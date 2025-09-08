ŠOKANTNO : Bošnjački mediji su jučer nakon objavljenih fotografija Željka Komšića i Denisa Bećirovića i nekih drugih funkcionera sa optuženim ratnim zločincem Atifom Dudakovićem ultimativni – traže njihove ostavke, prozvane podržao jedino federalni ministar za izbjeglice Nerin Dizdar

Ne zna se kako i ko je doturio medijima slike bošnjačkih članova bh Predsjedništva ali dospjele su u javnost. I Željko Komšić i Denis Bećirović nasmijani, umalo zagrljeni sa Atifom Dudakovićem, sa jednim ‘odranije poznatim’, zapravo najpoznatijim bošnjačkim ratnim zločincem bh društva ratnih zločinaca. Pored onog osuđenog ratnog zločinca generala Sakiba Mahmuljina, višegodišnjeg sakrivača od zatvora u Turskoj. Kao što znamo, protiv generala časne i mješovito-odbrambeno-oslobodilačke vojske i komandanta V Korpusa vojske poznatog po ratnim nadimkom ‘Duče’ podnijeta je pravosnažna optužnica, bio je čak i malo uhapšen 2018. i od tada se poslije potvrđene optužnice još i danas brzinom munje vodi krivični postupak pred Sudom BiH za ratni zločin počinjen u Krajini u vrijeme bh rata. Tereti se skupa sa još petanestak pripadnika njegovog korpusa ‘Sile Nebeske’ za ratne zločine koji uključuju ubistva više od 300 osoba i uništenje pravoslavnih crkava a brani ga čitava reprezentacija bh advokata koje plaća država.

Najednom, slike sa ovim optuženikom šokantno su isplivale u javnost koja je ogorčena a mediji posebno. ‘Podnesite ostavke’, grmi sa državnoljubive ‘Patria’ Agencije a onda svi listom prenose, čak i Avdo Avdić, poznato državotvorno ime u novinama… Naslovnice bošnjačkih patriotskih glasila kako se ono veli, aha – ‘gore’ i vrište – ‘nesposobni ste’, ‘to je ‘normalizacija onoga što nikad ne bi smjelo biti normalno’, ‘država ovakvim slikama relativizira pravdu’, ‘optužnice i zločini su manje važni od političkih fotografija’, ‘žrtve zločina zaslužuju pravdu a ne poniženja’, i sve u tom tonu i fazonu.

Zbilja, to je prevršilo svaku mjeru iako je teško u BiH izbjeći slikanje sa ratnim zločincima, skoro nemoguća je to misija. Kao što znamo kod nas je bilo puno ratnih zločina a zločinci ili njihovi potomcu su još i u vlasti. Osim toga, mi u BiH volimo ‘svoje’ ratne zločince, ljudi smo čovječe kao i oni, a slike sa njima siguran su znak državnosti i patriotizma, čak i sudska praksa to dokazuje. Tu se naime nađe, ljudi smo, čak i ‘olakšavajućih okolnosti’ pa kazne budu ‘primjerenije’, nađe se i pokoja ‘nagodba sa tužiocem i sudom’ pa se odalami kazna do godinu dana zatvora a onda se to kupi jer ima se i ‘more se’, svega ima. Mnogi zglade poslije presude gdje treba, u Srbiju, Hrvatsku ili Tursku, jednostavno im se ne može ‘uhvatiti za kraj’. Napose, mi smo civilizovana, sekularna i nadasve demokratska država i kod nas postoji u propisima ono famozno ‘niko nije kriv dok se pravosnažno ne osudi’ tako da taj princip ‘fercera’ u ovim lutanjima u odugovlačenju sa optužnicama. Komšić i Bećirović nisu jedini vlasnici ovih spektakularnih fotki, ali nisu se još oglasili. Vjeruje se da će ubrzo reagovati, nije se u medijima čuo nijedan ministar, osim jednoga, ili ko sa ‘nižeg nivoa’ vlasti, međutim u ovu dvojicu se ne smije i ne može posumnjati, makar mediji bili u pravu sa ovim šokantnim svjedočenjima i slikama.

