ĆIJU, ĆIJU – TUP : Država u naopakoj akciji, otpočeo progon ‘Pantera’ a istovremeno se štite SDP direktor Hase Tirić ratni specijalac i bivši komandant ‘Crnih Labudova’ i vehabija Nihad Aličković ‘antiDaytonac’ čija veza sa ‘Labudovima’ doseže i do Potočara i napada na Vučića 2015 …

 

* Hapšenjem nekoliko članova samoproglašene grupe-bande ‘pravednika’ pod imenom ‘Panteri’ koja već  nekoliko godina pred očima čitave bh javnosti samovlasno i brutalno provodi akcije ‘hvatanja pedofila’ širom BiH po svojim pravilima i metodama, javno ih maltretira, mlati, šiša ‘na ćelavo’ ili ih tjera da jedu lišće i pijesak, pa sve to pušta uživo po socijalnim mrežama, država je krenula u obračun sa ovom očiglednom kriminogenom grupom koja pod maskom zaštite od pedofilije što samo po sebi nije sporno, čini niz krivičnih djela i zapravo sama uređuje propise i zakone i utjeruje pravdu. Ova grupa je sve do nedavno uživala medijsku popularnost, čak joj je sat vremena tv prostora dala i tv ‘Face’ prošle godine gdje su objašnjavali njihov ‘strah i trepet’, najavljujući da će se baviti i drugim poslovima, ne samo hvatanjem pedofila i onih koji maltretiraju ili ubijaju životinje. A što su definisali kao ‘čišćenje ulica’ od bandi i lopova i ‘neke druge stvari’. Hvalili su se da broje 5,000 članova i da se sami fiannsiraju, da imaju svoje pravne stručnjake i stručnjake za otvaranje lažnih profila kojima mame pedofile u zamke, knjigovodstvo, treninge za nove članove.

* Mediji, osim nekoliko izuzetaka se nisu uopšte osvrtali na način kako to ovi nabildani momci sa tetovažama, kapuljačama i batinama prevaspitavaju ljude na ulici a da o tome ne obavještavaju državne organe kao u svakom krivičnom djelu, djelovali su, tako je izgledalo, kao specijalne jedinice državnih organa, na njihove samovlasne radnje šutali su i državni organi sve do prije par dana. Tada je naime došlo do obračuna u Sarajevu u kojem je premlaćen direktor ‘SarajevoGasa’ Hase Tirić kojeg su kako su ‘Panteri’ javili, namamili kao pedofila u zamku ali bilo je batina i za ‘Pantere’ jer se ‘nenadano’ pojavila i grupa maskiranih lica koja se umiješala u zaštitu Tirića. Ispostavilo se da je Tirić bivši komandant specijalne jedinice ArBiH ‘Crni Labudovi’, opjevane i opisane u knjigama i legendama, sada je u miru kao kandidat SDP partije na mjestu direktora. Također se saznalo i još toga. Grupa maskiranih koja se suprostavila ‘Panterima’ je sastavljena od specijalaca policije i bivše ArBiH, Tirić se oglasio kako je nevin napadnut i da nije pedofil, tvrdnjom da se tu našao jer su ga ‘Panteri’ ucjenjivali i reketirali sa 20.000 KMa, novinari su isčačkali da je sastanak dogovorio poznati majstor kavge, uličnih događanja i mućki vehabija Nihad Aličković, poznato ime sarajevskih događanja i medija, inače šef također neregistrovane udruge ‘AntiDAyton’.

