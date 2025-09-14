Utica NY, Breaking News : KO BI REK’O DA SMO SVE POGODILI – Uz ritualno klanje jagnjeta, druženje i dovu i uz ratnu zastavu sa ljiljanima utička džamijsko-politička udruga ‘BACA’ postavila temeljne stubove za repliku sarajevskog ‘Sebilja’, malu džamiju, među volonterima prednjačili Krajišnici iz Zapadne Bosne u odorama ‘ljutih Krajišnika’

Bošnjačka, džamijsko-politička udruga ‘BACA’ Utica NY (‘Bosnian American Community Association of Utica NY’) pod korumpiranim i još pod istragom zbog pljačke donacija vodstvom Hanke Grabovice i zamjenika Sandre Šehića, pod plaštom ‘nasljeđa države BiH’, privode kraju spomenik Otomanske imperije, repliku fontane iliti ‘hair česme’ sarajevskog ‘Sebilja’, u parku našeg grada gdje im je mjesto dala Opština i načelnik Mike Galime ljubitelj džamija i islama. Poslije ‘zemljanih’ na red su došli ‘drveni’ poslovi, sklapanje drvene konstrukcije, u koju svrhu se uz dana u dan organizuje ‘MORA’, muslimanska omladinska radna akcija volontera.

I kad ono baš hoće, sve se potrefilo i pokazalo tačnim ono što smo dugo pisali i najavljivali. U ovom udruženom vjerskom poduhvatu kroz masku Bosne i bosanstva pravi se mala džamija, četvrta po redu u ovom našem gradu izbjeglica.

Jučer je bio fin jesenji dan samo takav, dušu dalo za volontere i radove, postavljali su se noseći drveni stubovi, valjda je to ono ‘specijalno drvo iz Sarajeva’ ko zna, ritualno se zaklalo pa ispeklo jagnje kao da je ‘temelj’ već gotov a na opšte zadovoljstvo Amerikanaca koj su posmatrali ovaj vjerski dernek nazvan kao i obično ‘druženjem’, dok je učenjem dove hodža džemata ‘Zapadna Bosna’ podsjetio domaće stanovništvo šta se sprema idućih godina raditi na ovom parčetu opštinske zemlje. Ovo je tek početak. Uz ratne ljiljan-zastave i bez zvanične bosanske i sa amblemima i majicama navijačke fudbalske skupine glupog i primitivnog naziva ‘Ljuti Krajišnici’ (zašto su ‘ljuti’ i na koga potomci Muje Hrnjice zulumčara i silovatelja iz naše turske prošlosti i legende niko zvanično ne zna?) ali se obzirom na dominaciju ratnog simbola stradanja naroda Krajine zbog čega nam se desilo veliko zlo u Krajini u zadnjem bh ratu, zna šta pravimo i kakav ‘spomenik’ gradimo. O kojem, da i to ‘lanemo’, preko 80 posto zaljubljenika ove Hankine akcije ne zna ama baš ništa. U akciji su ovog puta, dok je Nedim ‘Pornography’ lični i dobro plaćeni bilježnik akcija snimao i bilježio, najviše energije dali već oprobani ‘gazija’ hadžija Bajro Smajić čiji sin je glavni izvođač radova, a uz njega je bljesnuo i uzoriti džematlija istog džemata Purić Zlatan ‘Gizo’ dok su obol ovom drmežu dale dove Bajrinog efendije iz Bajrine privatne džamije ‘West Bosnian Islamic Center of Utica NY’, kolokvijalno zvane ‘autonomaška džamija’. Koju je Bajro, podsjećamo, sagradio da bi se ‘odijelio’ od onog bošnjačkog džemata u crkvi kod Opštine, čim mu je mjesto u odboru bilo ugroženo, i da bi se ‘znalo gdje je Drina a gdje Una’, ili ‘kako odvojiti jabuke od krušaka’, tj. ‘Alijine od Babinih autonomaša’. Koje mudrosti je hadžija prosipao sve dok se nije ušaltao u Reisovo carstvo u Sarajevu.

Pite i buredžike nećemo spominjati ali moramo naglasiti da su ova dva volontera načisto ‘zabiberili’ i akciju i spomenik. Zato jer su to nekada i ne tako davno bili nenadjebivi ‘autonomaši’ i sami sebe nazivali ‘Babinim specijalcima’ (Fikret Abdić ‘Babo’, op. Cross) kojima je ljiljan bio noćna mora i bez sna zora a danas ponosno u slavu vjere i ljiljana paradiraju uz himnu ‘Jedna si jedina’. Koja, da kažemo opet kao i za ratnu zastavu sa kojom se kite, uopšte nije zvanična bh himna.

Dakle, ‘došli su tobe’, hoću reći vratili se na pravi put, kao i svaki osviješteni musliman. To što su nas decenijama zabavljali i zajebavali autonomaškim patriotizmom dok smo ‘šljemčili’ gajbe pive i ‘štoka’ treba zaboraviti, slažem se sa tim, međutim ne ide to tako brzo. I ne preko vjere i inata, jok!

To ide preko američkog dolara i Bosne.

Dolare vidim, inat se vidi čak i iz aviona, ali Bosne ovdje nema nikako. Za koji kurac i klinac-palac onda to nazivati ‘bosanskim nasjeđem’?

photo : gradnja replike ‘Sebilj’ u gradu Utica NY, facebook udruge’BACA’, arhiv