer su ga nezakonito smijenili iz fotelje direktora Kamernog Teatra, posebno je ljut na ministra Fortu i sadašnjeg načelnika Sarajeva Avdića), veličao je lik i djelo Alije Izetbegovića što je sasvim razumljivo od njega, nije poštedio ni vodstvo SDA koje je kad se glasalo o njegovoj smjeni ostalo suzdržano i nije ga odbranilo, ujedno se prisjetio SDA kolega sa kojima je bio u vlasti kao ministar tvrdnjom da se ‘bave perifernim stvarima’, ono, ko će gdje i kako šta ‘jamiti’.

Izričit je ipak bio u dvije stvari : voli popiti (dugo je elaborirao snimak na kojem pijan i polugol pleše uz rock muziku o čemu se prije par godina pisalo naširoko) i to je njegova ‘veza sa Bogom’, nije licemjeran kao ‘oni iz prvog saffa’ što isto loču kao i on a misle da ‘onaj Gore ne vidi’ a toliko je nahvalio piće da se intervju pretvorio u dobru pozitivnu reklamu whiskey marke ‘chivas’, i drugo : nije sakrivao gnjev svoje zaspostavljenosti u medijima i na greške ‘svojih Bošnjaka’ kojeg je usmjerio tamo gdje nikako nije smio, na baku, da (ne)kažem babu Muniru Subašić iz udruženja ‘Majke Srebrenice’. Koja je po njemu kačeći cvijet Srebrenice Vučiću na rever 11. jula 2015. ponizila i Bošnjake i žrtve.

– Postoji u BiH nešto što se ne prašta, nešto na čemu počiva sva mantra lažnog patriotizma i politike, nešto što se tri decenije koristi u svim sferama života a to je taj ‘stub’ žrtava genocida zadnjeg bh rata. Sve možeš reći i poreći ali na kostima žrtava samo najznačajniji preko genocida ubiru najveće poene, tu se kali domoljublje i stiče lova i funkcija, ako se u to ‘barne’, ode sve u ‘helać’, uvraga i dovraga, pa još ako ‘zakačiš’ babu Muniru Subašić, ‘majku nad svim majkama’, ne piše ti se dobro. Emiru je baš to izletilo, čak iak je bio trijezan mada je izgledalo drugačije, pogodio je ‘u sridu’.

Od svega što je istrtljao u sat vremena priče, samo taj dio je našao prodor do bošnjačke publike i (polu)svijesti, sve ostalo je nevažno. Odmah se javila ‘reagovanjem’ baba Munira koja ga je onako muslimanski podsjetila da alkohol i islam ne idu zajedno (što je notorna laž, u BiH je to spojeno kao i IZBiH i država, svaki dan se samo u Sarajevu od alkohola zaustavi i izbaci iz saobraćaja na desetine džematlija, a tek petkom poslije džume?), a onda je kao i svaki kriminalac sa lošom odbranom krivicu prebacila na majku Hatidžu Mehmedović, koja nije više među živima. Majku tri žrtve genocida – muža i dva sina. Dodavši kako je to sa ostalim ‘majkama’ i sama odobrila u ‘većem interesu o kojem pijani glumac ništa ne zna’. Ujedno je zatražila izvinjenje od voditelja Zukića.

– Pričati o Muniri Subašić i njenim ‘sposobnostima’, koja sve zna i sve prati, koja nogom otvara vrata aviona skupih hotela, Haaških destinacija i UNa, koja se decenijama bavi politikom uz SDA stranku i Reisa i mlati lovu (iako je u porodici imala sina žrtvu genocida) do neslućenoh razmjera i o njenoj borbi za žrtve, suvišan je posao. Zna se da u BiH prolaze samo mitovi i legende, a jedno od njih je i Munira, koja u Potočare odlazi iz Sarajeva gdje joj je stalno prebivalište u ogromnim nekretninama i imovini, da je na grbači države i naroda i dbeloj plati tri decenije, stoga će mo ovdje o nečem drugom. O majci Hatidži Mehmedović, na koju pokvarena zaštitnica žrtava svaljuje svoje greške u koracima. Kao i svaki loš kriminalac na Sudu.