* Vođa ‘Pantera’ Ahmet Džinović je odbio dati snimke koje je tražilo Tužilaštvo i, možete misliti, morate, javio se iz zatvora u Bihaću, gdje je ‘hitno’ osvanuo na izdržavanju kazne zatvora, ne navodi se kakve i kolike, on je svakako kao i Aličković ‘odranije poznat’ a samo tako je moralisao i dijelio lekcije po tv i novinama, da je kriminalac znali su i državni organi.
Dobro je što se država umiješala u svoj posao, i vrijeme joj je bilo, međutim, država opet kao i obično ‘pada na ispitu’. Po svoj prilici namjerno. Krenula u obračun sa ‘Panterima’ a izostavila iz istrage i Tirića Aličkovića. Posebno ovog potonjeg koji se ‘uvijek nađe’ gdje je ‘sadaka i ‘merhamet’, gdje se dijeli humanitarna i tamo gdje treba izmisliti ‘belaj’ i napraviti kakvu frku. Njegovi metodi u protjerivanju i ciljanju Srba i Hrvata po Sarajevu su slični ovim ‘specijalcima’ iz ‘Pantera’. Naime, i on samovlasno to radi a organi šute, njegov ‘patriotizam’ i vjera su mu uvijek debela zaštita, rado je viđen gost kod Munire Subašić i Suljagića u Potočarima. Podsjećamo, Munira ga je za njegov ‘rad’ nagradila plaketom a notorna Benjamina Karić zlatnikom Sarajeva za njegove  ‘humanitarne zasluge’. Čest je ‘predavač’ po džamijama IZBiH i sa slikama Reisa se hvali svakodnevno.

* Da li je Hase Tirić pedofil ili nije, ostaje da utvrde nadležni organi, na nama je da kažemo ono što smo utvdili do sada. Pedofilije ima u BiH, ima je naročito u IZBiH i ona se vješto sakriva, uz kontataciju da ‘naši’ vjernici više vole mlade curice po mejtefima i školama, oni ‘njihovi’ vole više mlade dečkiće. Zaobilazeći istragu protiv Tirića i Aličkovića pravosuđe BiH će sebi navući pasku sakrivanja, istu onakvu kakvu je pokazao Rijaset u sakrivanju pedofilije svojih hodža, o čemu smo više puta pisali od Gluhe Bukovice do današnjih dana. Međutim, bez obzira na to, nekoliko važnih pitanja ovdje ostaje bez odgovora i stvara prostor za manipulacije i sumnje. Ako nije pedofil, šta će Tirić uopšte na ‘sastanku’ sa ‘Panterima’, zašto je ako je znao da ga prate i da su ga snimali, pristao doći i susresti se sa njima, zašto nije obavijestio policiju ili druge organe? Ako je riječ o reketu po bilo kakvom osnovu, čak i uz pedofiliju, opet isto pitanje, zašto nije obavijestio nadležne organe? Onda, ko su maskirani specijalci koji us napali ‘Pantere’ i čija su oni vojska? Mediji prenose kako je Tirića i ‘Pantere’ spojio kao ‘posrednik’ vehabija Nihad Aličković i taj navod sam po sebi stvara sumnju u iskrenost Tirića kad kaže da je reketiran i da nije pedofil. Otkud u toj priči Aličković, koji je po pisanju medija ‘tajanstveno nestao’ sa lica mjesta? Nije umro ili pobjegao van države, valjda su ga mogli tužioci naći i saslušati? Tim prije jer njegove ‘veze’ sa sličnim bandama su dokazane, on je ‘brat’ i sa bandom ‘bajkera’ u Krajini a svi znamo šta tu rade braća Ćulum. A nisu, što opet daje zaključak da država sakriva obojicu. I Tirića i Aličkovića i ‘nečije specijalce’ uz Tirića, koje je poveo sa sobom. Kao da su zaštićene vrste? Kao da nisu, bliske su Reisu i vlastima, i država misli da će hapšenjem par članova ‘Pantera’ dokazati kako država ‘radi’.

