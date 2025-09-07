­ŠTA SE VALJA IZA BRDA SANDŽAKLIJE SALJA? Još jedno, treće po redu ‘čudo’ u Sarajevu : prekinut skup-konferencija AWS kompanije ‘Amazon’, ko je poslao ‘propalestinske aktiviste’ da uređuju i protjeruju goste hotela ‘Hills’, koji ministri izdaju naredbe hotelima Sarajeva?

– Ima tako nekih građevina, kuća ili drugih objekata, čak i čitavih gradova koji se glamurozno najave, sagrade a onda godinama zjape prazni i propadaju, straše raju a mediji prepričavaju ‘božanska čuda’ nazivajući ta mjesta ‘ukletim’. O tome se čak i filmovi snimaju, jedan takav objekat se nazire na Ilidži u Sarajevu, to je hotel ‘Hills’ u vlasnišvu Sandžaklije iz Gusinja, Crna Gora SaljA Mrkulića. Koji, ako nastavi sa ovakvom reputacijom može postati ‘začarano’ ili ‘ukleto’ mjesto. A zdanje sa ‘pet zvijezdica’ ovog dezertera iz dijaspore, sagrađeno je uz pompu i otvor u društvu samog vrha SDA. No, za razliku od legendi i priča o ‘duhovima’ i opčinjenosti sa ‘onim nepoznatim’, događanja u ovom prestižom zdanju biznisa, ‘duhovi’ su ovdje u domenu naše svakodnevnice-politike, što priči o ‘čudima’ daje posebnu dozu ‘tajanstvenosti i mistike’.

– Pisali smo nedavno o ‘tajanstvenom’ nestanku pasoša 48 Izraelaca turista u ovom hotelu koji su na ‘neobičan’ način završili u kanti za smeće, čak i ‘vidjeli’ kako kesa puna pasoša ‘sama od sebe klizi u smeće’ a direktor poslije velikodušno izjavi kako su to ‘naši’ Palestinci’ sa izraelskim pasošima i kako su ‘mediji napuhali stvar’, jer svakom se to može desiti, nije bilo namjerno, čudom je kesa sa stola pala u kantu smeća. Naravno da može, kad je u pitanju Izrael i sarajevski način viđenja i rješavanja problema u Palestini. Tim prije što je sasvim ‘normalno’ da se u jednom ovako modernom hotelu putne isprave turista i gostiju inače ‘drže u plastičnoj kesi’ na na pultu. Podsjećamo, ovo nije prvi put da se ‘duhovi’ umiješaju u poslovno-političko carstvo Sandžaklije Mrkulića i vrijeme je da se nađe neki egzorcista hodža i stručnjak za ‘onozemaljske stvari’, možda i za ‘sihere’ vradžbine pa da to protumači, u protivnom ‘Hills’ bi mogao postati sarajevska ‘kuća duhova’. Tako je u ovom hotelu bila zakazana i promocija Dana Vojske Republike Srpske 05. februara ove godine, sve uredno plaćeno i rezervisano, a onda je najednom sve otkazano. Predomislio se drug i ahbab SaljA Mrkulić i ‘patriotski’ vratio uplate i goste. Nije, veli znao, da hoće proslavljati Dan državnosti mrskog entiteta, što on ne bi nikako dozvolio, rečeno mu a on naivno pojerovao, da se radi o ‘običnom prijemu’ u povodu Dana vojske Republike Srpske. SaljaA (ovo sa gramatikom je sandžačko bogatstvo bh jezika, op. Cross) je tako svojim domoljubljem uzburkao ‘duhove’ ali zbog države, sve mu je oprošteno.