Nije Emir ‘onako’ i pijan bubnuo da je Vučiću cvijet Srebenice zakačila Munira, zna on kao i mi svi da je to uradila majka Hatidža Mehmedović, jer to joj je, potvrdila je i Munira, ‘odobreno’ od nje i od ostalih ‘majki’. Prvenstveno je Munira ta osoba koja u ovoj izmanipulisanoj udruzi o svemu odlučuje, nakon što joj se pripreme reakcije, pisma ili zahtjevi iz centrale SDA ili iz kabineta Reisa. Sjetimo se samo ‘igranke’ iz Vijećnice februra 2017. kada je Munira skupa sa još jednom babom iz sličnog udruženja (Fadila Memišević, op. Cross) prevarila skupa sa Bakirom Izetbegovićem i Reisom cijelu bh naciju u vezi revizije na presudu protiv Srbije, koja je znamo pala, nelegalni ‘agent’ Sakib Softić mlatnuo oko 250.000 KMa za svoj rad a isplatu po naredi Bakira izvršila Fadila Memišević što je i sama na tv priznala a žrtve prevarene, i odmah će vam sve oko Munire biti jasnije. Dakle, jeste fizički Hatidža zakačila Vučiću cvijet Srebrenice na rever, ali po preporuci Munire. Onda su ‘Crni Labudovi’ i ‘antiDaytonac vehabija i Munirin ‘lobista’ Nihad Aličković napravili i izrežirali frku i napad na Aleksandra Vučića, to smo vidjeli, a za napad okrivili srbijanske službe bezbjednosti. No, Hatidža nikad ne bi to uradila na svoju ruku da to od nje nije traženo ispred udruženja. Uostalom, i kad je Dodik dolazio u Potočare, nije bilo majke Hatidže, uz njega je stajala ‘majka’ Munira, je li tako? Imaju slike i video zapisi o tome, poslije čega je Munira kmečala kako se Dodik udaljio prije nego je završila ‘fatihu’.

– Bacati ljagu na jednu od pravih i iskrenih majki i vjernice Srebrenice Hatidžu Mehmedović koja nije više među živima (umrla je 27. jula 2017.), više je od bezobrazluka i licemjerja. No od Munire ne možeš očekivati drugačije. Ona se uživila u vlast i tako se i ponaša a međunarodna zajednica perući svoju savjest preko Munire i žrtava pretvara je u zvijezdu među svi žrtvama. Podsjećamo, da ima obraza Munira ne bi Hatidžu smjela spomenuti nikako. Ova žena ostavljena i od udruženja i Munire i Reisa te stranke SDA, živjela je skromno u svojoj kući kao povratnik i u siromašstvu, jedina želja joj je bila da ode na hadž prije smrti, što je sama izjavila ali nije imala para. Toliko love se do sada skrkalo u Potočare i u Munirin buđelar da je to nemoguće izračunati ali i pored toga nije se našlo nekoliko hiljada KMa da joj se želja ispuni. Da bude još gore i cnje, Rijaset svake godine plaća određen broj odlazaka na hadž i tu se uvale svakojake budaletine (o trošku Rijaseta i Saudi Arabia je hadž obavio i samozvani ‘pisac’ i bot Reisa Muhamed Mahmutović), političari ili generali, za majku Hatidžu se nije našlo mjesta. Kad je umrla, Rijaset čini još žešću glupost, šalje na hadž neku svoju mladu vjeroučiteljicu da obavi ‘zamjenski hadž’ za majku Hatidžu. Groteska se nastavila

– Čim se Hadžihafizbegović odlučio na ovakav intervju, mora da je preselio u Zagreb. Ne nije umro, već tamo zasniva novi boravak. Ovim intervjuom će ga stići kazna njegovog profesora Emira Kusturice, iako Emir računa da će to biti ovako, kako je rekao za Kusturicu, šta bi se desilo da se vrati u Sarajevo. ‘Malo bi ga zajebavali i sve bi se ušutilo’. Čisto sumnjam da bi tako bilo, ali čak iako se ništa spektakularno ne desi, i ako izostanu reagovanja većih razmjera iz vjerski zatucanog i od drugih nacija očišćenog Sarajeva, Emir je izjavama kako je ‘sa viskijem spreman izaći pred Boga’, pominjući i šljive Gradačca i žeđ muslimana prema alkoholu, dovoljno rekao da ga u buduće gledaju drugačijim očima.

Šta god bilo sa glumcem, ne teba ga žaliti. Kao glumac je prva liga, kao čovjek i moralne vrijednosti na koje se poziva, nije mu mjesto ni u nižerazrednim klubovima. Da iz njega nije progovorio viski, čisto sumnjamo da bi bio ovako brutalno iskren. Sreća pa ima sigurno boravište u Zagrebu.

Ako se slučajno voditelj Amir Zukić bude izvinjavao Muniri, za nešto što nije rekao već propustio učiniti ušutkati glumca, onda možemo komotno reći da nam ne treba ni TV1 ni Zukić. A sve je moguće samo da Munira dobije satisfakciju.

Jer Munira čitavu BiH uvodi ‘na pravi put’. Put propasti.

photo : majka Srebrenice Hatidža Mehmedović, arhiv