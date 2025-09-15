ĆIJU, ĆIJU – TUP : Država u naopakoj akciji, otpočeo progon ‘Pantera’ a istovremeno se štite SDP direktor Hase Tirić ratni specijalac i bivši komandant ‘Crnih Labudova’ i vehabija Nihad Aličković ‘antiDaytonac’ čija veza sa ‘Labudovima’ doseže i do Potočara i napada na Vučića 2015 …

* Hapšenjem nekoliko članova samoproglašene grupe-bande ‘pravednika’ pod imenom ‘Panteri’ koja već nekoliko godina pred očima čitave bh javnosti samovlasno i brutalno provodi akcije ‘hvatanja pedofila’ širom BiH po svojim pravilima i metodama, javno ih maltretira, mlati, šiša ‘na ćelavo’ ili ih tjera da jedu lišće i pijesak, pa sve to pušta uživo po socijalnim mrežama, država je krenula u obračun sa ovom očiglednom kriminogenom grupom koja pod maskom zaštite od pedofilije što samo po sebi nije sporno, čini niz krivičnih djela i zapravo sama uređuje propise i zakone i utjeruje pravdu. Ova grupa je sve do nedavno uživala medijsku popularnost, čak joj je sat vremena tv prostora dala i tv ‘Face’ prošle godine gdje su objašnjavali njihov ‘strah i trepet’, najavljujući da će se baviti i drugim poslovima, ne samo hvatanjem pedofila i onih koji maltretiraju ili ubijaju životinje. A što su definisali kao ‘čišćenje ulica’ od bandi i lopova i ‘neke druge stvari’. Hvalili su se da broje 5,000 članova i da se sami fiannsiraju, da imaju svoje pravne stručnjake i stručnjake za otvaranje lažnih profila kojima mame pedofile u zamke, knjigovodstvo, treninge za nove članove.

* Mediji, osim nekoliko izuzetaka se nisu uopšte osvrtali na način kako to ovi nabildani momci sa tetovažama, kapuljačama i batinama prevaspitavaju ljude na ulici a da o tome ne obavještavaju državne organe kao u svakom krivičnom djelu, djelovali su, tako je izgledalo, kao specijalne jedinice državnih organa, na njihove samovlasne radnje šutali su i državni organi sve do prije par dana. Tada je naime došlo do obračuna u Sarajevu u kojem je premlaćen direktor ‘SarajevoGasa’ Hase Tirić kojeg su kako su ‘Panteri’ javili, namamili kao pedofila u zamku ali bilo je batina i za ‘Pantere’ jer se ‘nenadano’ pojavila i grupa maskiranih lica koja se umiješala u zaštitu Tirića. Ispostavilo se da je Tirić bivši komandant specijalne jedinice ArBiH ‘Crni Labudovi’, opjevane i opisane u knjigama i legendama, sada je u miru kao kandidat SDP partije na mjestu direktora. Također se saznalo i još toga. Grupa maskiranih koja se suprostavila ‘Panterima’ je sastavljena od specijalaca policije i bivše ArBiH, Tirić se oglasio kako je nevin napadnut i da nije pedofil, tvrdnjom da se tu našao jer su ga ‘Panteri’ ucjenjivali i reketirali sa 20.000 KMa, novinari su isčačkali da je sastanak dogovorio poznati majstor kavge, uličnih događanja i mućki vehabija Nihad Aličković, poznato ime sarajevskih događanja i medija, inače šef također neregistrovane udruge ‘AntiDAyton’.

* Vođa ‘Pantera’ Ahmet Džinović je odbio dati snimke koje je tražilo Tužilaštvo i, možete misliti, morate, javio se iz zatvora u Bihaću, gdje je ‘hitno’ osvanuo na izdržavanju kazne zatvora, ne navodi se kakve i kolike, on je svakako kao i Aličković ‘odranije poznat’ a samo tako je moralisao i dijelio lekcije po tv i novinama, da je kriminalac znali su i državni organi.

Dobro je što se država umiješala u svoj posao, i vrijeme joj je bilo, međutim, država opet kao i obično ‘pada na ispitu’. Po svoj prilici namjerno. Krenula u obračun sa ‘Panterima’ a izostavila iz istrage i Tirića Aličkovića. Posebno ovog potonjeg koji se ‘uvijek nađe’ gdje je ‘sadaka i ‘merhamet’, gdje se dijeli humanitarna i tamo gdje treba izmisliti ‘belaj’ i napraviti kakvu frku. Njegovi metodi u protjerivanju i ciljanju Srba i Hrvata po Sarajevu su slični ovim ‘specijalcima’ iz ‘Pantera’. Naime, i on samovlasno to radi a organi šute, njegov ‘patriotizam’ i vjera su mu uvijek debela zaštita, rado je viđen gost kod Munire Subašić i Suljagića u Potočarima. Podsjećamo, Munira ga je za njegov ‘rad’ nagradila plaketom a notorna Benjamina Karić zlatnikom Sarajeva za njegove ‘humanitarne zasluge’. Čest je ‘predavač’ po džamijama IZBiH i sa slikama Reisa se hvali svakodnevno.

* Da li je Hase Tirić pedofil ili nije, ostaje da utvrde nadležni organi, na nama je da kažemo ono što smo utvdili do sada. Pedofilije ima u BiH, ima je naročito u IZBiH i ona se vješto sakriva, uz kontataciju da ‘naši’ vjernici više vole mlade curice po mejtefima i školama, oni ‘njihovi’ vole više mlade dečkiće. Zaobilazeći istragu protiv Tirića i Aličkovića pravosuđe BiH će sebi navući pasku sakrivanja, istu onakvu kakvu je pokazao Rijaset u sakrivanju pedofilije svojih hodža, o čemu smo više puta pisali od Gluhe Bukovice do današnjih dana. Međutim, bez obzira na to, nekoliko važnih pitanja ovdje ostaje bez odgovora i stvara prostor za manipulacije i sumnje. Ako nije pedofil, šta će Tirić uopšte na ‘sastanku’ sa ‘Panterima’, zašto je ako je znao da ga prate i da su ga snimali, pristao doći i susresti se sa njima, zašto nije obavijestio policiju ili druge organe? Ako je riječ o reketu po bilo kakvom osnovu, čak i uz pedofiliju, opet isto pitanje, zašto nije obavijestio nadležne organe? Onda, ko su maskirani specijalci koji us napali ‘Pantere’ i čija su oni vojska? Mediji prenose kako je Tirića i ‘Pantere’ spojio kao ‘posrednik’ vehabija Nihad Aličković i taj navod sam po sebi stvara sumnju u iskrenost Tirića kad kaže da je reketiran i da nije pedofil. Otkud u toj priči Aličković, koji je po pisanju medija ‘tajanstveno nestao’ sa lica mjesta? Nije umro ili pobjegao van države, valjda su ga mogli tužioci naći i saslušati? Tim prije jer njegove ‘veze’ sa sličnim bandama su dokazane, on je ‘brat’ i sa bandom ‘bajkera’ u Krajini a svi znamo šta tu rade braća Ćulum. A nisu, što opet daje zaključak da država sakriva obojicu. I Tirića i Aličkovića i ‘nečije specijalce’ uz Tirića, koje je poveo sa sobom. Kao da su zaštićene vrste? Kao da nisu, bliske su Reisu i vlastima, i država misli da će hapšenjem par članova ‘Pantera’ dokazati kako država ‘radi’.

*Sama činjenica da se Tirić dovodi u vezu sa ‘Panterima’ na ovakav način i da mu je ‘posrednik’ poznato lice kriminala i haosa Aličković, dovoljan je signal da nešto ‘tukne’, kod nas je to sasvim noramalno i zataškati i preoblikovati. Iako veza sa ‘Crnim labudovima’ i Aličkovićem koji je ‘dobar’ i sa ‘Panterima’ ima dovoljno motiva da se i taj raspršivač mržnje i nacionalista preispita, kao ni Tirića, u ovoj istrazi nema nigdje Aličkovića. Podsjećamo da su srbijanski mediji još jula 2015. tvdili da je u Potočarima napadnut Aleksandar Vučić i da su napad organizovali ‘Crni Labudovi’ skupa sa Aličkovićem i njegovim ‘ljubi vas brat’ nabildanim i ufitiljenim vehabijama, bošnjački mediji su to ocijenili kao laž tvrdnjom da je sve to inscenirala bezbjednosna služba Srbije. Aličković nije negirao prisustvo ‘Crnih Labudova’ sa njim u Potočarima ali je negirao da ima ikakve veze sa tim događajem.

Da je ovo sakrivanje i aboliranje od istrage najerno i u sprezi sa vlašću govori i ovaj podatak. SDP Nikšića je nakon ‘susreta’ labudova i pantera u Sarajevu, promptno izbrisao sliku i tekst sa web stranice o svečanom prijemu Tirića u SDP skupa sa Adnanom Štetom.

* Januara ove godine, bula i navodna spisateljica te stalna ‘kolumnistica’ web sraone Rijaseta Bošnjaci.net Elmedina Muftić kućna ‘kona’ Sebije Elene Izetbegović i također ‘predavačica’ islama po džematima, promovisala je ‘zbirku’ svojih tekstova posvećenih ‘Crnim Labudovima’ i njihovim zaslugama u bh ratu, monografiju “79 razloga zašto – Monografija šehidi jedinice Crni labudovi”. Štampanje knjige je platio Hase Tirić u ime udruženja ‘Crni Labudovi’ a najviše je posvećena baš Hasi bivšem komandantu i ostalim komandantima ove jedinice, te ‘šehidima’ te jedinice. Koji su onako veselo, obučeni u crne odore i sa povezom na arapskom (‘u slavu Alllaha i Proroka Muhameda’) jurišali u bitke za BiH u ime Boga i pjevajući išli u smrt kao labudovi.

Da li zna bula da je Hase Tirić prije nego će se sastati sa ‘Panterima’ u Sarajvu ubacio biber sprej u džep i krenuo u boj, u susret mladosti sa fejsbuka, pjevajući kao da ide u smrt a nije poginuo? Hoće li išta dodati u svojoj knjizi poslije ove ‘labuđe pedofilije’?

Jok! ‘Labud’ je samo malo premlaćen i postao je umjesto crnog – bijeli Labud.

Ne treba ništa mijenjati u Monografiji. Država će se pobrinuti za to.

photo : Hase Tirić desno u unifomi ‘Crnih labudova’, lijevo – pretučen kao pedofil u Sarajevu, arhiv