Pretpostavlja se da će biti ono ‘nisam znao sa kim se slikam’ iako mi je ‘faca poznata odranije’, mi smo popularni i traženi i kao što reče onomad davno Bakir Izetbegović kad se uslikao u Luxemburgu sa onim svojim ‘botom’, onim hodžom Mulahuseinom Yasminom što burgija godinama po internetu a bh ga kao potjernicama traži po EU : šta ja znam ko je tip, hoće da se uslikamo, evo ide slika, nije me niko upozorio ko je on’.

Fakat, tako je. Ko se ne bi uslikao sa vlašću a vlast je toliko zauzeta da ni nema pojma s kim se slika. Ovaj narativ objektivnosti i lucidnosti od kompletne bh vlasti pokazao je već danas ministar za izbjeglice i raseljena lica, jedino on, valjda mu se tako opisuje fotelja iako mi to dođe isto, oglasio se samo drug Nerin Dizdar, ministar našeg SDPa.

Koji je podržao Komšića i Bećirovića u slikanju, smatrajući da slikanje nije krivično djelo niti nesposobnost uslikanog. Da, onaj ministar što je nedavno otišao u Stolac sa 70.000 KMa i isti dan se tamo ozidala ograda ‘harema’ koji je ovih dana dobio i dodatnu ogradu a idući mjesec akoBoga i krov. Čovjek brine o povratnicima, jučer su i njega uslikali sa optuženim ratnim zločincem dok je otvarao novi put za srpske povratnike Gornje Višće kod Živinaca. Iznenada i iz čista mira odnekuda je doletio optuženi ratni zločinac Dragomir Vasić, zagrlio ga i uslikao se, i šta sad? Ho’š se ubit zbog toga? Taman posla. Ministar je sve fino pojasnio, eto fine isprike i za naše članove Predsjedništva. ‘Nit me ko upozorio nit šta rekao’, ‘daću da se provjeri’, ‘odakle da ja znam ko je podpredsjednik Skupštine Republike Srpske sa kojima mo mi vlast ‘trojke’ u vlasti, ‘to je posao moje sekretarice’, kako to da ja mogu po ‘čehri’ tj po licu znati ko je ratni zločinac ‘ajte molim vas’. Naravno, nije ni Bakir mogao znati a tip čak i večeru platio u Luxemburgu pa se slikao sa premijerom Novalićem i sa ‘Elenom’-Sebijom, bog zna s kim. Takvi su ti oni što vole da se vlašću i popularnima slikaju. Onda je dodao da će ‘provjeriti ko je tipa pozvao’ jer je očigledno ‘protokol zatajio’, nego, a onda dodao ono što sigurno ni Komšić i Bećirović neće nikako propustiti.

‘Ma da sam u toku protokola saznao ko je taj Vasić ne bih mu ruku pružio’.

Eto, dokaza patiotizma. Kuš većeg? Vidi se i na slici. Kladim se u državu BiH koju volim više nego išta da to nisu znali ni ‘zlatni ljilja’ Komšić ni SDP ‘bostandžija’ rumeno-zeleni Bećirović. Ministar Nerin je pokazao da zna šta radi i da nema ni govora o ostavkama. Tim prije jer slike sve govore, na slici sa optuženim ratnim zločicem ministar izgleda baš onako začuđen i iznenađen. Kako ih onda možeš osuđivati, nema smisla? Tako su isprepadani na slici i Komšić i Bećirović.

Ostali u vlasti a ima ih ihahhaj koji slažu slike u albumima sa ratnim zločincima prave su šuteće kurve. Nisu oni kao Dizdar. Ili još bolje, nemaju muda kao Ramo Isak ili onaj pripiti ‘gazija’ Zukan Helez, i neće ni da ih svakom pokazuju javno.

P.S. Svaka sličnost sa bh ratnim zločincima i njihovim slikama sa vlašću, sasvim slučajno je – namjerna.

photo : montmontaža Cross Atlantic, gore – ministar Nerin Dizdar u društvu ratnog zločinca Vasića drugi slijeva, dolje Željko Komšić i Denis Bećirović na slikama sa optuženim ratnim zločincem Atifom Dudakovićem, arhiv