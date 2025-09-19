PRAVI RAJ ZA INTERNACIONALNE HORDE : Vlasništvo nad FK Sarajevo dijele malezijski, vijetnamski i samozatajni bh biznismani, prije njih su klubom trenirali i direktorovali Slovenci, direktorica mu je jedno vrijeme bila žensko po imenu Ajla Alimanović koju je zamijenio Belgijanac, sada dovode za savjetnika Zorana Mamića – lice osuđeno na 4 godine i 8 mjeseci pod potjernicom iz Hrvatske odakle je pobjegao u BiH, a navijači su pod simpatičnim imenom ‘Horde Zla’…

Kada bi pitali Sarajlije ili mnoge navijače FK Sarajeva pa i ljubitelje lopte van glavnog grada, kako se zove vlasnik tog kluba, ko je tu trener a ko direktor ili savjetnik, čisto sumnjam da bi dobili bilo kakav suvisao ili približno tačan odgovor. Svaki dan je tu na tabeli vijesti novo stanje. Ali, važno je da se samo pika lopta, da ima love i navijača, važno kao i ono famozno ‘samo da ne puca’. A lopta je okrugla, sve drugo u državi BiH je ravna ploča. Čak i Planeta Zemlja po tumačenju stručnjaka iz islamskog vrha države je rana ‘ploha’ kao i fudbalski teren.

Ovaj klub je na čudan način, jer u BiH se dešavaju uglavnom čuda, kupio malezijski biznisman 2013. jer je na rasprodaji sva država i njeni resursi izvjesni tajkun Vincent Tan. Onda ga je preprodao sličnom tajkunu iz Vietnama Nguyenu Hoaiju Namu 2019. Zapravo, prodao je 60 posto Kluba a zadržao 30 posto radi, naravno, odluka i rasporeda love. Poslije se u vlasništvo uključio samozatajni, jebiga, tako ga nazivaju jer se o njemu ne zna puno, biznisman ‘naše gore list’ iz USA, sa Floride neki Ismir Mirvić, koji ovih dana najavljuje dodatno rasparčavanje vlasništva FK Sarajevo. Kaže, uključuje se u kupovinu još jedan malezijski biznisman poznati milijarder Princ Tunku Makhota Ismail, koji je vlasnik najvećeg i najuspješnijeg fudbalskog kluba u maleziji FC Johor Darul Tazim. Hajde ti to ‘pofataj’ i zapami ako možeš.

Ovom bratstvovanju nikad kraja u ovom ‘bordo’ timu nekadašnjem i sadašnjem ponosu glavnog bh Grada. Najavljuje se i dolazak u Klub na mjesto savjetnika Zorana Mamića. Za one koji ne znaju, on je pod potjernicom Hrvatske jer je pobjegao u BiH kao i njegov poznatiji brat Zdravko ranije, nakon što mu je izrečena kazna zatvora od 4 godine i 8 mjeseci za zloupotrebe i pranje FK Dinamo u Zagrebu. Gdje ćeš boljeg savjetnika za namicanje para u fudbalu od presuđenog savjetnika, jel tako?

Ovakvo šarenilo je upotpunjeno i sa trenerskim i direktorskim pozicijama. Podsjećamo, tu je kratko bio na funkciji direktora nižerazredni i pred penzijom bh fudbaler Senijad Ibričić, igrač nižerazrednog kluba u Domžalama u Sloveniji a trener također Slovenac Simon Rožman. Oba su ‘zbog neslaganja sa vlasnicima kluba’ prhnuli iz Sarajeva i vidimo da je poslije Slovenaca ovaj klub je sada pod udarom Azijaca. Kad tome dodamo da je jedno vrijeme direktor i menadžer kluba, do 2023 bilo žensko, izvnjavamo se na feminizmu, gospođa Ajla Alimanović koja nikad nije pikala loptu ali je zato politički plasirana kao poznata menadžerica što je važnije od pikanja lopte, te da ju je naslijedio Belgijanac Matthias Leterme, onda nema druge nego reći da se ovdje zaista dešavaju prava bh čuda i čudesa. Klub je maksimalno ‘internacionalizovan’.

Trener kluba je Hrvat Zoran Zekić ali govore da mu se bliži kraj u ovom raju od lopte i da će klub trenirati najvjerovatnije Husref Musemić od ove jesenje sezone.

Plus, navijači nose folklorno i milozvučno ime ‘Horde Zla’.

Koje u cjelosti odgovara ovakvim hordama vlasnika trenera i direktora u Klubu. I ovakvom zlu koje se čini prema ovom nekadašnjem državnom Klubu i njegovoj imovini.

