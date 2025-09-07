Nasmijana SDP načelnica Benjamina brine o svojim fašistima : umjesto da se založi za uklanjanje imena fašista i nacista sa ulica glavog grada, načelnica skrkala pola miliona KMa za asfalt ulice Muhameda ef. Pandže u naselju Velešići

Puno je Sarajevo ulica i škola sa imenima fašista i suradnika NDH i ostalih nacista, međutim vlastima Glavnog grada BiH ne pada na pamet da pokrenu inicijativu ili nedajBože da donesu odluku o ukidanju tog rugla i povampirenog fašizma. Godine i decenije prolaze, smjenjuju se vlasti ali fašizam ispisan po uličnim tablama i nazivima škola o(p)staje i raste. Vlasti ne samo da to izbjegavaju već se sa ti i hvale. Ovih dana bolesno nasmijana SDP lažljivica svoje omiljene ‘partije’ pohvalila se kako će u obnavljanje asfalta u ulici Muhameda ef. Pandže skrkati pola miliona KMa, da nam fašizam bude ‘još ljepši i stariji’, da se poslužim bezobraznom i vickastom doskočicom ratnog načelnika Trebinja Vučurevića, kada je posprdno govorio o rušenju Starog mosta u Mostaru.

Umjesto da se, ne samo ona već SDP i ta odlutala u desno partija založe za ukidanje imena ulica i škola po osvjedočen i dokazanim fašistia i suradnicima Hitlera i NDH nekadašnje vlasti, glagoljiva načelnica ‘zelenkapica’ i kraljica fešti sarajevskih trotoara i ‘fejsbuka’, odlučila se da ovom ‘heroju’ Grada podari novi asfalt. Koliko je ‘zaslužan’ hodža Pandža za Sarajevo, navešćemo samo par podataka. Dostupnih na svakom mjestu. Pronjemački i proustaški orijentisan. Zajedno sa Palestinskim (Izraeskim) muftijom u Sarajevu (eto odakle naše simpatije prema Palestini najviše izviru) dogovarao organizovanje SS Handžar divizije i tu regrutovao muslimane, defilovao sa njima u društvu ahmedija po Srajevu, stvarao muslimansku policiju u Istočnoj Bosni, pred kraj rata ‘izrazio želju da pređe u partizane’ pa ga ‘ustaše uhapsile’, autor ‘Memoranduma Hitleru’, preveo’ Kur’an, Sud časti ga osudio za suradnju sa okupatorima na deset godina zatvora.

Dovoljno za tri a ne jednu ulicu. Benjamini hiljade ‘klikova’ za mudrost, SDP stranci još više za dosljednost i principijelnost u potapanju i sahranjivanju sopstvene ideologije, Sarajevu na čast i ponos zbog njegovanja fašizma.

photo istorija : Muhamed ef Pandža u sredini sa ustaškom i ostalom svitom njemačkih nacista i hodža u Sarajevu, arhiv

