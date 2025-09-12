UN SE PRETVORIO U DEBATNI KLUB : Vijeće sigurnosti UNa raspravljalo o napadu Izraela na Katar 09. septembra 2025. i zaključilo da se napad desio ali ko je napadač – ne zna se!?

Zbilja, ko je napao Katar 09. Septembra 2025. godine? Čitali smo u medijima da je napad izveo Izrael gađajući zgradu gdje se sastajalo vodstvo Hamasa, onda je Izrael sve to potvrdio pa zaprijetio da će napasti svaku državu koja pruža utočište ovim teroristima, onda su iz Katara zaprijetili ‘odmazdom’, brojale su se žrtve, američki predsjednik je bio ‘ljut’ jer je ‘kasno obaviješten o napadu’, iz BiH su prije nego su se o tome očitovale UN svoje državničke stavove kao i uvijek iznijeli pvo Reis Kavazović sa osudom zločina Izraela a onda njegovi pobočnici Denis Bećirović i ministar Konaković.

Na kraju je došao red da se o tome izjasne oni koji su najpozvaniji, UN i njegovo Vijeće sigurnosti, jedno od šest glavnih tijela UNa. I desilo se, hitno se Vijeće sastalo i beskompromisno reagovalo, upravo onako kako se od ove svjetske institucije i očekivalo. Žaljenje za žrtvama, osudom napada i ono nenadjebivo što uvijek čujemo kad se traži nešto konkretno u vezi BiH pa kad to dobijemo mi, da prostite, svršavamo od dragosti: izražena je podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu države Katar.

Dakle, nije naredba, nije zahtjev, nije deklaracija ili rezolucija da se bar ima sa čime ‘mahati’ i ‘laprdati’ kao sa nečim važnim i sa onim što će ‘sve u buduće promijeniti’, već samo ‘osuda’. Koga i čega se osuđuje te zašto, nema u ovom šarlatanskom zaključku najmoćnijih. Što opet znači dalje ; bila je to prirodna nepogoda i ne zna se šta je strefil državu Katar.

I što je najvickastije – takav bezličan tekst u dvije rečenice koji ne znači i ne obavezuje nikoga, prihvatila je i Amerika, jedna od pet stalnih članica.

Ovakvo Vijeće sigurnosti a posebno ovakve UN treba ukinuti, to je samo bacanje neograničeno love u niušta. Svjedoci smo odavno da se odluke UNa ne poštuju nigdje, čak ni odluke Međunarodnog Suda čiji je osnivač UN i da je ova svjetska institucija odavno postala debatni klub nemoćnih i razočaranih.

photo : sa jednog od zasjedanja Vijeća sigurnosti UNa, arhiv