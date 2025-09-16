ŽIV JE, NIJE UMRO ALIJA : Bošnjački član bh Predsjedništva ‘iz reda Hrvata’ Željko Komšić, ‘gazija i zlatni ljiljan’ slavi ratne zločine po Krajini i ‘oživljava’ Aliju Izetbegovića, shvatio značaj rata pa bi kao i on žrtvovao mir za državu

Krnjim referendumom kojeg su bojkotovali Srbi, glasovima muslimana (koji će tek na Prvom Bošnjačkom Saboru septembra 1993.godine promijeniti naciju na nelegalnom skupu ‘delegata’ SDA i IZBiH u podrumu hotela Holday Inn), Muslimani i Hrvati su 29.februara 1992.godine uprkos protivljenju jednog od tri bh naroda proglasili nezavisnost države BiH, što je bio uvod u početak bh rata. Prije toga Alija Izetbegović prvi predsjedavajući bh Predsjedništva, kojem sadašnji Bošnjaci stalno dodijeljuju titulu ‘prvog predsjednika RBiH’ iako on to nije nikad bio jer BiH nije ni imala institut predsjednika, u raspravama oko referenduma izjavio je lagodno ‘žrtvovao bih mir za suverenost Bosne, ali za mir u Bosni ne bih žrtvovao suverenost’, rečenicu koja je BiH uvela u krvavi rat sa preko 100.000 poginulih, milion i više raseljenih, dok se posljedice ovog brutalnog ubijanja i klanja i danas osjećaju a BiH iako deklaratorno i formalno-pravno i nezavisna i suverena, nikada nije u punom smislu te riječi to i postala. I danas, tri decenije i više je pod protektoratom i u blokadama, potpisom Alije u Daytonu kada je rat okončan 14.12.1995. funkcioniše u blokadama i po podijeljenim ratom uzetim terirorijama. Već poznata tragična bh istorija.

Tri decenije poslije, BiH je ponovo na samom početku, zahvaljujući dobrim ako ne i najvećim dijelom ‘zaslugama’ njenih političara i državnika, koji huškanjem, svađama, bahatimi mahalskim postupcima te pljačkom i korupcijom, ponovo uvode zemlju u neizvjesno i tragično razdoblje. Ponovo se zvecka oružjem, prijeti se odcijepljenjem, ratom, zemlja ne može prodisati i odavno je ‘na paratima’. U tome u FBiH prednjači drugi bošnjački član bh Predsjedništva Željko Komšić koji na lovorikama iz prošlog rata i u zagrljaju sa SDA i IZBiH ponovo kao nekad Alija Izetbegović priziva i rat i beznađe, očigledno njemu je rat ‘epski događaj’ u kojem postaje ‘patriota’ po želji. Ovih dana šeta Krajinom i po brdima i čukama slavi ratne zločine i ratne zločince i ponovo ‘oživljava’ Aliju Izetbegovića i njegove predratne nakane. I Željko bi kao Alija nekad, žrtvovao mir za državu. Tako je na Bog zna kojem po redu skupu na Vlašiću pohvalio nepresuđenog ratnog zločinca generala ArBiH Alagića a onda umalo citirao svog ‘vođu’ i idola Izetbegovića.

‘U ovih 30 godina otkako je završen rat, čini mi se da sam neke stvari shvatio tek sada na ispravan način, a sa 28 godina, da je počeo rat, to nisam shvatao. Shvatio sam da je mir važan, da je sloboda važnija, ali da je domovina najvažnija. Jer bez domovine, teško možeš da govoriš o slobodi, a potom i miru. U gradaciji tih vrijednosti, mira, slobode i domovine, i mir se može žrtvovati za domovinu. I slobodu čovjek može žrtvovati za domovinu, ali domovinu nikad ne smije žrtvovati, jer bez nje nas nema’.

Jasno. Malo Komšiću zbog kojeg smo načisto udaljili i Hrvate u BiH i Republiku Hrvatsku od sebe i države, jedan ‘zlatni ljiljan’ koji mu svaki mjesec donosi na veliku platu još dodatnih 800 KMa, pa bi da zaradi još koji. Ne računajući dalje od značke, Komšić koji je u samom vrhu državnih štetočina je tako iz najvišeg bh organa države poslao jasnu poruku i javnosti i zatelebanoj raji koja se ‘pali’ na ovakve opasne budalaštine, on naprosto drugačije ne zna i neće.

Dobili smo ‘drugog Aliju’, i dokaz da Alija nije umro. A Bosni kako bude.

photo ilustracija : portal ‘Byka’, Željko Komšić, arhiv