– Koliko jučer, ponovo je u istom ovom ‘hramu’ modernog hotelijerstva otkazana još jedna ‘svečanost’ – konferencija AWS (Amazon Web Services), ‘duhovi Sarajeva’ su ponovo na sceni. Grupa ‘propalestinskih aktivista’, ma šta god to začilo, upala je u salu sa palestinskim zastavama i uz povike i uvrede istjerala goste. Zamjenik direktora ‘Amazon’ Jeff Bara je izvrijeđan i otjeran povicima ‘koljači van iz Bosne’, ‘Free Palestine’, ‘pomažete Izrael u ubijanju Palestinaca’, ‘učestvujete u genocidu u Gazi’ i sličnim ambijentom. Skup je zakazan na temu kako unaprijediti ‘cloud’ usluge, softverski inžinjering i vještačku inteligneciju a pokorvitelj je bila Kantonalna agencija za investicije i privatizaciju Sarajevo koja je događaj najavila 23. juna ove godine kao nešto posebno potrebno našoj državi u privlačenju investicija, novih radnih mjesta i razmjenu iskustava sa ovom renomiranm kompanijom. Događaj je prekinut, Sarajevo je otjeralo ove ‘suradnike Izraela’ i poslije toga niko iz Agencije ili vlasti se nije udostojio javiti, ama baš ni sa jednim slovom. Jebo ‘vještačku’ kad imamo prirodnu inteligenciju, i kad nam po Sarajevu odnose uređuje Palestinsko udruženje i ‘propalestinska’ aktivna omladina.

– Dakle, ovo je treća po redu ‘duhovna terapija’ u carstvu Sandžaklije a ko zna da li je i zadnja. No, pustimo ‘duhove’ na stranu, čim se nije javio direktor hotela ni bilo ko iz vlasti Kantona ili države, to jedino može značiti da su nam se ‘duhovi’ uvukli debelo pod kožu. I nisu tako nevidljivi. Znamo da je otkaz Srbima proslave Dana Vojske Republike Srpske naredio lično minsitar Policije Ramo Isak, to su stidljivo objavili samo neki mediji i to ‘zbog sigurnosnih razloga’, a da li je poslao i ‘propalestinske galamdžije’ ili je svojim čudima i sposobnostima skrkao i kese Izraelaca u kantu za smeće, to će mo saznati naknadno ili nikako. Ako nam ‘Amazon’ ne pokvari internet servere i ionako nikakvu internet strukturu iznad našeg neba. Vlasniku hotela ‘Hills’ će svakako bit nadoknađena šteta, no ostaje pitanje ko će u buduće i da li će u ovoj ‘kući duhova’ organizirati iko konferencije ili kakve naučne skupove, kad nikad ne znaš odakle će zli dusi iskočiti.

– ‘Duhovi Sarajeva’ se pojave skoro svaki put uz Izrael, ‘ćifute’, ‘cioniste’ i ostalo već viđeno u modernom Sarajevu gdje samovlašće paralelnih grupa i ‘aktivista’ sve više preuzima ulogu policije i države, ali to nikoga ne zabrinjava. Niti se ovakvi događaji pecipiraju kao diplomatski scandali iako to zapravo jesu. Tako je slično otkazana i Svjetska Konferencija Rabina u hotelu ‘Swissotel’ francuskog lanca hotela 12. juna ove godine, ali tu su stvari sa božanskim bićima jasnije. Tamo je ‘duhove’ poslao, hoću reći naredio im kadar hadžije ministra Dine Konakovića – ministar rada i socijalne politike Adnan Delić uz odobrenje šefa, poznati mlaodomusliman ministar i ‘patriota’. ‘Hatiferman’ ili ti nalog je provela direktorica ovog hotela Jasmina Izetbegović, kćerka Bakira Izetbegovića. Da, baš ona jedinica sa ‘svadbe od milion KMa’ koju je po šerijatski vjenčao ekskluzivno Reis Kavazović, koja se nakon par mjeseci razvela od supruga Ćamila Humačkića, inače vlasnika kupleraj firme u Njemačkoj.

Snašla se tatina kćerka a snašao se i ministar.

photo : ‘propalestinci Sarajeva’ prekinuli konferenciju kompanije ‘Amazon’ u hotelu ‘Hills’ Sarajevo, arhiv