*Sama činjenica da se Tirić dovodi u vezu sa ‘Panterima’ na ovakav način i da mu je ‘posrednik’ poznato lice kriminala i haosa Aličković, dovoljan je signal da nešto ‘tukne’, kod nas je to sasvim noramalno i zataškati i preoblikovati. Iako veza sa ‘Crnim labudovima’ i Aličkovićem koji je ‘dobar’ i sa ‘Panterima’ ima dovoljno motiva da se i taj raspršivač mržnje i nacionalista preispita, kao ni Tirića, u ovoj istrazi nema nigdje Aličkovića. Podsjećamo da su srbijanski mediji još jula 2015. tvdili da je u Potočarima napadnut Aleksandar Vučić i da su napad organizovali ‘Crni Labudovi’ skupa sa Aličkovićem i njegovim ‘ljubi vas brat’ nabildanim i ufitiljenim vehabijama, bošnjački mediji su to ocijenili kao laž tvrdnjom da je sve to inscenirala bezbjednosna služba Srbije. Aličković nije negirao prisustvo ‘Crnih Labudova’ sa njim u Potočarima ali je negirao da ima ikakve veze sa tim događajem.
Da je ovo sakrivanje i aboliranje od istrage najerno i u sprezi sa vlašću govori i ovaj podatak. SDP Nikšića je nakon ‘susreta’ labudova i pantera u Sarajevu, promptno izbrisao sliku i tekst sa web stranice o svečanom prijemu Tirića u SDP skupa sa Adnanom Štetom.

* Januara ove godine, bula i navodna spisateljica te stalna ‘kolumnistica’ web sraone Rijaseta Bošnjaci.net Elmedina Muftić kućna ‘kona’ Sebije Elene Izetbegović i također ‘predavačica’ islama po džematima, promovisala je ‘zbirku’ svojih tekstova posvećenih ‘Crnim Labudovima’ i njihovim zaslugama u bh ratu, monografiju “79 razloga zašto – Monografija šehidi jedinice Crni labudovi”. Štampanje knjige je platio Hase Tirić u ime udruženja ‘Crni Labudovi’ a najviše je posvećena baš Hasi bivšem komandantu i ostalim komandantima ove jedinice, te ‘šehidima’ te jedinice. Koji su onako veselo, obučeni u crne odore i sa povezom na arapskom (‘u slavu Alllaha i Proroka Muhameda’) jurišali u bitke za BiH u ime Boga i pjevajući išli u smrt kao labudovi.

Da li zna bula da je Hase Tirić prije nego će se sastati sa ‘Panterima’ u Sarajvu ubacio biber sprej u džep i krenuo u boj, u susret mladosti sa fejsbuka, pjevajući kao da ide u smrt a nije poginuo? Hoće li išta dodati u svojoj knjizi poslije ove ‘labuđe pedofilije’?
Jok! ‘Labud’ je  samo malo premlaćen i postao je umjesto crnog – bijeli Labud.
Ne treba ništa mijenjati u Monografiji. Država će se pobrinuti za to.

photo : Hase Tirić desno u unifomi ‘Crnih labudova’, lijevo – pretučen kao pedofil u Sarajevu, arhiv

 

tagged in 'Crni Labudovi' i Nihad Aličković napad na Vučića u Potočarima, 'Panteri' i njihovo samovlašće, Bula Elmedina Muftić i pjesnički spjev 'Crnim Labudovima' u Monografiji 'šehidima', da li je 'Crni Labud' Tirić pedofil?, Da li je Hase Tirić crni ili bijeli 'Labud'1_, država hapsi 'Pantere' a štiti Tirića i Aličkovića, država krenula u obračun sa grupom 'Panteri', Hadžifejzović promovisao na tv bandu 'Panteri', Hase Tirić bivši komandant jedinice ArBiH 'Crni Labudovi' osumnjičen kao pedofil, ko su 'Panteri' navodni lovci na pedofile?, Nihad Aličković i 'Panteri', Nihad Aličković veze sa 'Panterima', otkud Hase Tirić na 'sastanku' sa 'Panterima'?, SDP se ograđuje diskretno od Hase Tirića, veze Crnih Labudova sa Rijasetom, vlast Sarajeva nagrađuje Nihada Aličkovića, Zašto tužioci i Policija kriju od istrage Hasu Tirića i vehabiju Aličkovića?
Share: