JOSIP BROZ – DOBAR SKROZ : Kradu ga još uvijek i materijalno i intelektualno, ali ne mogu mu ništa, još je uvijek živ …

*Tito je za bahate kriminogene i korumpirane vladare državica nastalih na prostorima nekadašnje Yugoslavije ‘diktator i ratni zločinac’ a njegova Partija ‘mračno doba totalitarizma’.Tito je po njima opljačkao državu, zadužio naciju, zabranjivao vjeru i gušio slobode, ubijao svoje protivnike, najkraće, takav čovjek je ‘monstrum’ pa čak, vidi ironije i ‘fašista’.

Prošlo je 45 godina od smrti Josipa Broza (umro je 04. maja 1980.) a njegovo ‘ubijanje’ ne prestaje. No, što ga više ‘ubijaju’, on je sve prisutniji, ne mogu mu ‘ni pera odbiti’. Džaba retuš istorije, džaba ovim novim fašistima lažna demokratija, lažna religioznost i lažne slobode, realnost je tu i ne može se ništa sakriti. Zapisana je u svjetske udžbenike istorije i antifašističke enciklopedije. Pljačkaju i otimaju sve ono što je sagradio i napravio, prepisuju komunističke antifašističke povlastice kad im idu u korist dok pljuju po njemu i komunistima otimajući građanima ne samo kruh već i vazduh i vodu, sve što dotaknu. A ostavio je mnogo toga, imaju šta pljačkati, i danas rasprodaju i ljude i imovinu a državice su zadužili za slijedećih deset generacija.

* Kradu ga i materijalno i intelektualno gradeći neke nove idole, ne samo državni već i vjerski ‘lideri’, oni posebno. Tu su najžešći navodni ‘nasljednici i baštinici’ komunista i partizana koji su se presvukli u vjerske odore, svi bi da pljujući glume Titu. Kradu čak i njegove partijske parole kojima su se ismijavali, pronalazeći ih u ‘hadisima’ i Svetim Knjigama, sve što im dođe pod ruku svojataju jer to jedino znaju. Tako će nam jedan hodžica iz Sarajeva Titinu poznatu izreku ‘živimo kao da će sto godina biti mir a spremajmo se kao da će sutra biti rat’ preveslati u Kur’an i ‘hadis’ pa je objaviti kao misao Proroka, ovako. ‘Vjernici, radite za ovaj svijet kao da će te na njemu vječno ostati, a za ahiret se spremajte kao da će te sutra umrijeti’. A onu Titinu ‘bolje grob nego rob’, pripisaše Aliji ‘mudracu’ i poznatom kradljivcu tuđih misli i rečenica, citirajući šta je nekad navodno zapisao. ‘Velikim Bogom se kunemo da robovi biti nećemo’. Šta znam, ima te krađe koliko hoćeš koja je prerasla u ‘doktrinu’ po kojoj je čak Broz bio tajno musliman. Kao ova, a zapravo Titina iz usta Reisa Kavazovića, iz Gazi Husrev-begove Medrese, u obraćanju đacima. ‘Sretna je zemlja koja ima ovakve đake i omladinu’.

* Jučer čitam i ‘ibretim se’, hoću reći čudim se čudom, čak i turski predsjednik Erdogan posegnuo za Titovom mudrošću, pa ga skoro citirao. Naučio od naših ahmedija. Naglabajući o napadu Izraela na Katar 09. septembra ove godine, turski mediji su raspalili o ‘eventualnoj mogućnosti napada Izraela na Tursku’, pa se brže bolje sjetili svoga predsjednika a našeg ‘brata’ Erdogana kojem je Alija Izetbegović polonio čitavu državu ‘u amanet’ i njegove mudrosti. Preko Titine parole. Pa rekoše, naš predsjednik je kazao ‘nema ništa od tog napada Izraela na nas’, mi moramo ‘biti spremni za rat ako želimo stabilan mir’.

* Jednom davno Tito je rekao i ostalo zapisano. ‘Radimo kao da ćemo 100 godina živjeti, u miru a pripremamo se kao da će sutra rat’. Nije li vam ovo poznato i stilski prepisano?